Oroscopo di oggi 6 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 6 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 6 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: va bene essere ottimisti e anche un po' entusiasti di ciò che sta accadendo nella tua vita. Sogni, sincronicità e momenti ah-ha suggeriscono che un cambiamento è in arrivo. Non prenderti in giro discutendo i tuoi piani prematuramente. Chiedi a un Pesci di mantenere riservate le tue notizie.

Amore/Amicizia: c'è tutta la verità e nient'altro che la verità. E poi ci sono le piccole bugie bianche che le persone raccontano quando sono sul sedile caldo. Potresti essere riluttante a rivelare ciò che pensi e senti mentre Mercurio si scontra con il losco Nettuno nella tua casa dei segreti. Eludere un problema è destinato a far credere a qualcuno che hai qualcosa da nascondere. Puoi evitare una conversazione imbarazzante per ora, anche se non a tempo indeterminato.

Carriera/Finanza: l' entusiasmo si basa su una questione professionale mentre l'ambizioso Sole Capricorno si allinea con l'ottimista Giove, ma è troppo presto per lasciare che il gatto esca dal sacco. Tutti i pezzi non sono ancora a posto, quindi sarebbe sciocco aumentare le aspettative. È probabile che riceverai assistenza da un benefattore dietro le quinte, ma non spingere troppo, troppo presto. Tutti sanno che la pazienza non è il tuo forte. Fai del tuo meglio per aspettare che questo esca.

Crescita personale/spiritualità: otterrai una spinta di fiducia quando il riconoscimento ti arriverà. Basta un piccolo riconoscimento per farti sapere che sei sulla strada giusta.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nel visionario Pesci rivolge la tua attenzione al futuro. Mentre si allinea con Urano nel tuo segno, e poi con il sole, ti sentirai entusiasta delle possibilità. Un mentore Capricorno potrebbe rivelarsi una guida utile per i tuoi sforzi.

Amore/Amicizia: a volte, la vita è un'avventura sufficiente senza dover sempre fare grandi progetti. Con il sensibile Sole Capricorno in contrasto con Giove esagerato, potresti non essere all'altezza di niente di troppo pazzo. I piani di basso profilo con un amico o il tuo interesse amoroso possono essere super soddisfacenti. Si tratta più della qualità dell'azienda che mantieni che di dove vai o cosa fai. Puoi sempre pianificare di fare qualcosa di eccitante nel fine settimana. Per ora, rilassati.

Carriera/Finanza: Saturno nella tua casa della carriera segnala che sei diligente nel raggiungere i tuoi obiettivi di carriera. Quando si scontra con Vesta focalizzata, potresti avere difficoltà a perseguire il supporto di cui hai bisogno, oppure potresti esaurirti mentre esplori le tue risorse. Ad ogni modo, fare il lavoro di gambe per ottenere ciò di cui hai bisogno e creare le connessioni di cui hai bisogno può essere scoraggiante. Calmati. È una maratona, non uno sprint.

Crescita personale/spiritualità: l'aria è piena di voci su Mercurio loquace e Mercurio losco che si scontrano. Una buona regola è quella di non trasmetterlo. Lascia che il sentito dire muoia con te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo grande cuore sarà un'enorme attrazione mentre l'empatica Luna in Pesci attraverserà la parte superiore del tuo tema. Sei l'incarnazione della compassione in azione e dai un esempio positivo agli altri. Toro e Capricorno saranno attratti dalla tua luce.

Amore/Amicizia: lo sforzo che metti nell'attrarre o mantenere una relazione può sembrare gravoso poiché l'ossessivo Vesta nella tua zona di partnership si scontra con il sorvegliante Saturno. Quando tutto ciò che fai è lavorare, lavorare, lavorare, può diventare più un lavoro che un piacere. Non devi essere sempre così ambizioso. Non c'è divertimento nella ricerca per far rispettare continuamente le regole della relazione. Questa dovrebbe essere una ricerca piacevole. Rilassati e lascia entrare l'amore.

Carriera/Finanza: sei un comunicatore nato, quindi sei sempre entusiasta di condividere le tue idee. Mentre il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con l'illusorio Nettuno nel tuo settore professionale, i tuoi schemi potrebbero sembrare più fumo e specchi che qualcosa che puoi realisticamente realizzare. È bello sognare grandi progetti, ma dovresti prenderti del tempo per concretizzarli prima di rendere pubblico ciò che intendi fare. Non guadagnerai punti trasmettendo un'idea che non è pronta per la prima serata.

Crescita personale/spiritualità: non pubblicizzare la tua fortuna. Se lo fai, potresti portarti sfortuna mentre il sole nel Capricorno consapevole dello stato si scontra con Giove di buon auspicio. Alcune cose è meglio tenerle per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sarai eccitato da immagini e suoni intriganti mentre la creativa Luna dei Pesci attraversa la tua casa di espansione. Godrai della compagnia di individui divertenti, come Toro e Capricorno, che ti faranno vivere esperienze nuove ed eccitanti.

Amore/Amicizia: è bello essere entusiasti di una relazione. Anche se lo stoico Sole Capricorno nella tua zona di partnership si scontra con l'esuberante Giove, qualcuno potrebbe diventare troppo forte. Non tutti sono pronti per una grande esplosione di interesse, soprattutto se è nei primi giorni in cui si conosce qualcuno. Per ora divertiti e lascia che le cose si svolgano in modo organico. Se l'intensità di qualcuno è un po' troppo per te, sii gentile ma non incoraggiare la sua verve.

Carriera/Finanza: Dire che stai lavorando come un cane potrebbe essere un eufemismo poiché Vesta focalizzata nella tua casa di lavoro si scontra con Saturno disciplinato. Quando stai affrontando una pila monumentale di compiti, potresti sentirti esaurito prima ancora di iniziare. Incorporare più opportunità di riposo e attività piacevoli durante la giornata può essere benefico per il corpo, la mente e lo spirito. Ci deve essere di più nella vita oltre al tuo lavoro.

Crescita personale/spiritualità: non dovresti credere a tutto ciò che senti. Gossip e voci possono scatenarsi quando il chiacchierone Mercurio e il losco Nettuno si scontrano. Non è il momento di condividere informazioni riservate. Sapere quando chiudere le labbra!