Oroscopo di oggi 4 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 4 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 4 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le preoccupazioni finanziarie, in particolare quelle che riguardano il debito e il denaro di altre persone, saranno complicate dalla Luna Nuova di oggi in Scorpione. Con il disgregatore Urano nell'immagine, niente è così semplice come dovrebbe essere. Ciò di cui hai bisogno potrebbe essere improvvisamente fuori portata, in particolare se un Toro irregolare sta controllando i cordoni della borsa.

Amore/Amicizia: vuoi amore, denaro, intimità e lealtà, e lo vuoi ieri! Ecco come sei quando la luna incontra il tuo sovrano, Marte, in Scorpione. Quando la luna quadra trattenendo lo Scorpione, è probabile che incontri una luce rossa. No significa no, Ram. Quindi, sarebbe un errore tentare di passare attraverso.

Carriera/Finanza: sarai il maestro degli intrighi mentre l'astuto Sole Scorpione si allinea con l'imponente Plutone nella tua zona di carriera. La gestione abile delle informazioni riservate potrebbe darti un vantaggio. Farà sicuramente impressione e farà sapere a tutti che sei una forza da non sottovalutare. Fai attenzione a non tradire la fiducia di nessuno né a rivelare una fonte che richieda l'anonimato. È anche fondamentale che tu sia rispettoso dei poteri costituiti. Far sentire qualcuno minacciato dalla tua ambizione sarebbe un errore.

Crescita personale/spiritualità: sono stati alcuni giorni folli, quindi non sorprende che tu possa sentirti un po' stressato. Un po' di terapia al dettaglio può calmare i tuoi nervi tesi, ma non lasciare che si trasformi in un caso di più spese, più problemi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna Nuova in Scorpione segnala un cambiamento epocale nelle relazioni. Con il disgregatore Urano nella foto, interpreterai il ruolo del ribelle e creerai scalpore. Nelle prossime settimane, la responsabilità di mantenere una relazione potrebbe essere più di quanto tu possa sopportare. I tori singoli sono troppo selvaggi per essere domati. In questo ciclo lunare, faresti meglio a giocare sul campo.

Amore/Amicizia: farai del tuo meglio per far sì che il tuo interesse amoroso giochi secondo le regole della tua relazione. Con l'astuto Sole Scorpione nella tua zona di partnership che sembra persuasivo Plutone, puoi essere piuttosto convincente. Sei abbastanza intelligente da non essere un semplice esecutore. Farai legge in modo più indiretto. Per i single, è un ottimo momento per rivedere le linee guida della tua relazione. Devi sapere cosa stai cercando e quale sarebbe un rompicapo per te.

Carriera/Finanza: non puoi essere sempre motivato dai profitti. A volte, devi seguire ciò che ti ispira e correre un rischio pazzesco. È il modo in cui rimani entusiasta del lavoro che fai. È improbabile che i colleghi capiscano i tuoi piani e controfirmino la tua visione. In tal caso, dovresti essere preparato se hai bisogno di farlo da solo.

Crescita personale/spiritualità: la luna nuova nel tuo segno opposto segnala che gli altri hanno tutte le carte in mano, spingendoti a flettere la tua indipendenza. Ribellarsi a una persona importante per te potrebbe avere delle conseguenze.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna nuova mette in evidenza la tua routine di lavoro e lo stress che l'accompagna. È un buon momento per valutare quanto sei in grado di tirare i pugni. Gli aggiustamenti che apporterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare come andrai nell'anno a venire.

Amore/Amicizia: troverai un modo creativo per convincere qualcuno a fare ciò che vuoi che faccia mentre l'ostinato Sole Scorpione si allinea con il persuasivo Plutone. Forse è perché capisci le loro debolezze che sei così facilmente in grado di prendere il sopravvento? Adesso adesso. Ricorda la regola d'oro. Tratta gli altri con lo stesso rispetto e gentilezza che ti aspetti di ricevere.

Carriera/Finanza: con la Luna Nuova in Scorpione e la tua casa di lavoro che si oppone al disgregatore Urano, potresti trovarti fuori dalla tua zona di comfort. Potrebbe sembrare che una forza invisibile abbia sconvolto il tuo modo finemente sintonizzato di fare le cose, rendendo misteriosamente complesso quello che una volta era un compito semplice. Le difficoltà tecniche potrebbero essere una parte del problema. Nelle prossime settimane, dovresti fare del tuo meglio per attenerti al programma e non rendere il tuo lavoro più complicato di quanto dovrebbe essere.

Crescita personale/spiritualità: è fantastico che tu sia così investito nella cura di te stesso e nel prenderti cura degli altri. Tuttavia, non importa quanto tu sia in cima alle cose, non puoi sempre anticipare un bisogno inaspettato. Fortunatamente, sei abbastanza flessibile da affrontare un problema urgente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna nuova di oggi può essere super eccitante o inquietante. Tutto dipende dalla tua capacità di seguire il flusso. Non si sa cosa faranno probabilmente Toro e Scorpione. Una cosa è certa: le loro buffonate ti terranno sulle spine.

Amore/Amicizia: La Luna Nuova in Scorpione colpisce il pulsante di reset sulla socializzazione e il romanticismo. Urano nella formazione suggerisce che amici e amanti potrebbero voler connettersi in un modo diverso da quello a cui sei abituato. Desideri vicinanza e prevedibilità mentre loro bramano l'eccitazione e la ricerca di nuovi e audaci interessi. Ciò potrebbe significare che nel prossimo ciclo lunare i piani non andranno come previsto. Sii flessibile e aperto al cambiamento. Potrebbe essere l'unico modo per salvare una relazione.

Carriera/Finanza: Avrai una visione inquietante degli altri mentre il Sole in Scorpione si allinea con il potente Plutone. Comprendere ciò che gli altri si aspettano e anticipare i bisogni che devono ancora esprimere ti rende qualificato in modo unico per soddisfare il brief di oggi. La magia può accadere quando si collabora con un collega che è sulla tua lunghezza d'onda. Diventerai una coppia dinamica durante la ricerca di un'idea o la risoluzione di un problema. Più capacità intellettuali producono risultati migliori.

Crescita personale/spiritualità: potresti abbracciare improvvisamente un nuovo interesse o abbandonarne rapidamente uno. Può essere divertente e rinfrescante fare un cambiamento. Non prendere un impegno enorme finché non sei sicuro di essere davvero coinvolto.