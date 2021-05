Oroscopo di oggi 6 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 6 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 6 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarai più produttivo quando lavorerai tranquillamente da solo. La privacy e le vibrazioni tranquille ti daranno energia. Potresti avere difficoltà a separare i tuoi sentimenti dai fatti, in particolare quando hai a che fare con Gemelli, Vergine o Sagittario.

Amore / amicizia: spiritualità, metafisica e tutte le cose divertenti potrebbero sembrare un po 'una delusione mentre il losco Nettuno si scontra con Giunone. Soprattutto quando si tratta di trovare la tua anima gemella. Nonostante le abbondanti preghiere, guida e visualizzazione, potresti sentire che non sei più vicino a trovare la tua corrispondenza ideale. Non disperare. Gli sforzi che hai fatto non sono stati vani. Una volta piantato un seme, devi continuare ad annaffiarlo e dargli il tempo di crescere.

Carriera / Finanza: le possibilità di una potenziale crescita finanziaria potrebbero sembrare incredibili e un po 'irreali poiché l'abbondante Giove si allinea con Urano nella tua zona monetaria e Cerere nel tuo segno. È sbalorditivo pensare che un'opportunità per provvedere a tutte le tue esigenze possa essere a portata di mano. C'è sempre un rischio quando è in scena il jolly Urano. Prima di farti sperare, fai i compiti, fai domande e scopri cosa è cosa.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non idealizzare un insegnante spirituale o un partner romantico. Dopotutto, sono solo umani. Se li metti su un piedistallo, rimarrai deluso quando fanno qualcosa che non coincide con il modo in cui li vedi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il desiderio di connessione è palpabile con la trascendente Luna dei Pesci nella tua casa di amicizia. Devi metterti in contatto con qualcuno che capisca te e tutti i tuoi modi stravaganti. Uno Scorpione potrebbe capirti molto meglio di quanto pensi.

Amore / Amicizia: le preoccupazioni di ieri per una persona a cui sei vicino potrebbero continuare mentre la Luna dei Pesci incontra Nettuno nel tuo settore sociale e piazza devota Giunone. Affrontare una relazione che ti ha lasciato deluso può ribollire le tue emozioni. Senti i tuoi sentimenti, ma non ossessionarti per loro. È difficile vedere le cose chiaramente e prendere decisioni sensate quando sei agitato.

Carriera / Finanza: un allineamento Chirone / nodi offre l'opportunità di trasformare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza. Invece di lamentarti di ciò che non hai, riconosci le tue benedizioni, per quanto insignificanti possano sembrare. Ciò per cui nutri la tua energia si moltiplica, quindi presta la tua attenzione alle cose belle della tua vita.

Crescita personale / spiritualità: credi di poter attrarre ciò che desideri? Con Venere magnetica nel tuo segno che si sincronizza con il potente Plutone, otterrai ciò che pensi di meritare veramente. Non è magia. È l'Universo che risponde alle tue convinzioni e all'energia che mandi. Stai attento, toro. Preoccuparsi è come pregare per qualcosa che non vuoi. Assicurati che il segnale che stai inviando non risuoni con qualcosa di indesiderabile. Se è così che hai usato la tua energia, capovolgi il copione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la Luna dei Pesci nella parte superiore del grafico, vuoi che tutti ti osservino e che cosa puoi fare. Uno Scorpione potrebbe essere affascinato dalle tue mosse. Se c'è un'atmosfera romantica in gioco, probabilmente dovresti prenderla a porte chiuse.

Amore / amicizia: vai avanti e cerca di tenere a freno i tuoi desideri. Venere afosa in Toro che si allinea con l'ossessivo Plutone dice che il tuo desiderio non può essere negato. Se esci o sei felicemente in coppia, potresti vivere una serata di passione rovente e intenso legame emotivo. La tua situazione potrebbe essere problematica se hai una relazione complicata o hai a che fare con un amore non corrisposto. Ignorare i tuoi sentimenti probabilmente non è un'opzione. Tuttavia, non puoi lasciare che i sentimenti ossessivi si scatenino e distruggano la tua felicità.

Carriera / Finanza: ti sentirai più ottimista riguardo al tuo futuro mentre il Nodo Nord nel tuo segno si allinea con il guaritore ferito Chirone. Si tratta di avere fiducia di essere abbastanza intelligenti e pieni di risorse da gestire qualsiasi sfida la vita ti porti sulla strada. Troppo spesso, esternalizzi la tua autorità ad altri e ti rimetti alla loro saggezza. Ti sentirai rafforzato quando avrai fiducia di essere in grado di prendere le decisioni giuste per te stesso.

Crescita personale / spiritualità: stai all'erta per un momento ah-ha. Il risveglio Urano in aspetto al Nodo Nord potrebbe consegnare un messaggio illuminante che aumenta di livello il modo in cui ti vedi e ciò di cui sei capace.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua casa di educazione ed esplorazione, vorrai scoprire dove puoi crescere e quanto lontano puoi andare. Un Pesci potrebbe essere un eccellente mentore o guida per il tuo viaggio. Hanno una linea diretta con i regni superiori.

Amore / Amicizia: il confine tra platonico e qualcosa di più personale è facilmente sfumato mentre Venere nel tuo settore sociale si sincronizza con il potente Plutone. Una connessione tra te e un amico può sembrare così intensa da farti chiedere se si sta preparando una connessione più profonda. Non devi agire su tutto ciò che senti. E forse non dovresti se ti complicherà la vita. Tuttavia, se il vero amore sta mettendo radici, non c'è molto che possa impedirgli di crescere.

Carriera / Finanza: le domande di ieri sul fatto che quello che fai per vivere sia in linea con la tua chiamata potrebbero rimanere nella tua mente mentre la Luna dei Pesci incontra Nettuno e piazza Giunone nel tuo settore lavorativo. La ricerca di una vocazione significativa è reale. Pertanto, potresti sentirti disperato per intraprendere il percorso di ciò che dovresti fare. Lascia che questo desiderio ti ispiri piuttosto che scocciarti. Il futuro è pieno di possibilità.

Crescita personale / spiritualità: se sei su un percorso spirituale, ti immergerai nella tua pratica. Sarai ugualmente devoto alle attività metafisiche. Hai grandi domande a cui solo una coscienza superiore, esseri elevati e sensitivi dotati possono rispondere.

Crescita personale / spiritualità: con la spiritualità, va bene indugiare nella parte bassa della piscina. Non ti illuminerai entrando oltre la tua testa. Prendi ciò che funziona per te e lascia il resto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: potresti avere un momento ah-ha su una relazione significativa mentre la luna transita nella tua casa di trasformazione. La comprensione che ottieni potrebbe cambiare la tua prospettiva su un compagno (un Pesci, forse) in grande stile. Non essere riluttante a cambiare idea su di loro.

Amore / Amicizia: il guaritore ferito Chirone nella tua casa di istruzione superiore che si allinea con i nodi della luna può sedare le tue insicurezze riguardo al collegamento con individui più esperti, più istruiti o più sofisticati di te. Diventi la compagnia che mantieni, quindi perché non circondarti di persone che possiedono il livello di intelligenza a cui aspiri? Ciò che impari da loro può motivarti a far salire di livello il tuo gioco di conoscenza.

Carriera / Finanza: la tua passione per quello che fai è palpabile. Venere nel terroso Toro e il tuo settore professionale attirano l'attenzione sulla tua abilità nel regno materiale. Un cenno al potente Plutone nella tua produttiva sesta casa suggerisce una magistrale dimostrazione delle tue abilità. Traduzione: puoi portare a termine un'impresa straordinaria e sembrare favolosa nel farlo. Applicare i tuoi talenti al lavoro può fare un'impressione favorevole su colleghi e superiori e renderti l'unico da guardare,

Crescita personale / spiritualità: Venere / Plutone di oggi influisce anche sul benessere. Una revisione radicale del fitness o della bellezza potrebbe cambiare la vita. Prima di andare all in, parla con i professionisti appropriati per determinare cosa è giusto per te.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: avrai una visione straordinaria dei tuoi compagni più stretti (come il tuo interesse amoroso e la moglie / marito di lavoro) e viceversa mentre l'intuitiva Luna dei Pesci transita nella tua casa di coppia. Un Pesci potrebbe capirti molto meglio di quanto pensi.

Amore / Amicizia: un incontro che sfida le tue nozioni sull'amore potrebbe sconvolgere completamente il tuo mondo. Con Venere in Toro e la tua avventurosa nona casa che si allinea con Plutone trasformativo nella tua zona di vita amorosa, una connessione apparentemente casuale potrebbe suggerire qualcosa di molto più profondo. Questa non è la tua storia d'amore da giardino. Andare avanti per il viaggio potrebbe significare avventurarsi in un territorio sconosciuto ed essere cambiato in modi che non puoi prevedere. Stai attento a quello che chiedi. Questo potrebbe essere intenso.

Carriera / Finanza: il guaritore ferito Chirone che aspira al Nodo Nord che promuove la crescita nel tuo settore professionale può ispirarti a superare le tue insicurezze e fare un passo importante nel progresso della tua carriera. La storia che ti racconti di non avere il supporto di cui hai bisogno per fare ciò che vuoi fare potrebbe rivelarsi errata. Tuttavia, non scoprirai chi e cosa è disponibile per aiutarti finché non ti metti in gioco e corri il rischio.

Crescita personale / spiritualità: la passione che porti a progetti creativi, sport, giochi e attività ricreative è palpabile. Alcuni potrebbero chiamarlo ossessivo. Ciò che è chiaro è che sei intenzionato a padroneggiare qualunque cosa tu faccia.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua produttiva sesta casa, sarai intento a portare a termine le cose e risolvere le questioni in sospeso in modo da essere libero di goderti il ​​fine settimana. Tu e un Pesci sarete sincronizzati su come affrontare al meglio i vostri compiti.

Amore / amicizia: è una delle migliori notti dell'anno per una festa intima di due. Un allineamento tra l'affettuosa Venere e il potente Plutone rende la serata super sexy. Il mantra di Plutone è "fuori dal vecchio e dentro con il nuovo". Perché non buttare via le lenzuola stanche e sostituirle con un nuovo set? Se sei single, invia un segnale all'Universo che sei disponibile per un nuovo amore.

Carriera / Finanza: aumentare di livello le tue conoscenze può metterti su una base più solida con le persone che ti intimidiscono. Il guaritore ferito Chirone che si allinea con il Nodo Nord nella tua casa di istruzione superiore può ispirarti a migliorare la tua istruzione e le tue abilità. Per alcuni, questo può significare tornare a scuola o entrare in contatto con un mentore. Per altri, potrebbe implicare leggere di più e aggiornarti rapidamente sulle informazioni rilevanti per ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: la pressione è forte per avere tutto il divertimento che puoi prima di doverti dedicare alle faccende e al lavoro. Un tuffo profondo negli hobby, nei progetti furbi, nello sport e nelle tue attività ricreative preferite sarà rinfrescante.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la tua atmosfera umoristica e romantica ti renderà sicuramente una persona che le persone vogliono essere intorno. Un Pesci che è sulla tua lunghezza d'onda emotiva potrebbe essere un compagno divertente. Sarà divertente condividere un'attività preferita con qualcuno di cui ti piace la compagnia.

Amore / Amicizia: una conversazione con il tuo partner può diventare profonda mentre l'amorevole Venere si allinea con il tuo sovrano, Plutone, nella tua zona di comunicazione. Non c'è modo di trattenersi quando si tratta di esprimere le proprie emozioni e condividere i propri desideri più profondi. Tuttavia, prima di porre domande approfondite, dovresti assicurarti di essere pronto ad ascoltare la verità. Potresti ottenere molto di più di quanto ti aspettassi. La tua atmosfera può essere ossessiva. In particolare su qualcuno che non ricambia il tuo affetto. Non farti impazzire.

Carriera / Finanza: sei forte quanto la tua abilità più debole. Con il Nodo Nord in linea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di lavoro, potresti essere ispirato a cercare supporto che possa aiutarti a perfezionare i tuoi talenti. Un collega fidato può valutare la tua situazione e farti sapere cosa manca. Una volta che sei consapevole dei tuoi punti deboli, puoi iniziare a lavorare sui miglioramenti. A poco a poco, la tua fiducia aumenterà.

Crescita personale / spiritualità: il tuo momento creativo è forte, così come il tuo occhio per la bellezza. Indulgere in arte, musica, natura o immagini e suoni edificanti nutrirà il tuo cuore e la tua mente.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: ti divertirai a trascorrere del tempo con i tuoi cari preferiti o a fare progetti per la casa mentre la luna transita nel tuo regno domestico. Uscire con un Pesci sarà piuttosto dolce. Possono confortarti in modi che gli altri non possono.

Amore / Amicizia: il guaritore ferito Chirone e il Nodo Nord che si allineano nelle tue zone di incontri e relazioni segnala la necessità di comprendere meglio il tuo partner o la tua cotta attuale. Il sesso e il romanticismo sono fantastici, ma è tempo di coltivare una connessione più profonda.

Carriera / Finanza: il transito di Venere / Plutone di oggi segnala che utilizzerai tutte le tue risorse per ottenere ciò che cerchi sul fronte lavorativo e finanziario. Le persone a cui piaci e sono interessate al tuo successo potrebbero essere inclini a offrire assistenza. Quindi, non sarai timido nell'usare il fascino oltre che l'abilità. È il tipo di carisma che affascina il tuo pubblico e lo rende desideroso di vedere cosa farai.

Crescita personale / spiritualità: nessun prezzo è troppo alto quando si tratta di salute o bellezza. Con Venere nella tua zona di benessere in aspetto trasformativo Plutone, potresti essere ispirato a investire per diventare il meglio di te stesso. Non si tratta di entrare a far parte dell'ultima moda. Si tratta di impegnarsi in un programma di auto-miglioramento che può avere un impatto positivo a lungo termine. Esplora le opzioni con un professionista del fitness o della bellezza in modo da poter determinare cosa funzionerà per te.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che transita nel tuo regno mentale, avrai una visione intuitiva degli individui che attraversano il tuo cammino. Capirai subito cosa pensa e sente un Pesci. Questo perché stai operando sulla stessa frequenza.

Amore / amicizia: non c'è niente di più sexy di una persona sicura di sé. Trasuderai passione e potere mentre l'attrattore Venere nella tua zona di vita amorosa si allinea con il potente Plutone nel tuo segno. Potresti essere troppo caldo per gestirlo per alcuni. Tuttavia, una persona altrettanto forte e padrona di sé troverà difficile resistere. Un appuntamento con il tuo partner o una nuova conoscenza intrigante potrebbe essere super hot. È un ottimo momento per metterti in gioco nella speranza di incontrare qualcuno di nuovo.

Carriera / Finanza: migliorare le tue capacità è un modo eccellente per superare l'insicurezza. Il nodo nord che promuove la crescita nella tua casa di lavoro, allineandosi con il guaritore ferito Chirone, lo rende un momento opportuno per iniziare. Dove puoi trarre vantaggio dal miglioramento delle tue capacità o dall'aggiunta di un nuovo trucco o due alla tua lista di abilità? Iniziare può essere un po 'imbarazzante. Non preoccuparti. Se ti attieni, sei destinato a trovare il tuo ritmo.

Crescita personale / spiritualità: sei una persona generalmente molto sicura di sé. Puoi gestire i grandi problemi che la vita ti pone. Sono i problemi minori che spesso ti innervosiscono. Esercitati a non sudare le piccole cose.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la luna che attraversa il tuo regno materiale fornisce una visione straordinaria di questioni che coinvolgono denaro e beni. Tuttavia, dovresti stare attento a non prendere decisioni importanti esclusivamente in base a come ti senti. Un Toro ragionevole può aiutarti a svelare i fatti.

Amore / amicizia: in fondo, sai di essere potente, quindi perché negarlo? Venere radicata in Toro che si allinea con il potente Plutone nel tuo regno subconscio è una chiamata a reclamare il potere che hai respinto perché non eri preparato a gestirlo. Per attrarre e mantenere l'amore che desideri, dovrai padroneggiare appieno la tua forza. Tutte le cose buone che desideri possono essere difficili da mantenere se non sei in tuo potere e non possiedi la tua autostima.

Carriera / Finanza: non devi essere artistico per essere un pensatore creativo. Con il guaritore ferito Chirone nel tuo regno mentale che si allinea con il Nodo Nord nella tua casa di auto-espressione, varrà la pena fare il possibile per condividere le tue idee. In ogni ambiente c'è un contributo unico che solo tu puoi fornire. La tua fiducia aumenterà man mano che benedici il mondo con i tuoi talenti speciali.

Crescita personale / spiritualità: a volte, hai bisogno di un promemoria per prendere il gioco più seriamente. Dedicare tempo alle attività ricreative è un aspetto della cura di sé che spesso viene trascurato. Trova un modo per incorporare hobby, progetti furbi, giochi o sport nella tua giornata.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: emotivamente, sei dappertutto mentre la luna nel tuo segno quadra i nodi. Non si può dire quale sarà il tuo umore da un momento all'altro. Stare vicino a un cancro può avere un effetto stabilizzante. Lasciati coccolare e adorare.

Amore / Amicizia: con un allineamento Marte / Vesta che stimola le tue zone di appuntamenti e partnership, otterrai il massimo dalla tua vita amorosa. Se sei accoppiato, sarai super motivato a lavorare sulla tua relazione. Resterai lì e farai tutto il necessario per sistemare le cose. Se sei single, porterai la stessa energia e determinazione nella ricerca per incontrare il partner giusto. Il tuo spirito intraprendente è impressionante. Dice che sei serio riguardo all'amore.

Carriera / Finanza: essere sposato con la tua carriera non sembrerà molto affascinante poiché la devota Giunone nel tuo settore professionale piazza il losco Nettuno nel tuo segno. In effetti, potresti sentirti piuttosto disilluso. Altre aree della tua vita (come la famiglia, le relazioni e lo sviluppo personale) possono soffrire quando il tuo lavoro viene messo al primo posto. Non puoi cambiare le scelte che hai fatto in passato. Ciò che conta è come condurrai i tuoi affari andando avanti. Se non sei soddisfatto, valuta la possibilità di apportare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: tratta te stesso con la stessa cura e compassione che offri così liberamente agli altri. In questo momento, probabilmente ne hai bisogno più di chiunque altro. Fai della tua missione la cura di te stesso.