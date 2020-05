Oroscopo di oggi 5 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 5 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 5 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: amore e denaro sono le tue maggiori preoccupazioni con l'attrattore Venere che governa la tua giornata. Quindi, ti concentrerai sulle attività che promettono di invitarne di più nella tua vita. Una Bilancia nella tua cerchia può avere influenza sui tuoi affari, e questa è una buona cosa.

Amore / Amicizia: un convoglio affettuoso con un amico o il tuo interesse amoroso può essere emotivamente gratificante. La simpatica Bilancia Luna che si allinea con Venere nella tua casa di comunicazione ti incoraggia ad aprirti ed esprimere ciò che è nel tuo cuore. In questi giorni, tutti possono beneficiare di parole gentili e attenzione. Perché non fare il possibile per raggiungere e far sapere a qualcuno che ti interessa? Potrebbe portare a una connessione più significativa tra di voi.

Carriera / Finanza: scendere alla noia e gestire le informazioni in modo abile piuttosto che perdersi nelle astrazioni sarà estremamente importante ora che i nodi Nord e Sud, rispettivamente, si sono spostati in Gemelli e Sagittario. Il pensiero generale è comodo e potrebbe essere il tuo valore predefinito; tuttavia, ciò non servirà ai tuoi interessi ora. Essere bravo in te richiederà abilità comunicative migliorate e una maggiore attenzione ai dettagli.

Crescita personale / spiritualità: con Giove spirituale nella tua decima casa pubblica, puoi condividere la tua saggezza con il mondo. Ci sono parole sagge che vorresti impartire a coloro che ti cercano guida?

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento mentre il tuo sovrano, Venere, domina tutto il giorno. Quindi, le persone risuoneranno con l'atmosfera sensibile e sensuale che porti. Un Gemelli che ammira le tue sensibilità può vedere il valore nell'approccio alla vita mentre lo fai.

Amore / Amicizia: mentre la Luna Bilancia contatta Venere di lusso nella tua casa di denaro e beni, potresti essere ispirato a regalare un regalo al tuo partner o ad un amico. Non deve essere un'occasione speciale per fare qualcosa per qualcuno che gli faccia sapere che ci tieni. Inoltre, non devi sprecare qualcosa di costoso. Spendere più soldi non equivale a più amore. Allo stesso modo, se hai bisogno di una spinta, dovresti concederti un'indulgenza.

Carriera / Finanza: i nodi lunari che si spostano in Gemelli e Sagittario, rispettivamente, segnalano la necessità di prestare maggiore attenzione ai punti più fini delle questioni finanziarie. Ciò significa migliorare la tenuta dei registri e la gestione delle questioni monetarie in modo più organizzato e ordinato. Lasciare le cose al caso è facile da fare sotto questa influenza, ma non ti servirà a lungo termine. Il messaggio qui è che la precisione apre la strada alla prosperità.

Crescita personale / spiritualità: le riflessioni a tarda notte sul significato della vita possono far emergere il tuo fanatico interiore mentre la luna quadra Giove e Plutone. È perché devi credere in qualcosa che ti aiuta a dare un senso a ciò che sta succedendo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: impegnarsi in attività divertenti, hobby e progetti artistici può essere una fonte di gioia. Sei pronto a dare piacere alla tua completa e indivisa attenzione. Non lasciare che un Ariete ti faccia sentire in colpa per divertirti. Te lo sei guadagnato!

Amore / Amicizia: tu e un amico potreste sentirvi a miglia di distanza mentre la simpatica Bilancia Luna si oppone a Chirone ferito nella vostra zona di amicizia. Allo stesso modo, la mancanza di amicizie strette potrebbe essere fonte di angoscia. Indica ciò che ti unisce agli altri piuttosto che concentrarti sulle differenze. Anche la più piccola quantità di compatibilità può essere un seme per sviluppare un legame più profondo. C'è sempre qualcuno che potrebbe usare un amico. Contatta una persona che ha bisogno di connessione tanto quanto te.

Carriera / Finanza: con il sole e il mercurio sincronizzati nella tua zona subconscia, illuminerai i recessi più oscuri della tua psiche in una ricerca di quel bit vitale di informazioni che può risolvere un dilemma personale. Ricordi, sogni e momenti divertenti possono offrire uno scrigno di intuizioni. Essere in allerta per la saggezza che ti dice qualcosa che devi sapere sulla tua situazione lavorativa. Parla con un terapeuta o una guida spirituale se necessario.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo creativo ottiene una spinta mentre la luna incontra il devoto Giunone nella tua casa di auto-espressione. È un momento eccellente per progetti che abbelliscono il tuo mondo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: rimuovi gli strati della tua psiche e scoprirai che ci sono ancora più strati da staccare prima di arrivare a qualcosa di sostanziale. In tutte le aree, è il processo necessario per ottenere ciò che stai cercando. Dovrai scavare in profondità per scoprire di cosa si tratta un Gemelli.

Amore / Amicizia: solo perché non stai camminando con il cuore sulla manica, non significa che non ti interessi. Con la Luna Bilancia che contatta Venere nella tua dodicesima casa nascosta, nasconderai i tuoi sentimenti. Tutto ciò che deve essere espresso sarà condiviso in privato piuttosto che mettere le tue emozioni là fuori affinché tutto il mondo possa vederlo. Coloro che hanno bisogno di sapere come ti senti riceveranno il messaggio.

Carriera / Finanza: è ciò che non sai che può aiutarti a migliorare la tua vita lavorativa quotidiana. Questo è il messaggio del nodo Nord che si muove in Gemelli ben informati e nella tua dodicesima casa nascosta. Il nodo Sud che entra nel saggio Sagittario e nella tua zona di lavoro dice che è facile ricorrere all'esperienza che hai già accumulato. Tuttavia, non andrai molto lontano se non ti avventuri in aree con cui non hai familiarità e apprendi alcuni nuovi trucchi. Pronto a tuffarti nell'ignoto?

Crescita personale / spiritualità: proprio quando pensavi di aver capito tutto, il significato della vita diventa improvvisamente sfocato. Forse indica la necessità di persistere nella tua ricerca di saggezza?

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna che si sposta nella Bilancia socievole e nella tua casa di comunicazione, ti sembrerà di vitale importanza rimanere in contatto con amici, parenti e persone importanti nel tuo ambiente immediato. Un acquario ben informato può essere il contatto utile che ha le informazioni di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: i sentimenti feriti sorgono quando le parole di affetto non ricevono la risposta desiderata. Una fusione sole / Giunone nella tua zona di comunicazione contro Chirone ferito suggerisce che tu e l'altra parte potreste avere una visione diversa di ciò che sta accadendo tra voi. Potrebbe essere necessario avere una conversazione imbarazzante per capire dove stanno le cose. Se non sei all'altezza, va bene rimandarlo a una data successiva.

Carriera / Finanza: la socievole Bilancia Sun che si fonde con Mercurio rende un momento eccellente per rivedere i tuoi obiettivi di carriera. Perché non discuterne con il tuo capo o una figura influente nella tua cerchia professionale? Sarà utile ricevere feedback da qualcuno che è ben informato e aggiornato sugli ultimi sviluppi nel tuo campo. Annota alcune note. È probabile che ti torneranno utili mentre ti avvicini al cambiamento nei giorni e nelle settimane a venire.

Crescita personale / spiritualità: la certezza di qualcuno sulle risposte alle grandi domande della vita potrebbe non rassicurarti. Questa è una di quelle aree in cui è necessario seguire il proprio percorso e andare alla ricerca delle proprie risposte.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: fai tutto il possibile per espandere le tue conoscenze, risorse informazioni vitali e stabilire le connessioni di cui hai bisogno. Un Toro esperto è la persona con cui parlare per suggerimenti utili e consigli sulla rete. Il toro è meglio connesso di quanto pensi.

Amore / amicizia: la simpatica Bilancia Luna in contrasto con il malvagio Nettuno, seguito da un quadrato a Giove e Plutone nella tua zona di vita amorosa, ti mette in un posto imbarazzante con incontri e relazioni. Potresti essere diffidente nei confronti del tuo partner, o potresti temere che non ti interessino, e questo può farti venire troppo forte. Se non sei sicuro di te o del tuo interesse amoroso, è meglio sedersi fuori a ballare.

Carriera / Finanza: fare rete e creare le connessioni professionali di cui hai bisogno è vitale ora che il nodo Nord è in Gemelli e nella tua zona di carriera. Il nodo Sud che entra nel Sagittario e nel tuo regno domestico suggerisce che fare affidamento sulla tua cerchia interna di familiari e amici per la direzione e l'assistenza potrebbe diventare il tuo default, ma non ti porterà dove vuoi andare. In futuro, si tratterà di seguire i leader e conoscere meglio le persone del tuo settore.

Crescita personale / spiritualità: a volte, è meglio lasciare che chiunque esca con il volante. Le persone intorno a te sono più capaci di quanto pensi. Prova e vedi cosa succede.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la tua sensibilità è una risorsa, non una debolezza. Vai avanti e senti i tuoi sentimenti. Essere in sintonia ti dirà cosa devi sapere sulle persone intorno a te, in particolare un Capricorno. Dai alla capra un ampio ancoraggio se li trovi prepotenti.

Amore / Amicizia: mentre la luna contatta Venere nella tua estesa nona casa, guarderai al romanticismo per l'avventura. Potrebbe voler dire fare qualcosa di leggermente diverso con il tuo interesse amoroso. O, per alcuni, potrebbe significare inseguire il brivido di una relazione amorosa a distanza. Potresti essere sorpreso di quanto sei disposto ad andare per amore. E perché no? Dopo tutto, vivi (questa vita) solo una volta.

Carriera / Finanza: il nodo Nord che entra in Gemelli e la tua casa di istruzione superiore afferma che trarrai beneficio dal colpire i libri. Andare avanti, livellare la tua istruzione o formazione potrebbe essere essenziale per andare avanti nella tua carriera. Con il nodo Sud che entra nel vasto Sagittario, è fin troppo facile essere la ruota di scorta. Tuttavia, sapere molto su una vasta gamma di cose non sarà utile. Dovrai approfondire i dettagli di un argomento rilevante per quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: il nervosismo che senti è la resistenza alla voce del tuo genitore interiore. Con la luna nel tuo segno, devi essere te stesso, non importa quale figura di autorità reale o immaginata disapprovi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: alla fine della giornata, desidererai ardentemente la compagnia, ma non sarai dell'umore giusto per il dramma. Trascorrere del tempo con una Bilancia a bassa manutenzione potrebbe essere piacevole. Tuttavia, se la compagnia ti sfugge, ti accontenterai di trascorrere una serata tranquilla da solo.

Amore / Amicizia: ritrovarsi con il proprio partner sarà solo il biglietto dato che la luna contatterà Venere nella tua zona di intimità. È la serata perfetta per una notte tranquilla. Una deliziosa cena seguita da streaming TV e relax sarà il modo perfetto per rilassarsi. Per i single, può essere divertente una commedia romantica e la tua bevanda preferita. Puoi essere ossessivo sulla tua vita amorosa, ma a volte hai bisogno di una pausa.

Carriera / Finanza: parlare con le persone a cui sei vicino (come il tuo interesse amoroso e importanti alleati professionali) ed esplorare i modi in cui puoi supportarti a vicenda sarà cruciale per la tua sicurezza futura ora che il nodo Nord è in Gemelli e casa tua di risorse condivise. Con il nodo Sud che entra nell'ampio Sagittario, è allettante tentare di realizzare grandi cose da solo. Tuttavia, a lungo termine non servirà ai tuoi interessi. La fruttuosa interdipendenza è la strada da percorrere per il futuro.

Crescita personale / spiritualità: non preoccuparti troppo delle cose. Quando sei ossessionato, non puoi vedere la foresta per gli alberi. Fare un passo indietro da un argomento caldo ti darà la chiarezza di cui hai bisogno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei aperto all'apprendimento. Non solo per la gioia, ma perché ti aiuta anche ad affinare le tue abilità. Essere in grado di portare il meglio in ciò che fai è importante. Il brainstorming con un Toro che ha idee brillanti si ricompenserà a vicenda.

Amore / amicizia: la tua relazione più stretta potrebbe essere il tuo insegnante più grande. Quando la Luna Leone nella tua casa di coscienza superiore contatta Venere affettuosa, sarai ricettivo alle idee trasmesse a te da un amico o dal tuo partner. Consciamente o inconsciamente, inviti persone nella tua vita che ti sfidano a crescere. Tieni la mente aperta anche se non vedi gli occhi. Man mano che la tua relazione cresce, puoi vedere le cose in modo diverso.

Carriera / Finanza: cogli l'opportunità di marchiarti come innovatore. Mercurio incontra l'ingegnoso Urano nella tua zona di lavoro afferma che ora è il momento di promuovere un'idea o un'abilità uniche che possono rivoluzionare la tua vita lavorativa. Le persone sono aperte a schemi folli e progetti sperimentali, quindi sei sicuro di metterti in contatto con qualcuno che ti prenderà sul serio. I social media e la tecnologia all'avanguardia relativa a ciò che fai potrebbero svolgere un ruolo nei tuoi piani.

Crescita personale / spiritualità: una figura autorevole potrebbe sfidare la tua versione della verità. Non solo riceveranno un guadagno quando ti sfidano, ma i loro occhi potrebbero anche essere aperti a un nuovo punto di vista.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: mentre la luna attraversa la Bilancia consapevole delle immagini e la tua decima casa pubblica, vorrai fare una buona impressione; tuttavia, le persone che più hai bisogno di stupire potrebbero essere quelle che trascuri. Un Ariete nella tua cerchia potrebbe aver bisogno di un po 'd'amore.

Amore / Amicizia: il Sole in toro che incontra Mercurio loquace nella tua zona di vita sentimentale segnala che sei pronto a flirtare. Perché non chattare con qualcuno che vuoi conoscere meglio? È anche un momento eccellente per utilizzare un'app di incontri o i social media per incontrare nuove persone. Se sei accoppiato, un convoglio divertente e civettuolo con il tuo partner potrebbe ricordare loro perché si sono innamorati di te in primo luogo. Qualunque cosa serva per alimentare le fiamme dell'amore.

Carriera / Finanza: la Bilancia Luna che si fonde con Giunone impegnato nel tuo settore professionale evidenzia la tua devozione per la tua carriera. Un'opposizione del ferito Chirone nel tuo regno domestico dice che la tua dedizione ha un prezzo. Ciò potrebbe significare che le relazioni familiari e le questioni relative alla tua casa vengono trascurate di conseguenza. Cosa deve fare una capra ambiziosa e laboriosa? Tratta la casa e la famiglia come se fossi valutato sulla tua performance.

Crescita personale / spiritualità: un disordinato allineamento luna / nodi può rivelare che non sai cosa è meglio per te o per quelli più vicini a te. In tal caso, possederlo e iniziare a essere più attento.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: vuoi andare oltre ciò che sai mentre la luna si sposta nella Bilancia e nella tua nona casa espansiva. Eppure, allo stesso tempo, prosperi sulle comodità della famiglia. Se non sei pronto a allargare le ali, puoi vivere in modo vicario attraverso una Bilancia avventurosa.

Amore / amicizia: la tua casa potrebbe essere piena di attività mentre il Sole del Toro e il Mercurio loquace si fondono nel tuo regno domestico. È il luogo in cui le persone vogliono riunirsi e aggiornarsi sulle ultime notizie. Se i tuoi amici e la tua famiglia si incontrano di persona o tramite chat video, sarà gratificante connettersi con le persone preferite e scoprire cosa sta succedendo nei loro mondi. A volte, non è possibile stare fisicamente insieme, ma ciò non significa che non si può rimanere in contatto.

Carriera / Finanza: la luna che si fonde con Giunone impegnato nella tua casa di conoscenza superiore evidenzia la tua devozione nell'esplorazione di grandi idee. Forse è il tuo modo di dare un significato a ciò che sta accadendo nel mondo? Un'opposizione del frammentato Chirone avverte che potresti perdere la trama. Al momento, è fondamentale mantenere le cose semplici piuttosto che creare uno schema elaborato. Fare riferimento alla direttiva originale e assicurarsi di essere sulla buona strada.

Crescita personale / spiritualità: potresti venire a mani vuote nella tua ricerca di risposte mentre la luna quadrata i nodi. Restringi la tua attenzione e trova significato negli affari di tutti i giorni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è una buona giornata per lavorare sul miglioramento delle tue capacità comunicative. La distanza tra te e il tuo ascoltatore può renderti un po 'più facile condividere ciò che hai in mente. Un cuore a cuore con qualcuno vicino a te (forse un Toro) potrebbe essere gratificante.

Amore / Amicizia: ti consigliamo di tenere il caricabatterie a portata di mano. Il sole in Toro che si fonde con il loquace Mercurio nella tua zona di comunicazione potrebbe portare un sacco di chiamate, e-mail, messaggi e chat video da familiari e amici. Sembra che tutti vogliano contattarti e scoprire cosa stai facendo o chiedere il tuo consiglio. Impegnarsi in questo modo può farti sentire come se fossi una parte vitale della vita delle persone con le quali non puoi connetterti di persona.

Carriera / Finanza: l' insicurezza finanziaria può richiedere una maggiore dipendenza da altri come il tuo altro significativo, partner commerciale o un istituto finanziario. Un allineamento tra la luna tagliente / Giunone / Chirone che influenza le questioni monetarie suggerisce che tu e gli altri potreste avere idee contrastanti su ciò che dovrebbe essere condiviso. Una persona si occupa degli interessi collettivi mentre l'altra è più focalizzata sui bisogni personali. È meglio chiedere piuttosto che fare ipotesi sul tuo accordo.

Crescita personale / spiritualità: desidererai una connessione significativa mentre la luna si sposta nella Bilancia e nella tua intima ottava casa, anche se un quadrato ai nodi suggerisce confusione su come ottenerlo. Prova a dare l'attenzione che cerchi.