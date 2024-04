Oroscopo di oggi 5 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 5 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ingresso di Venere nel tuo segno può suscitare il desiderio di cambiare il tuo aspetto. Fino al 29 aprile, questa influenza tonificante ti ispirerà a rinfrescare il tuo look. È il momento opportuno per un nuovo taglio di capelli o un nuovo tocco di colore. Ti divertirai a rinfrescare il tuo guardaroba con capi must-have che riflettono il tuo gusto unico. Non si tratta di essere attraenti per gli altri. Si tratta di fare cose che ti fanno sentire bene. Tuttavia, può aumentare la tua desiderabilità se è quello che stai cercando. Nessuno può vedere il tuo cuore e la tua mente dall'altra parte della stanza. È il tuo look che attira innanzitutto l'attenzione.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

L'ingresso di Venere in Ariete e nel regno delle cose nascoste segnala che chi e cosa desideri sarà un affare privato. Manterrai la tua vita amorosa al ribasso fino al 29 aprile. Alcuni tori saranno coinvolti in una relazione complicata che richiede discrezione, mentre altri rimugineranno su un amore non corrisposto o si prenderanno del tempo per elaborare una delusione romantica e chiudere il passato. È un ottimo momento per prendersi una pausa dal dramma e rivalutare la tua situazione. Fare un passo indietro può aiutarti a capire come andare avanti al meglio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre Venere si allinea con l'ossessivo Plutone, vorrai realizzare la tua visione della relazione ideale. È positivo avere un progetto per attirare ciò che desideri, ma non è saggio avere regole scritte nella pietra. Sii aperto all’esplorazione di ciò che l’universo ti offre. Può essere vantaggioso ampliare la propria visione. Alcuni Gemelli potrebbero essere insoddisfatti della loro vita sessuale poiché il sole si scontra con la nutrice Cerere. Una relazione potrebbe non riuscire a fornire la cura o la sicurezza di cui hai bisogno. Discuti e chiedi ciò di cui hai bisogno. Per i single, la mancanza di intimità può farti sentire trascurato. Abbracci e massaggi sono la cosa migliore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ingresso di Venere in Ariete e la tua ambiziosa decima casa promettono di elevare il tuo fascino e farti distinguere dalla massa. Fino al 29 aprile brillerai brillantemente nella tua cerchia professionale. Essere alla ricerca di opportunità per stringere rapporti più personali con colleghi e superiori. Non fa mai male essere in rapporti amichevoli con persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Potresti incontrare qualcuno il cui interesse è più romantico che professionale. Fai attenzione a mescolare l'utile al dilettevole. Può diventare complicato se invii segnali contrastanti su ciò che stai cercando e accetti favori da qualcuno interessato a te.