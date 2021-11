Oroscopo di oggi 5 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 5 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 5 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, per tutto il giorno, i tuoi desideri minacciano di consumare tutto. Non lasciare che uno Scorpione o un Capricorno ti inducano a credere che puoi avere tutto. Essere schiavo dei tuoi desideri è più costoso di quanto pensi.

Amore/Amicizia: il messaggero Mercurio che si sposta nel furtivo Scorpione ti renderà il confidente di scelta. Fino al 24 novembre, le persone condivideranno informazioni segrete con te perché confideranno che ciò che è condiviso tra di voi rimarrà tra di voi. Parlare con il cuscino con il tuo interesse amoroso può fornire informazioni succose che in genere non divulgherebbero. Anche tu potresti essere più rivelatore. Questo livello di apertura aiuta a creare fiducia. Introdurre discorsi piccanti nelle tue conversazioni private può essere un ottimo modo per riaccendere la passione.

Carriera/Finanza: con Venere in Capricorno in cerca di status fino all'inizio di marzo, eleverai il lavoro della stanza a una forma d'arte. Nei mesi a venire, vorrai conoscere meglio persone influenti nel tuo mondo professionale. Alcuni potrebbero accusarti di chiacchierare con la folla, ma non c'è da vergognarsi nell'essere ambiziosi. Se vuoi salire, devi creare connessioni che possano aiutarti a raggiungere la vetta.

Crescita personale/spiritualità: la ricerca costante per attrarre ciò che desideri può scatenare rabbia e vulnerabilità poiché l'ossessivo Vesta si allinea con Eris nel tuo segno. Non ottenere ciò che vuoi non significa che sei indesiderato o non amato.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota durante il giorno, potresti essere consumato da una stretta interazione. Anche l'interazione più gratificante può essere prosciugante dopo un po'. Sappi quando ritirarti nel tuo angolo e fare una pausa, specialmente con uno Scorpione.

Amore/Amicizia: l' amore diventa globale quando Venere entra in Capricorno e nella tua nona casa mondana. Fino all'inizio di marzo, gli scenari legati alla distanza potrebbero essere presenti nella tua vita amorosa. Potresti essere coinvolto in una storia d'amore a distanza, oppure tu e il tuo partner potreste partire per la vacanza romantica dei vostri sogni. I tori singoli potrebbero incontrare qualcuno durante il viaggio. Se rimani vicino a casa, una persona matura e sofisticata che proviene da una cultura o un background diversi potrebbe piacerti.

Carriera/Finanza: con l'intellettuale Mercurio che entra in modo incisivo nello Scorpione e nella tua casa di collaborazione, farai del tuo meglio per fare il brainstorming con un collega che capisce come pensi. Anche solo avere qualcuno con cui scambiare idee può essere fruttuoso. Con chi puoi collaborare per affrontare un grande progetto o dare vita a un'idea intrigante? Fino al 24 novembre beneficerai delle capacità intellettuali, dei contatti e delle risorse che un partner esperto può portare.

Crescita personale/spiritualità: potresti risentirti per il tempo che passi ossessionato da qualcuno mentre Vesta ed Eris si allineano. Anche se è una ricerca innocua, è qualcosa che potrebbe essere motivo di rimpianto. Lascialo cadere e vai avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna vuota durante il giorno, sei al top delle tue attività fino a quando non lo sei. Assumere troppi compiti può essere super stressante. Se lo chiedi gentilmente, un Pesci potrebbe avere pietà di te e aiutarti a portare il carico.

Amore/Amicizia: con Venere in Capricorno e la tua zona di intimità fino all'inizio di marzo, desidererai una connessione significativa. Potresti anche essere nel mercato per un sostegno finanziario. Fortunatamente, questo regno governa anche il denaro degli altri. I vantaggi finanziari e altre risorse potrebbero provenire dal tuo partner o da un importante alleato commerciale. Se single, potresti attrarre un partner in grado di gestire la tua intensità e soddisfare le tue esigenze sessuali e monetarie.

Carriera/Finanza: fino al 24 novembre, il tuo approccio agli incarichi di routine sarà incredibilmente accurato mentre Mercurio si muove attraverso lo Scorpione incisivo e la tua casa di lavoro. La tua capacità di spiegare le cose in modo approfondito può aiutarti a lavorare in modo efficiente con i tuoi colleghi. Se hai bisogno di scrivere rapporti o proposte, avrai una buona conoscenza dei dettagli e sarai in grado di fornire le informazioni che le persone si aspettano. Sarai anche un eccezionale risolutore di problemi. Questo potrebbe essere un periodo impegnativo, quindi organizzarsi sarà utile.

Crescita personale/spiritualità: impazzirai cercando di mantenere il tuo carico di lavoro. Potresti risentirti mentre Vesta ed Eris si allineano. Sicuramente, tutto il tuo duro lavoro ti ha fatto guadagnare una tregua. Sapere quando fare una pausa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, potresti passare molto tempo a scherzare. Concentrati sul rendere divertente il tuo lavoro piuttosto che prendere in giro le cose su cui lavori. Non preoccuparti. Ti divertirai moltissimo quando tu e un divertente Scorpione vi connettete.

Amore/Amicizia: Venere che entra nel Capricorno saldo e la tua casa di coppia può ispirare un approccio più maturo all'amore. Fino all'inizio di marzo, le relazioni impegnate saranno amichevoli e anche più serie del solito. È il momento perfetto per definire i termini della tua relazione e stabilire regole di ingaggio. Il matrimonio e il livellamento di una storia d'amore casuale a qualcosa di più esclusivo sono favoriti. Se single, potresti attirare un potenziale partner responsabile e pronto a impegnarsi. Questo è amore per gli adulti.

Carriera/Finanza: il tuo stato mentale e la tua creatività ottengono una spinta quando Mercurio entra nello Scorpione incisivo e nella tua casa di auto-espressione. Fino al 24 novembre, sei destinato a essere la persona esperta che si presenta con un sacco di grandi idee. Scrivere, ricercare e condividere informazioni non sarà solo facile, ma anche più divertente del solito. Stai alla ricerca di progetti che potrebbero trarre vantaggio dal tuo punto di vista unico.

Crescita personale/spiritualità: Club del libro, chiunque? Che ne dici di unirti a un gruppo di scrittura? Nelle prossime settimane, ti divertirai a passare del tempo con persone che condividono i tuoi interessi intellettuali. Se preferisci le attività da solo, la lettura e i giochi di parole potrebbero piacerti.