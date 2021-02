Oroscopo di oggi 5 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 5 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 5 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con una luna in Scorpione, passioni profonde e forti emozioni. A metà mattina, la luna entra in un allegro Sagittario, che si armonizza con la tua ardente energia dell'Ariete e attiva la tua nona casa dell'avventura, e la giornata assume un tono decisamente diverso. Verificare con un Gemelli e vedere cosa hanno in agenda. Ci sono buone probabilità che cancelleranno il loro calendario e si uniranno a te per un po 'di divertimento.

Amore / Amicizia: Venere governa la tua settima casa di collaborazione ed è congiunta a Saturno oggi, aumentando la tua sensibilità e richiamando una o due tasche di insicurezza e giudizio. Fermati! Puoi apportare modifiche sollevandoti invece di abbatterti. Decidi solo cosa vuoi affrontare e fai partire la palla.

Carriera / Finanza: Nettuno si oppone a Vesta nella tua sesta casa di lavoro, approfondendo la tua compassione, gentilezza e desiderio di aiutare e servire. Se non lavori in una professione di aiuto, puoi ancora sfruttare questa energia pensando a cose che puoi fare per i tuoi colleghi che renderanno la loro giornata un po 'migliore.

Crescita personale / spiritualità: a volte può sembrare che l'Universo ti stia chiedendo più di quanto tu possa gestire, e va bene. Non c'è vergogna nel chiedere aiuto e nessuna regola che dice che devi occuparti di tutto in una volta. Chiedi ciò di cui hai bisogno e fai un passo alla volta.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna nella tua zona di partnership potrebbe far scattare la necessità di approvazione. Non hai bisogno di nessuno per co-firmare quello che fai, men che meno uno Scorpione. Tieni gli occhi sul premio e continua con i tuoi sforzi. Il traguardo è in vista.

Amore / amicizia: ti piace essere al centro dell'attenzione. Sebbene con Venere nella tua zona pubblica in contrasto con il losco Nettuno nel tuo settore sociale, potresti preoccuparti di averlo ottenuto per tutte le ragioni sbagliate. Qualcuno sta cercando di imburrarti per ottenere qualcosa da te? O le loro aperture sono sincere? Prima di innamorarti dell'adulazione, fai un passo indietro ed esamina il quadro più ampio.

Carriera / Finanza: potresti essere spinto ad affrontare un problema che le persone sono riluttanti a riconoscere. Con il comunicatore Mercurio in aspetto guerriero Eris nella tua dodicesima casa nascosta, le tue parole possono portare alla luce un problema urgente. Alcuni individui potrebbero sinceramente non essere consapevoli di ciò che sta accadendo, mentre altri potrebbero scegliere di chiudere un occhio. Quando esponi il tuo caso, attieniti ai fatti. Può ispirare alti livelli a esaminare la questione. Parlare sarà catartico e potrebbe aiutare a correggere un torto.

Crescita personale / spiritualità: sarai in uno stato d'animo mistico quando la luna si allinea con Nettuno. È il momento perfetto per una videochiamata con il tuo gruppo di meditazione o per corteggiare la cerchia di amici.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua atmosfera è incentrata sulla cura degli affari. Ecco perché è probabile che tu faccia una svolta alle tue mutande quando qualcosa o qualcuno (un Acquario o un Toro, forse) si trova sulla tua strada. Senza dubbio troverai un modo creativo per andare avanti.

Amore / amicizia: indipendentemente dal fatto che l'argomento sia la politica, la religione o un'altra questione di attualità, non sarai molto flessibile quando si tratta delle tue convinzioni. Con il comunicatore Mercurio che sembra Eris schietto nel tuo settore sociale, parlare potrebbe innescare un'accesa conversazione tra te e un amico. Potresti chiamarli fuori su punti di vista che trovi spiacevoli. Se questa persona è un vero amico, dovresti essere in grado di discutere le tue reciproche prospettive senza che le cose sfuggano di mano. Puoi sempre accettare di non essere d'accordo.

Carriera / Finanza: sotto lo sguardo dell'ultimo quarto di luna, non vedi l'ora di iniziare un incarico. Probabilmente ci sono alcune cose che devi imparare prima di poterti immergere. Persevera nel processo di istruzione o formazione finché non scopri tutto ciò che devi sapere. Potrebbe anche essere utile una revisione approfondita delle linee guida. Fatto ciò, puoi procedere con sicurezza.

Crescita personale / spiritualità: la tua visione dell'amore potrebbe essere troppo idealistica quando Venere e Nettuno sfuggente si scontrano. Tuttavia, non puoi fare a meno di sentire che vale la pena puntare a una versione più pura dell'amore. Abbi fede.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: alcuni individui (come il Toro e l'Acquario) non saranno molto flessibili oggi. Tuttavia, non lascerai che ti impedisca di fare quello che vuoi fare. Troverai un modo per divertirti, anche se questo significa impegnarti in un'attività piacevole da solo.

Amore / amicizia: potresti avere dubbi sulla tua desiderabilità quando Venere e il disilluso Nettuno si scontrano. Il tuo fattore attrattore è in crisi? I tuoi poteri di attrazione stanno lentamente diventando più potenti di quanto non siano mai stati. Ciò che sta cambiando è che potresti avere una visione diversa di ciò che ritieni desiderabile. I colpi e gli errori si verificheranno finché non trovi la frequenza giusta. Tenere duro.

Carriera / Finanza: stai imparando a consolidare le risorse e sfruttare i mezzi di supporto esterni. Non lasciare che l'ultimo quarto di luna nell'ossessivo Scorpione ti trascini su una tangente che interrompe ciò che hai deciso di fare. Questo non è il momento per lo shopping d'impulso né per essere coinvolti in schemi folli. Nei mesi a venire, potresti avere più risorse a tua disposizione. Più risorse significheranno opzioni migliori. Mantenere la rotta.

Crescita personale / spiritualità: con un allineamento Mercurio / Eris in gioco, non sarai timido nel chiamare qualcuno. Né manterrai un segreto per proteggere qualcuno che si comporta male. Avrai il coraggio di parlare per ciò che è giusto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'allegra Luna Sagittario mette in risalto la tua quinta casa di creatività e passione oggi e ti chiama a giocare. Il divertimento è una parte importante della felicità, e anche se la nostra cultura tende a scartarlo a favore di un lavoro e di risultati senza fine, è necessario per il tuo benessere quanto la vitamina C. Invita un Gemelli a unirsi a te e giocare a puttane per una parte del giorno. Sarete entrambi contenti di averlo fatto quando la giornata volge al termine.

Amore / Amicizia: le relazioni possono raggiungere un momento difficile quando Venere e Saturno si scontrano come fanno ora nella tua settima casa di collaborazione. Anche la tua autostima può risentirne. Perché non contattare un buon consulente o terapista e ottenere aiuto con questi problemi in modo da non doverli affrontare di nuovo?

Carriera / Finanza: Marte attiva la tua decima casa di carriera e risultati e si scontra con Giunone oggi, sollevando questioni di conflitto e cooperazione. Potresti avere uno o due incontri difficili con persone aggressive, arrabbiate e insensibili. Anche se il conflitto non è divertente, non puoi semplicemente rotolare e lasciarli camminare su di te. Non è buono o salutare per te o per loro.

Crescita personale / spiritualità: la paura può fornire un avvertimento, e questo è un bene, ma vivere in quell'energia a tempo pieno non lo è. Mettilo da parte e concentrati invece su ciò che ami della tua vita. Allora datti da fare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna Sagittaria illumina la tua quarta casa di casa e famiglia oggi, mettendo in luce il tuo nido, i tuoi cari e le arti domestiche. A volte i compiti e le faccende domestiche possono sembrare un obbligo, ma non con questo transito. Il Sagittario è famoso per il divertimento, la felicità e la gioia di vivere. Aggiungilo alla playlist delle pulizie di casa e ballerai come una tempesta. Prova una nuova ricetta e invita un Ariete a cena. Potrebbero non rimanere per il dessert, ma adoreranno il pasto.

Amore / Amicizia: Nettuno attiva la tua settima casa di collaborazione e si armonizza con Pallade. Sei telepatico, persino psichico con questo transito in gioco. Fai attenzione però a ciò che sbirci. Non puoi ignorare qualcosa una volta che lo percepisci. Puoi provare, ma si chiama negazione. Usa la telepatia con cautela.

Carriera / Finanza: Venere è congiunta a Saturno nella tua sesta casa di lavoro, aumentando probabilmente il tuo carico di lavoro. Il risentimento e l'amarezza sono possibili, quindi se non vuoi assumere più lavoro o non vuoi un incarico particolare, parla e dì di no. Altrimenti uscirà di traverso e non è mai carino.

Crescita personale / spiritualità: in superficie, il perdono sembra che sia per l'altra persona. In verità, il perdono è per te perché ti rende libero. Non stai più affittando spazio nella tua testa e nel tuo cuore a qualcuno che ti ha causato dolore. Perdona e lascia andare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: ciò che è tuo è tuo, giusto? Lo è a meno che qualcuno non ti combatta per questo. Con l'amore e le finanze, può sorgere la concorrenza. Attenzione al tenace Toro e al distaccato Acquario. Loro sono lì per vincere e ti daranno una corsa per i tuoi soldi.

Amore / amicizia: tutto il flirtare, il corteggiamento e l'inseguimento di te equivalgono davvero a qualcosa? Potresti chiederti come l'attrattore Venere nella tua zona romantica si scontra con il disilluso Nettuno. Non ti dispiace dedicare tempo e fare uno sforzo se il tuo investimento sarà ripagato. Tuttavia, senza risultati, è difficile continuare così. Va bene prendersi una pausa da tutto. Essere più pratici potrebbe funzionare a tuo vantaggio. Tutti vogliono la persona che è difficile da catturare.

Carriera / Finanza: l'ultimo quarto di luna in Scorpione potrebbe farti ossessionare dalle spese. Non lasciare che ti impedisca di goderti quello che promette di essere un bel momento. Non puoi dare un prezzo alla felicità. Che si tratti di un appuntamento, di un hobby o di un'attività ricreativa preferita, meriti di spendere un po 'di più per qualcosa che ti piace. In questi tempi stressanti, ti meriti tutto il piacere che puoi ottenere.

Crescita personale / spiritualità: con così tanta enfasi planetaria sull'espressione di sé, potresti sentirti sfidato a identificare e utilizzare pienamente i tuoi doni. Non fare un altro lavoro da fare. Portare alla luce le tue abilità uniche dovrebbe essere una ricerca piacevole.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: le persone disponibili, così come quelle stimolanti, sono tutte intrecciate nel tessuto della tua vita. Non puoi averne uno senza l'altro. Trovare il modo di andare d'accordo sarà fondamentale per la tua felicità. Toro e Acquario non lo renderanno facile.

Amore / Amicizia: La sicurezza che cerchi in un incontro romantico può sembrare sfuggente mentre Venere nel tuo regno domestico si scontra con il losco Nettuno. Potresti chiederti se c'è qualcuno là fuori che può essere all'altezza dei tuoi ideali. Trova conforto negli amici e nella famiglia fidati che conosci e ami. Anche se provi un diverso tipo di affetto per loro, può ravvivare la tua fede in ciò che è possibile e insegnarti qualcosa sull'amore.

Carriera / Finanza: con Mercurio retrogrado che aspira alla coraggiosa Eris nella tua casa di lavoro, attingerai ancora una volta alla tua considerevole conoscenza ed esperienza per affrontare una situazione problematica. Non sarai minimamente timido nel sottolineare cosa c'è che non va e suggerire come apportare miglioramenti. Senza nemmeno provarci, puoi essere un po 'intimidatorio. Quando parli, le persone ascoltano. Pertanto, richiamare l'attenzione su un problema potrebbe avviare un cambiamento ben necessario.

Crescita personale / spiritualità: sarai ossessionato dalle preoccupazioni personali con l'ultimo quarto di luna nel tuo segno. Sarà utile allargare l'obiettivo e considerare le esigenze della tua famiglia e della tribù prescelta. Contribuire alla tua felicità collettiva giova a tutti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la Luna Sagittario attiva oggi la tua prima casa del sé, aumentando la tua sensibilità al mondo che ti circonda e accendendo il tuo spirito gioviale. Guardati intorno e vedi chi potrebbe usare una mano amica, quindi estendi quella mano. Vedi se un Acquario vuole unirsi a te in qualche lavoro di volontariato. Anche il più piccolo gesto può cambiare la giornata di qualcuno. Il tuo spirito eleva gli altri, quindi fai brillare la tua luce liberamente oggi.

Amore / Amicizia: Chirone attiva la tua quinta casa di amore, romanticismo e passione ed è Saturno in sestile. Anche se questo è un transito decisamente poco romantico, può essere illuminante in quanto ti mostrerà dove sei troppo rigido e inflessibile. Non puoi cambiare qualcosa se non sai che c'è, ma una volta consapevole, la trasformazione è possibile.

Carriera / Finanza: Marte attiva la tua sesta casa di lavoro e si scontra con Giunone. Il conflitto è probabile oggi e potresti trovarti a dover affrontare la rabbia e l'aggressività di qualcuno. Non impegnarti e non rispondere al fuoco. Diventa invisibile e lascia che si nascondano con se stessi. Sii educato, sii gentile, poi sparisci.

Crescita personale / spiritualità: sebbene tu sia un prodotto della famiglia, del tempo e del luogo in cui sei cresciuto, questo è semplicemente un trampolino di lancio da cui partire. Quello che diventi mentre prendi il volo dipende da te. Ti è stato dato il libero arbitrio, quindi se le tue ali vengono tagliate, fallo crescere e vola.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con amici e colleghi, non puoi aspettarti di avere tutto a modo tuo. Ognuno ha priorità e valori diversi e sono tutti degni del tuo rispetto e considerazione. Un Leone sarà un ottimo mediatore perché sa vedere tutti i lati.

Amore / amicizia: riceverai complimenti, regali e promesse con le pinze mentre la seducente Venere e il losco Nettuno si scontrano. Ti piacciono tutte le sottigliezze che l'amore può portare. Tuttavia, il tuo affetto non può essere acquistato e non sarai ingannato dall'insincerità. Allo stesso modo, devi stare attento a non dire cose che non intendi né fare promesse che non manterrai. Potrebbe essere conveniente ora, ma se lo fai ci saranno problemi in seguito.

Carriera / Finanza: con Mercurio retrogrado nella tua zona monetaria che sembra Eris discordante nel tuo regno domestico, potresti dover rivisitare una casa problematica o un problema familiare. Potrebbe comportare la rinegoziazione del costo di una riparazione. Oppure potresti dover escogitare un modo per fornire assistenza finanziaria a un familiare bisognoso. Potrebbe sembrare che stai buttando soldi per un problema. Tuttavia, se risolve o attenua il problema, potrebbe rivelarsi un investimento utile.

Crescita personale / spiritualità: sotto lo sguardo dell'ultimo quarto di luna, sarai ossessionato dal futuro. Non mettere il carro davanti ai buoi. Prendersi cura degli affari nel presente ti porterà dove vuoi essere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: trovare il tuo sé autentico in mezzo a tutti i doveri, i desideri e i poteri può essere esasperante. Continua a staccare gli strati finché non scopri il vero te. Avrai bisogno di sapere chi sei per affrontare persone stimolanti (come il Toro e l'Acquario) nel tuo mondo.

Amore / Amicizia: con Venere nel tuo segno in contrasto con l'illusorio Nettuno, puoi essere piuttosto auto indulgente. Potresti intrattenere idee folli su ciò che pensi di meritare. Ascolta la vocina che ti avverte che potresti aspettarti troppo. Potrebbe impedirti di rimanere deluso. Questo non vuol dire che non meriti amore, perché certamente lo fai. Tuttavia, è importante discernere tra amore e frivolezza.

Carriera / Finanza: l'ultimo quarto di luna ti farà desiderare il riconoscimento di superiori, genitori e colleghi professionisti. Quello per cui speri di essere riconosciuto è ancora un work in progress. Alcune fasi devono essere completate prima di poter celebrare una vittoria personale. Nelle settimane e nei mesi a venire scoprirai i tuoi talenti e perfezionerai le tue abilità. Concediti il ​​tempo di cui hai bisogno per brillare. In questo modo, presto avrai qualcosa su cui vale la pena far parlare di sé.

Crescita personale / spiritualità: sarai piuttosto schietto mentre comunica Mercurio nel tuo segno e il guerriero Eris si allineano. Parlerai con sicurezza contro qualcosa che ritieni ingiusto. Tanto di cappello a te, Acquario!

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Nettuno, si armonizza con Pallade oggi, aumentando la tua sensibilità, telepatia e abilità psichiche. Anche Nettuno è opposto a Vesta, quindi la tua compassione e il desiderio di aiutare e servire sono elevati. Tieni però il guinzaglio su queste energie perché possono diventare rapidamente travolgenti. Sei solo una persona e il tuo primo lavoro, il tuo primo incarico e la tua prima priorità devono essere le tue cure e il tuo benessere. Tutto il resto deriva da quello. Salvare uno Scorpione non sarà un bene per te, né sarà un bene per loro. Lascia stare le cose.

Amore / Amicizia: Vesta attiva la tua settima casa di collaborazione e si oppone a Nettuno. Fai qualcosa di gentile per i tuoi cari, qualcosa che li renderà veramente felici. Questo, a sua volta, renderà felice anche te.

Carriera / Finanza: la Luna in Sagittario attiva la tua decima casa di carriera, successo e risultati illuminando ciò che ami del tuo lavoro e della tua vita professionale e ciò che non ti piace. Sopportare maltrattamenti non è una buona idea. Il martirio non va mai bene, soprattutto per il martire! Allaccia i pattini e sali fuori da lì.

Crescita personale / spiritualità: vai avanti e celebra la tua vita, celebra le persone che ami e celebra le benedizioni che piovono su di te. L'Universo sente la tua gratitudine e ti manda ancora di più di cui essere grato.