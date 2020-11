Oroscopo di oggi 4 novembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 4 novembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 4 novembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna Gemelli trina Mercurio e si armonizza con la tua energia Ariete, attivando la tua terza casa di comunicazione e apprendimento. I Gemelli sono governati da Mercurio e così anche la terza casa, e da quando Mercurio è andato direttamente ieri, sei praticamente elettrizzato dalla curiosità, dalle nuove idee e dal desiderio di parlare di tutto con qualcuno che non è solo disposto ad ascoltare ma ha cose da fare condividi anche tu. Una Bilancia si adatterà perfettamente al conto.

Amore / Amicizia: Mercurio in Bilancia attiva la tua settima casa di collaborazione e trina la luna, creando un meraviglioso flusso di emozioni e comunicazione che può solo giovare alle tue relazioni. Questa è un'influenza vivace e stimolante e se ci sono argomenti o discussioni che vorresti avere con la persona amata, questo è il momento ideale per farlo.

Carriera / Finanza: questa sera la luna si sposta nel sensibile Cancro e nella tua quarta casa di radici psicologiche e piazza il guaritore ferito Chirone. Potresti imbatterti in vecchi problemi di sicurezza, a lungo sepolti, che ora hai la possibilità di affrontare e sanare. Non ignorarli; non scompariranno semplicemente.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di pulire, organizzare, decorare e riempire il nido. Se non ne hai bisogno, sbarazzartene; regalalo e lascia che qualcun altro lo goda. Una nuova mano di vernice può creare un'energia completamente nuova ed edificante. Preparati per le vacanze; infondi la tua casa di felicità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna inizia la giornata nei vivaci Gemelli e questa sera si sposta nel sensibile Cancro. La luna è trigono Mercurio all'inizio della giornata. Prova a scrivere qualcosa che porti emozioni nel linguaggio; una poesia è un ottimo punto di partenza. Più tardi, quando ti scolleghi dalla giornata, lascia che la Luna in Cancro, che si armonizza con la tua energia del Toro, ti avvolga in un bagno caldo e un buon libro o una divertente serata davanti la TV. Rilassati e goditi la serata. Esegui quella grande idea che hai avuto questa mattina da un Ariete e chiedi loro il loro feedback. A volte possono essere sorprendentemente intuitivi.

Amore / Amicizia: lo scontro tra Giunone nella tua settima casa di collaborazione e Marte può sollevare problemi con il tuo partner riguardo al conflitto e alla cooperazione, alla rabbia e al dominio. Non c'è motivo di tollerare di essere trattati male. Se hai bisogno di aiuto, contatta un buon terapista e ottieni il supporto di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: la vivace luna in Gemelli attiva la tua seconda casa degli affari materiali e trina Mercurio nella tua sesta casa di lavoro. Stai praticamente nuotando in buone idee e nuove possibilità. Scrivili e lasciali filtrare. Non si sa dove potrebbero portare.

Crescita personale / spiritualità: non sai che ogni farfalla ad un certo punto della sua crisalide si chiedeva cosa diavolo stessero pensando? Non arrenderti. Le tue ali sono quasi pronte.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna trascorre la giornata nel tuo segno dei Gemelli e trigona il tuo pianeta dominante, Mercurio. Questa è un'enorme quantità di energia intensa che attraversa i tuoi circuiti. Avrai bisogno di alcune prese, quindi non sovraccaricare e far saltare un fusibile. Medita quando ti alzi dal letto, fai un po' di esercizio per prima cosa e fai qualche telefonata a persone che amano chattare; tutto questo aiuterà. Una volta che la luna si sposterà in Cancro questa sera le cose si calmeranno e tu sarai dall'altra parte di quello tsunami. Passa un po 'di tempo con un Toro, possono aiutarti a radicarti e concentrarti.

Amore / Amicizia: Mercurio in Bilancia attiva la tua quinta casa di amore, romanticismo e passione ed è trigono la luna. Avrai le parole perfette per far sapere alla tua amata come ti senti. Mettilo in poesia e li sorprenderai e li delizierai.

Carriera / Finanza: la congiunzione tra Pallade e Giove nella tua ottava casa di risorse condivise sottolinea la tua intelligenza e crea la capacità di vedere avanti, che è l'ideale per fare investimenti saggi. Controlla prima tutto e fidati anche del tuo istinto. L'opportunità bussa, ma ovviamente devi rispondere alla porta.

Crescita personale / spiritualità: puoi essere così impegnato da finire fritto e solo un po 'croccante. Costruisci il tempo trascorso nella natura ogni settimana e scoprirai che non ti schianterai più e non brucerai.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: dormi fino a tardi e poi svegliati lentamente in modo da ricordare i tuoi sogni. La Luna Gemelli attiva la tua dodicesima casa di affari mistici, quindi una volta che hai scritto i tuoi sogni, siediti e medita, anche se è solo per 10 o 15 minuti. Questa sera la luna si sposta nel tuo segno del Cancro, aumentando le tue capacità intuitive e la tua sensibilità. Sii gentile con te stesso; Rannicchiarsi in una morbida coperta con un buon libro e concludere la giornata in un'ondata di quiete e silenzio. Una Bilancia ha delle buone notizie da condividere con te. Quando hai voglia di conversare, chiamalo.

Amore / Amicizia: la congiunzione tra Giunone e Giove nella tua settima casa di collaborazione ti consente di guardare un po 'nel futuro. Lo scontro tra Marte e Giunone nella tua quinta casa di amore e romanticismo fa presagire conflitti e possibilmente abusi. Presta attenzione e non imbiancare ciò che sai. Non è il momento di fingere che tutto vada bene.

Carriera / Finanza: la Luna in Cancro piazza Chirone nella tua decima casa di successi. Qualcosa potrebbe non funzionare, quindi ricontrolla tutti i tuoi account e le tue disponibilità. Assicurati che tutto sia come dovrebbe essere. Non ascoltare storie singhiozzanti e non prestare denaro a nessuno.

Crescita personale / spiritualità: l'intera giornata scorrerà e risplenderà se per prima cosa ti prendi del tempo per te stesso. Renditi una priorità perché nessun altro può farlo per te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la Luna Gemelli si armonizza con la tua energia del Leone e attiva la tua undicesima casa di amicizia e affari umanitari. Questo è un bel giorno per lavorare a nome di un gruppo, per fare qualcosa che aiuti gli altri. Ci sono molte organizzazioni che hanno attività di volontariato che puoi svolgere dalla sicurezza della tua casa o eventi remoti a cui puoi partecipare online. Puoi essere fidanzato e allo stesso tempo prenderti cura della tua salute. Invita un Aires a unirsi a te per pranzo nel parco o tramite zoom. Ti ispireranno con quello che hanno fatto di recente.

Amore / amicizia: Cerere attiva la tua settima casa di collaborazione ed è trigono la luna questa sera. Il tuo bisogno di essere necessario, di prendersi cura degli altri, di essere in qualche modo al servizio, può essere trasformato in energia che nutre la tua relazione. Tutti, soprattutto adesso, hanno bisogno di sapere di essere amati.

Carriera / Finanza: la congiunzione tra Pallade e Giove nella tua sesta casa di lavoro e impiego accresce la tua intelligenza e ti dà la capacità di percepire ciò che ti aspetta. Ascolta la tua intuizione, traccia un piano e preparati ad agire.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di entrare in contatto con i tuoi antenati. C'è così tanta saggezza e supporto disponibili se ti rivolgi e ti avvicini al mondo sottile. Chiedi loro di visitare in sogno; invitali e verranno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna Gemelli quadrata i tuoi pianeti natali in Vergine creando tensione interna e disagio. Questa sera la luna si sposta in Cancro e si armonizza con la tua energia. La tua undicesima casa dell'amicizia è evidenziata dalla Luna in Cancro. Se hai l'energia quando finisce la tua giornata lavorativa, contatta uno Scorpione e guarda come sta. Potrebbero usare il contatto.

Amore / Amicizia: lo scontro tra Marte nella tua ottava casa di intimità e la luna può indicare conflitto e rabbia tra te e la persona amata. Procedi con attenzione; Renditi conto che tutti, comprese le persone che conosci e ami di più, stanno attraversando un momento difficile che sembra non finire mai. Sii gentile. Sarai contento di aver eluso il dramma e ora puoi goderti la serata.

Carriera / Finanza: la Luna Gemelli nella tua decima casa della carriera trina il tuo pianeta dominante, Mercurio. La comunicazione buona e onesta viene evidenziata e tu fai progressi nel tuo lavoro. Il trigono tra la luna e Cerere nella tua sesta casa di lavoro indica che la tua preoccupazione per gli altri ti porta una ricompensa. Non è per questo che sei gentile e compassionevole, ma è bello sapere che l'Universo sta prestando attenzione.

Crescita personale / spiritualità: c'è l'idea che la tua ombra sia solo le cose negative che rinneghi e proietti, ma è anche composta dalle parti positive di te stesso. Possiedi tutto; è così che diventi completo e rimani in tuo potere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la Luna Gemelli si armonizza con la tua energia della Bilancia, attivando la tua nona casa di espansione e avventura. La luna trina Mercurio nella tua prima casa del sé, aumentando la tua capacità di comunicazione e stimolando il tuo desiderio di crescere e imparare. Iscriviti a un corso online o immergiti nel tutorial di YouTube che hai aggiunto ai preferiti. Espandi le tue conoscenze e le tue capacità e goditi la sensazione di realizzazione che ne deriva. Vedi se un Acquario vorrebbe unirsi a te; è sempre più divertente quando puoi condividere con uno spirito affine.

Amore / Amicizia: Marte attiva la tua settima casa di collaborazione e si scontra con la luna, indicando conflitto, rabbia e forse problemi di dominio e controllo. Non ignorare mai una bandiera rossa. Non se ne vanno, aprono solo la strada perché ne seguiranno altri. Se hai un problema nella tua relazione, l'indirizzo è il prima possibile.

Carriera / Finanza: La Luna del Cancro questa sera attiva la tua decima casa di carriera. Potresti pensare che la giornata lavorativa sia finita e quindi dover affrontare qualcosa che apparentemente viene fuori dal nulla. Prenditi cura di tutto ciò che è urgente e lascia il resto a domani. Devi prenderti un po 'di tempo libero in modo da essere fresco e desideroso al mattino.

Crescita personale / spiritualità: ricordati di ricostituire le tue energie regolarmente. Se ti impegni troppo, finirai per svuotarti e scoraggiarti e la vita diventerà una difficoltà invece che una gioia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la Luna Gemelli aumenta le tue abilità psichiche e attiva la tua ottava casa dei misteri nascosti. Potresti sentirti come un diapason per parte della giornata. Questa sera la luna entra in Cancro e si armonizza con la tua energia dello Scorpione. La tua nona casa di espansione è evidenziata, quindi potresti voler viaggiare su una poltrona e guardare un film straniero o ordinare cibo da asporto da un ristorante etnico. Il mondo verrà felicemente a portata di mano. Parla del sogno intrigante che hai fatto con un Pesci. Ti aiuteranno a capirlo.

Amore / Amicizia: Cerere attiva le radici familiari e psicologiche ed è trigono la luna, che governa le radici familiari e psicologiche. Quindi, potresti anche arrenderti e entrare in contatto con la tua famiglia oggi. Con le vacanze che si avvicinano, è ora di iniziare a fare i piani, inoltre sarà bello entrare in contatto con le persone che ti hanno amato più a lungo.

Carriera / Finanza: Marte accende le cose nella tua sesta casa di lavoro e oggi si scontra con la luna. Questo transito può portare conflitti e rabbia, persino abusi. Insegniamo alle persone come trattarci, quindi assicurati che il tuo programma di lezioni sia uno che metta in primo piano il tuo benessere.

Crescita personale / spiritualità: anche se vivi nel cuore della città, trova dei modi per entrare in contatto con la natura su base regolare. Ti manterrà felice, sano, sano di mente e con i piedi per terra.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la Luna Gemelli è trigono Mercurio, attivando la tua undicesima casa di incontri sociali e affari umanitari. La vita come la conoscevi è cambiata così tanto, quindi se hai a che fare con il desiderio di ristabilire connessioni che ti rendono felice, di sentirti come se appartenessi a qualche parte, questo è un bel giorno per controllare le attività di volontariato e le organizzazioni con cui parlare il tuo cuore. Puoi partecipare in sicurezza in vari modi. L'importante è che ti connetti e trovi un modo per essere coinvolto. Chiedi a una Bilancia di unirsi a te; anche loro si sono sentiti scollegati.

Amore / Amicizia: la tua settima casa di collaborazione è illuminata dalla Luna Gemelli che è trigono Cerere. Questo transito sottolinea il tuo desiderio di amare e prenderti cura degli altri e quanto hai bisogno di sentirti necessario. Ogni relazione, proprio come un giardino, ha bisogno di essere curata. Questa è una meravigliosa opportunità per occuparti della tua.

Carriera / Finanza: la congiunzione tra Pallade e Giove nella tua seconda casa delle finanze rafforza la tua intelligenza e crea la capacità di vedere avanti, di percepire, in una certa misura, ciò che riserva il futuro. Presta attenzione al tuo intuito e sii disposto a fare ciò che ti chiede.

Crescita personale / spiritualità: hai il dono di lavorare con bambini e animali. Appoggiati a questo e trova un modo per utilizzare quelle capacità. Il mondo ha un disperato bisogno dell'amore e della saggezza che hai da offrire.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: mentre le vacanze si avvicinano, la Luna Gemelli attiva la tua sesta casa di salute e benessere, dandoti la possibilità di rivedere le tue scelte di vita, abitudini e routine. Le vacanze possono essere difficili, quindi metti in atto alcune misure di supporto prima che arrivino in modo da avere ciò di cui hai bisogno per rimanere felice e in salute. E non aver paura di ammetterlo se lotti con la solitudine o la depressione. Così tante persone lo fanno! Quest'anno organizza le cose in modo diverso in modo che tu possa goderti la stagione invece di farti strada attraverso le nocche bianche. Un Pesci può aiutarti in questo.

Amore / Amicizia: la Luna in Cancro questa sera attiva la tua settima casa di collaborazione ed è trigono Cerere. Questo transito sottolinea il desiderio di amare e prendersi cura degli altri, di nutrire cosa e chi ami. Ogni relazione richiede comunicazione, lavora sulla tua.

Carriera / Finanza: Mercurio attiva la tua decima casa di carriera e successo ed è trigono la Luna dei Gemelli, evidenziando le tue capacità di comunicazione, attitudine agli affari e la tua capacità di lavorare con il pubblico. Alzati e fai un inchino oggi, questo non è il giorno per retrocedere sullo sfondo. Lascia che i riconoscimenti che hai guadagnato arrivino a modo tuo.

Crescita personale / spiritualità: a volte giochi le tue carte un po 'troppo vicino al giubbotto. Non c'è da vergognarsi nel lasciare che le persone vedano chi sei veramente e come ti senti veramente. Questo è ciò che alimenta la connessione e consente all'intimità di crescere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la Luna Gemelli si armonizza con la tua energia dell'Acquario, attivando la creatività nel tuo grafico. La luna trina Mercurio nella tua nona casa della mente superiore, quindi idee e possibilità fluiscono nella tua consapevolezza oggi. Questa è una giornata divertente con grande energia, quindi fatti vedere, tuffati e conta le tue benedizioni. La luna questa sera si sposta in Cancro; il lavoro potrebbe provare a seguirti a casa. Non lasciarlo. Scollega, rilassati, rilassati e riavvia. Se uno Scorpione chiama stasera, lascia che la tua segreteria lo raccolga. Puoi raggiungerli domani.

Amore / Amicizia: Cerere in Acquario evidenzia la tua prima casa di sé e trina la Luna Gemelli nel tuo settore dell'amore e del romanticismo. Questo transito consiste nell'amare, nutrire e prendersi cura di coloro che ami. Questo include te. Non ottieni punti bonus se trascuri te stesso per prenderti cura degli altri, quindi non andarci nemmeno.

Carriera / Finanza: Giove attiva la tua decima casa di carriera e si scontra con Marte. Potresti trovarti a dover trattare con qualcuno che è arrabbiato, forse offensivo e determinato a provocare un conflitto. Se è superiore al tuo livello di pagamento, passalo al tuo supervisore. Se devi affrontarlo, mantieni la calma, rifiuta di farti coinvolgere e ridimensiona il più possibile.

Crescita personale / spiritualità: se la tua felicità rende qualcuno geloso, non è colpa tua o problema. Augura loro ogni bene e continua a muoverti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna Gemelli illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, quadrando i tuoi pianeti natali dei Pesci. Se la disarmonia si presenta sul fronte interno, dagli un po 'di spazio e questa sera, quando la luna trinca Cerere, attivando compassione e cura, sarai in grado di affrontare le cose in modo più efficace. La luna entra in Cancro stasera, armonizzandosi con la tua energia dei Pesci, attivando la tua creatività. Fai qualcosa di divertente che ami. Lavora a maglia, lavora all'uncinetto, dipingi, scrivi poesie. Termina la giornata con una nota alta e felice. Non lasciare che un Capricorno irriti la tua dolcezza. Se non vogliono unirsi a te, è su di loro.

Amore / Amicizia: Giove congiunto a Pallade nella tua undicesima casa di amicizia e affari umanitari sottolinea la tua intelligenza e visione. Se hai un gruppo o un'organizzazione con cui sei coinvolto, che nutre il tuo cuore e la tua anima, contattalo oggi stesso. Se non lo fai, fai qualche ricerca e vedi se riesci a trovare un posto dove fare volontariato, perché il mondo ha bisogno di ciò che hai da offrire.

Carriera / Finanza: Marte attiva la tua seconda casa degli affari materiali e si scontra con la luna oggi. Non permettere a te stesso di essere vittima di bullismo o di convincerti a fare qualcosa che sai non essere nel tuo migliore interesse finanziario. Difenditi e dai loro la carta igienica rosa che meritano.

Crescita personale / spiritualità: man mano che l'inverno si approfondisce, sei attratto all'interno. Non combatterlo. Abbraccia l'oscurità; ti prepara alla primavera.