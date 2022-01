Oroscopo di oggi 4 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 4 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 4 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è solo qualcosa in una Luna in Acquario che ti illumina e ti fa saltare il passo. Abbinalo a un sestile tra la luna e il tuo pianeta dominante, Marte, e vedrai una giornata meravigliosa piena di grinta, ambizione e fiducia. Non offenderti se un Capricorno cerca di rallentare il tuo tiro. Si avvicinano alle cose in modo molto diverso da te, il che può essere frustrante, ma la loro energia può aiutarti a bilanciare la tua se sei disposto a permetterlo.

Amore/Amicizia: Mercurio, la luna e Saturno tengono corte nella tua undicesima casa di amicizia, gruppi e affari umanitari. La luna è congiunta a Saturno che può sembrare pesante e può indicare un amico che sta attraversando un momento difficile, qualcuno a cui potrebbe essere utile una mano. Controlla la tua tribù e prenditi cura dei tuoi cari.

Carriera/Finanza: Urano in Toro attiva la tua seconda casa del denaro, quadrando la Luna in Acquario. Potresti sentirti soffocato dalla routine e dagli aspetti pratici della tua vita, il che è comprensibile, ma non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Fai un passo indietro, valuta le cose in modo spassionato e saprai come concederti un po' di sano respiro.

Crescita personale/spiritualità: affidati alla tua creatività e passione; che allevierà la tua frustrazione e noia.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Acquario quadra i tuoi pianeti natali in Toro e Urano nella tua prima casa del sé, dandoti un ascensore di energia ariosa. Con il quadrato dalla luna a Urano, potresti sentirti emotivamente più volatile di quanto sei abituato, quindi evita di fare o dire qualcosa di cui ti pentirai in seguito. Lascia che questa energia ti ispiri invece e cerca nuove opportunità e possibilità. Una Bilancia può aiutarti a fare un grande cambiamento quando arriva il momento.

Amore/Amicizia: con lo scontro tra la luna e Vesta, l'intimità e l'impegno possono spaventare. Sei stato ferito prima e il sestile tra la luna e Chirone potrebbe rivelare vecchie energie, sentimenti e ricordi che ti fanno desiderare di mantenere il romanticismo a distanza. Considera l'idea di lavorare con un buon terapeuta in modo da poterti lasciare questo alle spalle e avere finalmente l'amore che desideri.

Carriera/Finanza: con Mercurio, la luna e Saturno tutti in Acquario nella tua decima casa di carriera, la tua vita professionale riceve una potente infusione di energia. La congiunzione tra Saturno e la luna può sembrare pesante, ma può aiutarti a concentrarti e fare i passi necessari per portare avanti la tua carriera.

Crescita personale/spiritualità: ricordati di curare il giardino della tua Anima.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna in Acquario si armonizza con la tua energia Gemelli e illumina la tua nona casa di espansione, la mente superiore e l'avventura. La luna è inserita tra Mercurio e Saturno in Acquario, praticamente insistendo sul fatto che tu ti immerga in quella lezione online o che ti iscrivi al seminario che stavi contemplando. Se vuoi qualcuno con cui frequentare il corso, invita un Sagittario. Amano questo genere di cose e si uniranno felicemente a te.

Amore/Amicizia: Vesta mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione, scontrandosi con la Luna in Acquario e suscitando la paura dell'intimità e dell'impegno. Il sestile tra Chirone e la luna rende questo momento ideale per affrontare questa vecchia energia che ti impedisce di avere il tipo di relazione che desideri. Rivolgiti a un buon terapeuta e curalo per sempre.

Carriera/Finanza: Pallade attiva la tua decima casa di carriera, successo e successo, scontrandosi con Plutone. L'insicurezza e la creatività bloccata rendono questo transito difficile, ma da cui puoi crescere. Se non avessi paura, cosa faresti dopo? Permetti a te stesso di provare quella paura e fallo comunque.

Crescita personale/spiritualità: le sfide e le difficoltà possono sembrare spiacevoli, ma fanno crescere i muscoli emotivi e spirituali in modi incredibilmente potenti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua vita amorosa può diventare piuttosto intensa mentre ovviamente la Luna in Scorpione è vuota. Non è bello essere ossessionati da una situazione che è fuori dal tuo controllo. Un Capricorno aggiungerà solo benzina sul fuoco, quindi non lasciare che ti facciano innervosire.

Amore/Amicizia: le scintille voleranno e minacceranno di riaccendere un fuoco furioso mentre Venere retrograda fa quadrato a Eris risentita. La passione può trasformarsi rapidamente in rabbia quando vengono attivati ​​la gelosia o il rifiuto. Prima di giocare al gioco della colpa e della vergogna, assicurati di aver chiarito tutti i fatti. Anche se c'è un ragionevole motivo di preoccupazione, dovresti comunque gestire la questione nel modo giusto. Ciò significa aspettare che gli animi si calmino prima di esprimere la tua lamentela.

Carriera/Finanza: quando il messaggero Mercurio incontra la mente Plutone nell'autorevole Capricorno, dà alle tue parole un certo peso. Quindi, quando esprimi opinioni e condividi idee, tutti sapranno che fai sul serio. Le domande di sondaggio possono fornire risposte alle tue preoccupazioni. Anche se ciò che non viene detto la dice lunga. È un giorno eccellente per fare brainstorming su un progetto con un collega che è sulla tua lunghezza d'onda mentale. I tuoi talenti e risorse combinati possono produrre risultati sorprendenti.

Crescita personale/spiritualità: otterrai un po' di distanza da una vecchia routine di fitness mentre la Luna in Sagittario si allinea con il Nodo Sud. Tuttavia, non dovresti lasciare che ti impedisca di espanderti e provare cose nuove. Sii aperto ad espandere il tuo regime.