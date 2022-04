Oroscopo di oggi 6 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 6 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 6 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: Dire che sei iper-concentrato sul lavoro e sulle finanze sarebbe un eufemismo poiché la Luna Gemelli e Vesta si allineano. È una buona idea venire in onda ogni tanto e controllare di essere sulla buona strada. L'Acquario sarà una guida affidabile.

Amore/Amicizia: con Venere in Pesci e il tuo settore sociale, la tua popolarità è in aumento. Fino al 2 maggio, il tuo splendore attirerà le persone nella tua orbita e creerà momenti piacevoli con gli amici. Alle persone piacerà averti intorno, quindi puoi aspettarti inviti a divertenti incontri. In cerca di amore? Potresti trovarlo tramite un amico. Qualcuno è sicuro di sapere di una potenziale corrispondenza per te. In alternativa, un amico potrebbe cercare un cambiamento di stato.

Carriera/Finanza: Con l'ambizioso Marte nella tua zona di carriera, c'è pressione per concludere l'accordo. Con Marte che quadra i nodi della luna, si è tentati di ignorare la propria esperienza e quella degli altri a favore del potere. Questo probabilmente non andrà bene per te. Perché sprecare ciò che hai realizzato finora correndo alla cieca? Se la tua finestra di opportunità si chiude prima che tu possa agire, fidati che c'è una ragione per questo.

Crescita personale/Spiritualità: Mercurio scaltro e Pallade strategica che si fondono nel tuo regno dietro le quinte segnalano che farai del tuo meglio a porte chiuse. Negli spazi privati, ti sentirai a tuo agio nel pianificare le tue prossime mosse. La discrezione è tua amica.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna dei Gemelli si unisce a Cerere all'inizio del giorno, intenerendo il tuo cuore, invitandoti ad amare e nutrire coloro a cui tieni. Anche il trigono lunare Giunone fa eco a questo tema, quindi potresti dover frenare un po' e non esagerare. Tuttavia, è una sensazione così bella da dare agli altri generosamente e disinteressatamente, puoi essere scusato se esageri. Gli atti di servizio sono all'ordine del giorno oggi; tutti i segni sono i benvenuti.

Amore/Amicizia: Giove e Nettuno sono strettamente allineati nella tua undicesima casa di amicizia e affari umanitari. Entrambi quadrano la Luna dei Gemelli oggi, quindi puoi aspettarti di sentire da uno o più amici che stanno attraversando una difficoltà o una sfida. Potresti non essere in grado di risolvere il loro problema, ma ascoltare con un cuore aperto è il suo dono e la sua medicina.

Carriera/Finanza: Marte ambizioso e pratico Saturno, entrambi in Acquario, sono fianco a fianco nel tuo settore di carriera e ora trigono la Luna Gemelli. Le idee e le opportunità abbondano e tu hai l'energia e la pazienza per raccogliere il grano dalla pula e raccogliere il meglio che hanno da offrire. La tua vita professionale fa veri progressi oggi.

Crescita personale/spiritualità: dovresti essere orgoglioso di te stesso e delle cose che hai realizzato contro grandi probabilità. Una danza della vittoria non sarebbe fuori luogo! Continua a fare quello che stai facendo; sta funzionando.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, sei sicuro di uscire tutti, ma hai anche una pelle incredibilmente sottile. Sentirti rassicurato ti permette di fare grandi cose. Tuttavia, non dovresti prenderla sul personale quando non riesci a raggiungere il bersaglio. Un Acquario esperto può fornire una guida.

Amore/Amicizia: elaborare strategie e risolvere i problemi è facile quando fai squadra con un amico. Un allineamento Mercurio/Pallade nella tua casa della comunità aumenta le tue capacità intellettuali quando fai squadra con un amico o collabori con un gruppo. Potresti scoprire di avere una visione straordinaria dei tuoi amici. Anche loro potrebbero avere una comprensione profonda di te. Connettiti con qualcuno sulla tua lunghezza d'onda.

Carriera/Finanza: Nella tua vita professionale, l'immagine è tutto. Non si tratta necessariamente di aspetto o stile. Si tratta di proiettare la persona che riflette il ruolo che vuoi interpretare. Con Venere nell'affascinante Pesci e la tua zona di reputazione, puoi suonare la nota giusta. Fino al 2 maggio, trarrai vantaggio dalla presentazione di un'immagine perfetta. Può essere vantaggioso socializzare con i colleghi e creare connessioni più personali con i principali attori della tua cerchia.

Crescita personale/Spiritualità: l'elenco delle cose che non sai come fare è lungo. Eppure, con lo sfacciato Marte in quadratura ai nodi della luna, lotterai per convincere tutti che sei competente e al comando. Non c'è vergogna ad essere un principiante. Fatti da parte mentre gli altri ti mostrano le corde.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: desidererai un momento tranquillo da solo mentre la luna attraversa la tua riposante dodicesima casa. È il giorno perfetto per ritirarsi nel tuo guscio. Ultimamente, le tue emozioni sono state piuttosto eccitate. Se vuoi tranquillità, stai alla larga da un Acquario.

Amore/Amicizia: Venere che entra nei mistici Pesci e la tua zona di avventura ti invita ad espandere i tuoi orizzonti romantici. Fino al 2 maggio, la tua esperienza d'amore si approfondirà man mano che ti avventuri al di fuori della tua zona di comfort. È il momento perfetto per pianificare una fuga romantica con il tuo partner. Viaggiare e condividere nuove esperienze può avvicinarti. Se single, potresti essere attratto da una figura intrigante che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Nonostante le differenze tra voi, non potete negare che l'amore è amore.

Carriera/Finanza: un allineamento Mercurio/Urano tuo settore professionale può affinare la tua visione di ciò che ti aspetta per la tua carriera. Ciò che intuisci può aiutarti a pianificare le tue prossime mosse. Una conversazione con una persona dinamica nella tua cerchia professionale può fornire indicazioni utili che ti indirizzano nella giusta direzione. Sarà utile ricevere feedback da qualcuno che capisce cosa speri di ottenere.

Crescita personale/Spiritualità: l'esuberante Marte che quadra i nodi della luna può innescare conflitti con gli altri. Ciò che è loro non è tuo e viceversa. Dovrai essere rispettoso dei confini e moderare le tue aspettative se vuoi andare d'accordo.