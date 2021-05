Oroscopo di oggi 5 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 5 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 5 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarai più produttivo quando lavorerai tranquillamente da solo. La privacy e le vibrazioni tranquille ti daranno energia. Potresti avere difficoltà a separare i tuoi sentimenti dai fatti, in particolare quando hai a che fare con Gemelli, Vergine o Sagittario.

Amore / amicizia: spiritualità, metafisica e tutte le cose divertenti potrebbero sembrare un po 'una delusione mentre il losco Nettuno si scontra con Giunone. Soprattutto quando si tratta di trovare la tua anima gemella. Nonostante le abbondanti preghiere, guida e visualizzazione, potresti sentire che non sei più vicino a trovare la tua corrispondenza ideale. Non disperare. Gli sforzi che hai fatto non sono stati vani. Una volta piantato un seme, devi continuare ad annaffiarlo e dargli il tempo di crescere.

Carriera / Finanza: le possibilità di una potenziale crescita finanziaria potrebbero sembrare incredibili e un po 'irreali poiché l'abbondante Giove si allinea con Urano nella tua zona monetaria e Cerere nel tuo segno. È sbalorditivo pensare che un'opportunità per provvedere a tutte le tue esigenze possa essere a portata di mano. C'è sempre un rischio quando è in scena il jolly Urano. Prima di farti sperare, fai i compiti, fai domande e scopri cosa è cosa.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non idealizzare un insegnante spirituale o un partner romantico. Dopotutto, sono solo umani. Se li metti su un piedistallo, rimarrai deluso quando fanno qualcosa che non coincide con il modo in cui li vedi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua casa dell'amicizia per tutto il giorno, ti consigliamo di entrare in contatto con la tua squadra e incontrare nuove persone. Anche se con la luna quadrata i nodi, può essere colpito o mancato. Organizza un incontro discreto con un Pesci.

Amore / amicizia: tutti hanno quell'amico a cui sono un po 'troppo attaccati. Con la devota Giunone che fa quadrare idealista Nettuno nella tua zona di amicizia, potresti sentire che la tua fede in un amico è stata mal riposta. Sono più o meno la stessa persona che sono sempre stati. Per qualche ragione, potresti essere meno tollerante nei confronti dei loro difetti. Non cancellare qualcuno che è stato lì per te solo perché non riesce a soddisfare le tue aspettative.

Carriera / Finanza: l' abbondante Giove nel tuo settore professionale che si allinea con l'inventivo Urano nel tuo segno può sbloccare tutti i tipi di interessi e talenti avvincenti. Sembra che ci siano infinite possibilità da considerare. Potresti essere ispirato a esaminare un percorso di carriera non convenzionale. Una professione che è in anticipo sulla curva potrebbe essere quella giusta per te. Una conversazione con una persona che ha esperienza in questo settore può fornire informazioni che ti aiuteranno a determinare se questa potrebbe essere una mossa intelligente.

Crescita personale / spiritualità: potresti dubitare della tua desiderabilità mentre Venere nel tuo segno si scontra con l'insicuro Chirone. La bellezza è un lavoro interno, anche se indossare qualcosa che ti fa sentire sfacciato non farebbe male.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: trovarsi in una posizione di alta visibilità può innescare una maggiore vulnerabilità. Quando sei sotto i riflettori, prova a divertirti. Con la luna che quadra i nodi, potresti non avere tutte le risposte. Un Pesci perspicace saprà se stai fingendo, quindi sii onesto.

Amore / amicizia: le relazioni non sono all'altezza del clamore dato che la devota Giunone piazza il disilluso Nettuno. Il tuo partner potrebbe non sembrare la persona che si sono fatti credere. Prima di puntare il dito, valuta se li hai visti come erano o come volevi che fossero. Non c'è niente di più deludente che innamorarsi del potenziale non realizzato di qualcuno. Se sei single, non illuderti pensando che la vita sarà perfetta con un partner. La realtà è sempre più complicata del sogno.

Carriera / Finanza: ci sono così tanti talenti latenti che devi ancora disfare. Una potente intuizione o sincronicità non dovrebbe essere sottovalutata. Potrebbe avvisarti di qualcosa che merita un'ulteriore esplorazione. Con un allineamento creativo Giove / Urano in gioco, potresti essere sulla buona strada per scoprire la tua prossima grande cosa. Cerca un nuovo entusiasmante interesse, segui un corso o entra in contatto con un mentore. Chissà dove potrebbe portare?

Crescita personale / spiritualità: l'Universo invia costantemente messaggi a modo tuo. Alcune persone sono più brave a interpretarle rispetto ad altre. Se hai problemi a decodificare i segnali, chiedi informazioni al tuo sensitivo preferito.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua casa di coscienza superiore, avrai fame di uno scopo. Devi sentire che c'è di più nella vita dei tuoi travagli quotidiani. I Pesci sono personaggi mistici. Trascorrere del tempo intorno a uno può cambiare la tua prospettiva.

Amore / Amicizia: Giove benevolo che si allinea con il carattere jolly Urano nella tua casa di amicizia potrebbe attirare nuove ed eccitanti persone nella tua cerchia sociale. Questa non è la tua solita folla. Stiamo parlando di tipi di mentalità aperta e indipendenti che marciano al ritmo del proprio tamburo. Ti godrai la nuova prospettiva che portano anche se rovescia le tue idee. È un ottimo momento per entrare in contatto con un gruppo che riflette i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: in questi giorni sei piuttosto devoto a quello che fai. Dato che Giunone nella tua zona di lavoro rappresenta il disilluso Nettuno, potresti chiederti se tutto il duro lavoro che hai svolto valga davvero la pena. Potresti chiederti se il tuo lavoro è in linea con i tuoi valori e soddisfa uno scopo oltre a fornire uno stipendio. Queste sono grandi domande e vale la pena riflettere. Tuttavia, non dovresti prendere alcuna decisione in base al tuo stato d'animo attuale. Invece, lascia che i tuoi valori influenzino le tue scelte in futuro.

Crescita personale / spiritualità: con la spiritualità, va bene indugiare nella parte bassa della piscina. Non ti illuminerai entrando oltre la tua testa. Prendi ciò che funziona per te e lascia il resto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'atmosfera è super intensa mentre la Luna dei Pesci transita nella tua casa di trasformazione. Potrebbe esserci confusione su cosa aggrapparsi e cosa lasciare andare. Non sarà facile prendere una decisione su un Gemelli, una Vergine o un Sagittario.

Amore / Amicizia: L' amore si complica con la devota Giunone e il disilluso Nettuno che si scontrano nelle tue zone romantiche. La profondità della connessione che pensavi esistesse tra te e il tuo partner potrebbe essere nient'altro che un'illusione. Non sono necessariamente cambiati. È più probabile che tu non li abbia visti per come erano realmente e che tu abbia investito nel potenziale di chi potrebbero essere. La delusione nasce inevitabilmente quando idolatra qualcuno e lo metti su un piedistallo. Puoi accettarli come un umano imperfetto che sta facendo del suo meglio?

Carriera / Finanza: sta cercando nella tua vita professionale come il buon auspicio Giove e il creatore del cambiamento Urano si allineano. Una persona insolita o un'opportunità non convenzionale potrebbe presentarti una possibilità eccitante. Questa non è la tua tariffa standard. È qualcosa in anticipo sulla curva. Se vuoi promuovere un progetto innovativo, è il momento perfetto per pubblicarlo. C'è il potenziale per raggiungere un vasto pubblico.

Crescita personale / spiritualità: un buon allineamento Cerere / Giove segnala un giorno all'insegna della spiritualità. I frutti della tua pratica promettono di essere abbondanti. Entra con lo Spirito, la natura o qualunque cosa riempia la tua tazza e lascia che il tuo cuore ottenga ciò di cui ha bisogno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: penserai in modo straordinario alle tue relazioni più strette mentre la luna transita nel tuo settore di partnership. Dovrai assicurarti di investire nelle persone giuste. I Pesci ti confonderanno, ma ti sfideranno anche in un modo che supporti la tua crescita.

Amore / amicizia: il matrimonio, l'impegno e la vita familiare potrebbero non essere all'altezza del clamore quando la devota Giunone e il disilluso Nettuno si scontrano. L'immagine rosea che hai immaginato potrebbe non coincidere con la realtà. Se sei single, non dovresti credere che sistemarti sarà la risposta ai tuoi problemi. L'impegno viene fornito con le sue sfide uniche. Tuttavia, è una cosa bellissima quando funziona. Se lo desideri, preparati ad accettare il ruvido con il liscio.

Carriera / Finanza: Le possibilità di crescita e ramificazione in nuove direzioni sono piuttosto eccitanti poiché il buon auspicio Giove nel tuo settore lavorativo si allinea con l'innovativo Urano. Potrebbe esserti presentata un'opportunità non convenzionale che merita uno sguardo più approfondito. Con il carattere jolly Urano nella foto, c'è sempre un po 'di rischio e imprevedibilità coinvolti. Se sei pronto per una sfida, è un ottimo momento per fare un salto. Sono favorite le attività che coinvolgono l'istruzione, l'editoria, la tecnologia, il governo e gli affari internazionali.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa che leggi o ascolti potrebbe innescare un momento ah-ha. Non c'è niente di più eccitante che imbattersi in un'idea che risuona con te in grande stile. Ciò potrebbe richiedere ulteriori esplorazioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la Luna in Pesci che transita nella tua zona di lavoro e benessere, cercherai di migliorare queste aree della tua vita. Potresti perderti esplorando tutte le opzioni. Il feedback di un Gemelli, Vergine o Sagittario potrebbe rendere le cose più complicate di quanto dovrebbero essere. Attenersi a un piano semplice.

Amore / Amicizia: una relazione amorosa può trasformarsi in qualcosa di divertente e avventuroso che soddisfa i tuoi bisogni emotivi mentre l'auspicio Giove nella tua zona romantica allinea Urano e Cerere. Per capire come si incastrano tutti i pezzi, dovrai pensare fuori dagli schemi. Ciò significa che dovresti mantenere una mente aperta su una persona eccentrica o su un accordo non convenzionale. Chi dice che devi fare le cose secondo le regole? Abbraccia un cambio di paradigma del cuore.

Carriera / Finanza: Marte nel tuo settore professionale allineandosi con Vesta concentrato nel tuo regno dietro le quinte rende questo un giorno eccellente per fare progressi su un progetto segreto. Anche se il tuo progetto non è così silenzioso, trarrai vantaggio dal lavorare silenziosamente a porte chiuse. Approfitta dell'opportunità per perfezionare le tue abilità in privato. Sarai più a tuo agio quando nessuno si guarderà alle spalle e criticherà il tuo processo.

Crescita personale / spiritualità: hai una mentalità aperta quando si tratta di esplorare nuovi interessi. Potresti essere attratto da un hobby insolito o da un'attività ricreativa fuori dall'ordinario. Oggi sei pronto per qualsiasi cosa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: così tante cose divertenti da fare e così poco tempo per esplorarle. Con la luna nella tua zona di romanticismo e intrattenimento a quadrare i nodi, potrebbe essere difficile restringere le tue opzioni. Non lasciare che un Pesci volubile ti travolga.

Amore / Amicizia: trarrai vantaggio dal mantenere una mente aperta sulla tua vita personale poiché l'auspicio Giove nel tuo regno domestico si allinea con l'eccentrico Urano nella tua casa di collaborazione. Quando si tratta di casa, famiglia e relazioni, non devi sempre fare le cose secondo le regole. Un accordo non convenzionale potrebbe aprire la strada a una maggiore felicità. Dagli uno sguardo più da vicino prima di scriverlo e proclamare che non fa per te.

Carriera / Finanza: essere il capofamiglia potrebbe non essere tutto ciò che è scoppiato per essere il devoto Giunone nella tua casa dei guadagni si scontra con il disilluso Nettuno. La ricerca di fare soldi non sempre raccoglie l'apprezzamento dei tuoi cari che ritieni di meritare. Allo stesso modo, potresti sentirti deluso da un partner che non riesce a fornire finanziariamente nel modo in cui ti aspetti che lo faccia. Questi sono tempi difficili e tutti stanno facendo del loro meglio. Sii gentile con te stesso e con gli altri.

Crescita personale / spiritualità: prima di fare un investimento significativo in un hobby, assicurati che sia qualcosa con cui rimarrai fedele. Allo stesso modo, dovresti essere cauto nel partecipare a un evento di grandi dimensioni. Potresti non ottenere il valore dei tuoi soldi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna che transita nel tuo regno domestico, tutto ciò che vuoi veramente fare è rilassarti. L'atmosfera potrebbe non essere così riposante come la luna quadra i nodi. Non lasciare che un'interazione con un nervoso Gemelli, Vergine o Pesci interrompa la tua atmosfera tranquilla.

Amore / Amicizia: con Giunone nel tuo segno, ti senti obbligato a interpretare il partner ideale. Un quadrato al disilluso Nettuno suggerisce che il ruolo potrebbe non essere all'altezza del clamore. Invece di essere autentico, potresti tentare di essere la persona che pensi che il tuo partner (presente o futuro) desideri che tu sia. Essere amati per quello che sei richiede che tu sia reale. Accetta le tue stranezze e agisci in modo naturale. Le persone che ti prendono verranno per la corsa.

Carriera / Finanza: Giove di buon auspicio allineandosi con Urano non convenzionale nella tua casa di lavoro ti consiglia di considerare un'opportunità insolita. All'inizio potrebbe sembrare un po 'bizzarro. Tuttavia, uno sguardo più approfondito potrebbe rivelare che è qualcosa che vale la pena esplorare. Potrebbe comportare una configurazione stravagante o fare qualcosa che è in anticipo sulla curva. Con Urano a bordo, puoi aspettarti un elemento di sorpresa. Tuttavia, potrebbe essere promettente.

Crescita personale / spiritualità: potresti vivere un momento ah-ha su chi sei e non sei. Non essere scioccato quando scopri di essere diverso da come immaginavi di essere. Ama e accetta te stesso nelle tue tante sfumature.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna che transita nella tua terza casa indaffarata segnala una giornata frenetica. Per quanto provi, potrebbe essere difficile rimanere al passo con le cose. I rapporti con Gemelli, Vergine e Sagittario non faranno che aumentare il caos. Mantieni le cose semplici.

Amore / Amicizia: i dubbi repressi sulla collaborazione possono sorgere quando Giunone nel tuo regno subconscio si scontra con il disilluso Nettuno. Potresti mettere in dubbio la tua capacità di essere o attrarre il partner ideale. La perfezione è un'impresa impossibile. Il massimo che puoi sperare è che tu o il tuo partner (presente o futuro) vi impegniate a dare il massimo. Qualunque cosa oltre a questo è la ciliegina sulla torta. Essere felici può richiedere di temperare le tue aspettative su te stesso e sugli altri.

Carriera / Finanza: la finestra potrebbe presto chiudersi su un'opportunità insolita. Giove di buon auspicio nella tua casa dei guadagni che si allinea con l'innovativo Urano ti incoraggia a pensare fuori dagli schemi. Un'impresa promettente potrebbe sembrare molto diversa da quella a cui sei abituato. Con Urano a bordo, c'è sempre un po 'di rischio e volatilità. Chi non risica non rosica. Fai i compiti in modo da poter determinare se c'è qualcosa per te.

Crescita personale / spiritualità: non ti dispiacerà spendere un piccolo extra per fare qualcosa di eccitante. Dopo mesi in cui sei stato rinchiuso, sei pronto a scuotere le cose. Un'avventura con gli amici, un appuntamento o da solo sarà esilarante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: gli affari materiali saranno nella tua mente mentre la luna transita nella tua casa di denaro e beni. Affrontare queste questioni può essere complicato poiché la volubile Luna dei Pesci fa quadrare i nodi. Un Gemelli, una Vergine o un Sagittario possono rendere le cose più complicate di quanto dovrebbero essere.

Amore / Amicizia: stai facendo le cose nel tuo modo unico. Con Giove entusiasta nel tuo segno che si allinea con il creatore del cambiamento Urano nel tuo regno domestico, potresti cogliere l'opportunità di scuotere le cose. La tua casa, le dinamiche familiari o le modalità di vita possono subire una trasformazione insolita. Beh, potrebbe sembrare insolito agli estranei. Anche se, per te, il non convenzionale è la norma. Ciò che conta è che le tue scelte funzionino per te e per le tue.

Carriera / Finanza: Potresti mettere in dubbio il costo dell'amicizia dato che la devota Giunone nel tuo settore sociale piazza il losco Nettuno nel regno che governa denaro e valori. Potresti scoprire che l'investimento finanziario o emotivo che fai in una relazione è soggetto a rendimenti decrescenti. Fai un passo indietro e osserva le dinamiche. Se l'amicizia non riesce a fornire ciò di cui hai bisogno, potrebbe essere il momento di spogliarti dalla tua relazione. Non tutti i legami sono costruiti per durare per sempre.

Crescita personale / spiritualità: sei noto per essere piuttosto aperto e accettare. È un atteggiamento che la maggior parte delle persone trova rinfrescante. Verifica che la tua tolleranza si estenda alle persone a te più vicine.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: emotivamente, sei dappertutto mentre la luna nel tuo segno quadra i nodi. Non si può dire quale sarà il tuo umore da un momento all'altro. Stare vicino a un cancro può avere un effetto stabilizzante. Lasciati coccolare e adorare.

Amore / Amicizia: con un allineamento Marte / Vesta che stimola le tue zone di appuntamenti e partnership, otterrai il massimo dalla tua vita amorosa. Se sei accoppiato, sarai super motivato a lavorare sulla tua relazione. Resterai lì e farai tutto il necessario per sistemare le cose. Se sei single, porterai la stessa energia e determinazione nella ricerca per incontrare il partner giusto. Il tuo spirito intraprendente è impressionante. Dice che sei serio riguardo all'amore.

Carriera / Finanza: essere sposato con la tua carriera non sembrerà molto affascinante poiché la devota Giunone nel tuo settore professionale piazza il losco Nettuno nel tuo segno. In effetti, potresti sentirti piuttosto disilluso. Altre aree della tua vita (come la famiglia, le relazioni e lo sviluppo personale) possono soffrire quando il tuo lavoro viene messo al primo posto. Non puoi cambiare le scelte che hai fatto in passato. Ciò che conta è come condurrai i tuoi affari andando avanti. Se non sei soddisfatto, valuta la possibilità di apportare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: tratta te stesso con la stessa cura e compassione che offri così liberamente agli altri. In questo momento, probabilmente ne hai bisogno più di chiunque altro. Fai della tua missione la cura di te stesso.