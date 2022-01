Oroscopo di oggi 5 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 5 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 5 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è solo qualcosa in una Luna in Acquario che ti illumina e ti fa saltare il passo. Abbinalo a un sestile tra la luna e il tuo pianeta dominante, Marte, e vedrai una giornata meravigliosa piena di grinta, ambizione e fiducia. Non offenderti se un Capricorno cerca di rallentare il tuo tiro. Si avvicinano alle cose in modo molto diverso da te, il che può essere frustrante, ma la loro energia può aiutarti a bilanciare la tua se sei disposto a permetterlo.

Amore/Amicizia: Mercurio, la luna e Saturno tengono corte nella tua undicesima casa di amicizia, gruppi e affari umanitari. La luna è congiunta a Saturno che può sembrare pesante e può indicare un amico che sta attraversando un momento difficile, qualcuno a cui potrebbe essere utile una mano. Controlla la tua tribù e prenditi cura dei tuoi cari.

Carriera/Finanza: Urano in Toro attiva la tua seconda casa del denaro, quadrando la Luna in Acquario. Potresti sentirti soffocato dalla routine e dagli aspetti pratici della tua vita, il che è comprensibile, ma non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Fai un passo indietro, valuta le cose in modo spassionato e saprai come concederti un po' di sano respiro.

Crescita personale/spiritualità: affidati alla tua creatività e passione; che allevierà la tua frustrazione e noia.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Acquario quadra i tuoi pianeti natali in Toro e Urano nella tua prima casa del sé, dandoti un ascensore di energia ariosa. Con il quadrato dalla luna a Urano, potresti sentirti emotivamente più volatile di quanto sei abituato, quindi evita di fare o dire qualcosa di cui ti pentirai in seguito. Lascia che questa energia ti ispiri invece e cerca nuove opportunità e possibilità. Una Bilancia può aiutarti a fare un grande cambiamento quando arriva il momento.

Amore/Amicizia: con lo scontro tra la luna e Vesta, l'intimità e l'impegno possono spaventare. Sei stato ferito prima e il sestile tra la luna e Chirone potrebbe rivelare vecchie energie, sentimenti e ricordi che ti fanno desiderare di mantenere il romanticismo a distanza. Considera l'idea di lavorare con un buon terapeuta in modo da poterti lasciare questo alle spalle e avere finalmente l'amore che desideri.

Carriera/Finanza: con Mercurio, la luna e Saturno tutti in Acquario nella tua decima casa di carriera, la tua vita professionale riceve una potente infusione di energia. La congiunzione tra Saturno e la luna può sembrare pesante, ma può aiutarti a concentrarti e fare i passi necessari per portare avanti la tua carriera.

Crescita personale/spiritualità: ricordati di curare il giardino della tua Anima.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è meglio attenersi al copione quando si tratta di questioni delicate che coinvolgono i propri cari. Quando la luna è vuota, ovviamente, le cose ti sfuggiranno di mano se trarrai le tue conclusioni piuttosto che ascoltare ciò che viene detto, specialmente con l'Acquario.

Amore/Amicizia: c'è un tempo per mettere in discussione le motivazioni di qualcuno e un tempo per lasciare che le cose si svolgano organicamente. Il meraviglioso allineamento Venere/Nettuno di oggi può creare un'interazione magica tra te e il tuo interesse amoroso. Non rovinarlo inserendo la realtà nell'immagine. Non è un invito a ignorare i problemi ma a scegliere con cura il proprio momento di confronto. Seguire il flusso quando ti stai godendo un momento magico può rendere più facile affrontare le difficoltà di partnership quando è il momento giusto.

Carriera/Finanza: con Giove che porta benedizioni nel regno che governa la reputazione e lo status, scoprirai che i tuoi talenti attirano sempre di più l'attenzione. È un buon momento per pensare alle persone che hanno contribuito al tuo successo. Puoi pagarlo in avanti facendo ciò che puoi per sostenere i loro sforzi. Sei in grado di offrire molta più assistenza e guida di quanto potevi in ​​passato.

Crescita personale/spiritualità: non devi occuparti di ogni randagio che si presenta alla tua porta. Potresti esagerare giocando a fare il soccorritore mentre la Luna in Acquario e la nutrice Cerere si scontrano. Prova più che puoi, non puoi risolvere i problemi di tutti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: spesso ti preoccupi degli amici e delle persone care perché sei un tipo premuroso. Con la luna vuota, ovviamente, potresti impazzire cercando di capire cosa sta succedendo con uno dei tuoi amici. Con Toro o Acquario, dovrai dare loro spazio.

Amore/Amicizia: una storia d'amore si sente in più quando Venere nella tua zona di partnership si allinea con il mistico Nettuno. Potresti vivere uno di quei rari momenti magici in cui tu e il tuo interesse amoroso siete completamente sincronizzati. Questo va più in profondità della chimica fisica. C'è qualcosa di profondamente spirituale nel modo in cui ti connetti. Se sei single, potresti incontrare qualcuno con cui senti una connessione spirituale. Se questa persona si sente familiare e ti chiedi se l'hai già incontrata, potresti condividere una storia di una vita passata.

Carriera/Finanza: spesso è difficile per te sentirti abbastanza al sicuro da avventurarti fuori dal tuo guscio e metterti davvero in gioco. Sebbene con il guerriero Marte che attraversa la tua casa di lavoro, hai tutto il coraggio di cui hai bisogno per mostrare le tue abilità. A poco a poco, la tua fiducia cresce ogni volta che cogli una possibilità. Continua finché hai l'energia e la motivazione necessarie per correre dei rischi. Nel tempo, i tuoi sforzi si sommano.

Crescita personale/spiritualità: sei sull'orlo di un grande scatto di crescita. È passato più di un decennio da quando hai avuto così tanto spazio per espanderti. Dove vuoi crescere da qui?