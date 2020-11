Oroscopo di oggi 6 novembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 6 novembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 6 novembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando ti senti un po 'permaloso, solo un ambiente familiare e le tue comodità preferite ti daranno sollievo. Rendi prioritario trascorrere del tempo di qualità per nidificare e riposare. Ciò potrebbe significare allontanarti da una Bilancia che ti entra sotto la pelle.

Amore / Amicizia: trascorrere del tempo tranquillo a casa da soli potrebbe essere l'idea giusta quando l'emotiva Luna del Cancro quadrerà Venere nel tuo settore di collaborazione e poi quadrerà Marte nel tuo segno. Con questa atmosfera tagliente in gioco, non sei incline ad acconsentire ai desideri degli altri e ti senti frustrato e arrabbiato quando i tuoi bisogni vengono ignorati. Questa atmosfera petulante è una cosa passeggera, quindi non creare una montagna da un un granello di sabbia.

Carriera / Finanza: le trattative potrebbero bloccarsi quando Mercurio, commerciante di ruote, piazza l'autorevole Saturno nella tua casa della carriera. Con Mercurio che ripercorre i suoi passi, probabilmente hai già percorso questa strada. Potresti scoprire che alcuni individui (come i superiori) non sono ancora molto aperti ad acquisire nuove informazioni. Preferiscono invece continuare a fare le cose nello stesso vecchio modo. Per ora, potrebbe essere necessario attenersi al programma e presentare idee più lungimiranti fino a una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: potresti avere un'importante rivelazione su te stesso e sui tuoi desideri più profondi mentre la Luna in Cancro e il Sole in Scorpione si allineano. Lascia che penetri prima di tentare di spiegarlo a qualcuno a cui sei vicino.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: tenere i tuoi pensieri e sentimenti per te potrebbe essere la strada da percorrere mentre la sensibile Luna del Cancro attraversa il tuo regno mentale. Solo la persona più compassionevole (come un Pesci) capirà da dove vieni ed entrerà in empatia con le tue preoccupazioni.

Amore / amicizia: se accoppiati, può essere un bel giorno per la tua relazione mentre il Sole in Scorpione e la devota Giunone si incontrano nella tua casa di coppia. Stare insieme può sembrare una parte del tuo destino. Se sei single, la tua atmosfera urla che sei materiale da partner. Quindi, è un momento opportuno per essere proattivi nella tua ricerca dell'amore. Dai un'occhiata a un evento socialmente distante o avvia la tua app di appuntamenti preferita e inizia a scorrere.

Carriera / Finanza: non sarai in grado di dire una parola in senso orizzontale mentre la Luna del Cancro fa scattare una croce cardinale nelle tue zone di lavoro e di comunicazione. Ciò significa che potresti sentirti sensibile nel condividere ciò che sai con colleghi più informati ed esperti. Tenere il tuo in compagnia di personalità forti può essere scoraggiante. Potrebbe essere meglio ascoltare piuttosto che buttarsi alla cieca nella mischia. Ciò che senti potrebbe spingerti a rielaborare le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: può sembrare che la conoscenza non sia tutto ciò che è incrinato. Soprattutto quando ti rendi conto che c'è sempre qualcuno più intelligente di te. Sii incoraggiato a imparare di più oltre che scoraggiato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: occuparsi di questioni finanziarie è una buona cosa; tuttavia, l'ossessione e lo stress per i soldi e le proprietà non lo sono. Non lasciare che nessuno (come una Bilancia) ti preoccupi di una questione che in realtà non è poi così importante. Hai cose migliori da fare.

Amore / amicizia: esprimere i tuoi desideri al tuo appuntamento o al tuo partner potrebbe essere difficile con il comunicatore Mercurio e lo stoico Saturno che si scontrano nelle tue zone di romanticismo e intimità. Anche se riesci a dire quello che devi dire, potresti temere che l'altra persona non risponderà ai tuoi bisogni. Non è il momento migliore per metterti in gioco. Con questa influenza tesa in gioco, le tue parole potrebbero cadere nel vuoto. Meglio aspettare finché la forza è con te.

Carriera / Finanza: sei nella zona con questioni di lavoro e denaro mentre la Luna del Cancro attenta alla sicurezza e il Sole dello Scorpione si allineano. Fidati delle decisioni che prendi e cerca di non farti distrarre da preoccupazioni frivole e opinioni di altre persone. Non c'è fine a tutte le variabili che possono influenzare le tue scelte. Non è sempre possibile mantenere le parti in movimento al loro posto. A volte, devi solo prendere un impegno e portarlo a termine.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere infastidito se investi tempo o denaro in qualcosa che si rivela una delusione. Non puoi sempre prevedere come andranno le cose. Lascialo andare e vai avanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con la luna nel tuo segno. Per te, significa che sei sensibile, premuroso ed emotivo. Non importa quanto tu sia sensibile a un Ariete o una Bilancia, possono persistere nell'essere difficili. Non prenderlo a cuore.

Amore / amicizia: ancora una volta, le menti si scontrano mentre Mercurio ripercorre i suoi passi e si piazza trattenendo Saturno nella tua casa di interazione uno contro uno. Non importa quanto tu e una persona avete in comune, può essere difficile capire da dove provengono (e viceversa). I tentativi di essere amichevoli e di mantenere la conversazione civile potrebbero incontrare resistenza. Questo probabilmente non è il momento giusto per avere una discussione significativa. Il silenzio di qualcuno potrebbe dirti tutto ciò che devi sapere.

Carriera / Finanza: la competizione può essere un fattore motivante poiché Marte guidato nella tua zona di carriera ha come aspetto Giunone nella tua casa di auto-espressione. Non c'è niente che ti faccia andare avanti come uno sparring match con una persona i cui talenti ti tengono all'erta. Non lasciare che la tua ambizione abbia il meglio di te. Cerca di essere di buon carattere e mantienilo in uno spirito di divertimento. Sii ispirato, non infastidito.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi poteri creativi vengono potenziati quando la luna nel tuo segno si allinea con lo Scorpione. Anche se non sei un tipo artistico, puoi dare un tocco creativo unico a qualunque cosa tu faccia.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: tutto andrà bene nel tuo mondo se avrai il riposo e il relax di cui hai bisogno. Non dovresti aspettarti che un Capricorno segua il programma. È probabile che abbiano una lista di cose da fare per te. Esercita il tuo potere per dire di no.

Amore / amicizia: la casa è dove avviene la magia. Con il sole nello Scorpione che incontra Giunone nel tuo regno domestico, vorrai metterti d'accordo con la tua persona preferita e goderti i comfort di casa. Se sei single, trova del tempo di qualità con la tua famiglia o coloro con cui dovrai passare la quarantena. Prepara una cena gustosa o ordina. Un pasto, una conversazione e la tua bevanda preferita saranno un ottimo modo per entrare in contatto.

Carriera / Finanza: dovresti cercare un posto tranquillo dove poter volare sotto il radar mentre la sensibile Luna del Cancro si oppone ai pianeti nell'esigere il Capricorno e la tua zona di lavoro. Più compiti sono accumulati nel tuo piatto, più ti senti stressato. È meglio evitare incarichi super complicati. Con così tante interferenze planetarie, può essere difficile rimanere concentrati e portare a termine le cose. Lascia che "sii semplice" sia il tuo mantra finché non sei su una chiglia più uniforme.

Crescita personale / spiritualità: con Eris, guerriero che fa quadrare la luna, impostare l'obiettivo inviterà sicuramente un attacco. In altre parole, non lasciare che la tua rabbia inviti il ​​conflitto. Non tutte le lamentele richiedono che venga combattuta una battaglia.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la sensibile Luna del Cancro nel tuo settore sociale assediata da uno stuolo di pianeti, non puoi vivere con le persone e non puoi vivere senza di loro nonostante i tuoi migliori sforzi per andare d'accordo. Un Capricorno esigente potrebbe essere molto difficile da gestire.

Amore / Amicizia: una conversazione sulla relazione potrebbe diventare piuttosto profonda quando il Sole in Scorpione incontra l'asteroide Giunone nella tua casa di comunicazione. Se accoppiato, è un momento opportuno per avere un cuore a cuore. Per i single, una persona con cui puoi esprimerti liberamente potrebbe essere il tuo partner ideale. Una discussione approfondita potrebbe rivelare se si tratta di materiale partner. Non essere timido nel fare domande. Prima di poter prendere sul serio qualcuno, devi scoprire di cosa si tratta.

Carriera / Finanza: la collaborazione può essere difficile poiché la Luna del Cancro nella tua zona di lavoro di squadra accende una croce cardinale. Questa influenza ostinata significa che personalità forti, ciascuna con i propri programmi, possono scontrarsi. Quindi, può essere difficile raggiungere un accordo su qualcosa su cui stai lavorando. Non dovrebbe essere un grosso problema, ma qualcuno è destinato a creare una montagna da un granello di sabbia. Prepara un piano semplice e seguilo.

Crescita personale / spiritualità: non dovresti lavorare così duramente per divertirti. Se un amico o un interesse amoroso rende difficile fare progetti, potresti voler fare le tue cose.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: presterai la tua piena attenzione alle persone e ai progetti che hanno valore per te. Alcuni individui (come un Capricorno esigente) potrebbero aspettarsi di più da te, indipendentemente da quanto dai. Non significa che manchi quello che stai facendo.

Amore / Amicizia: Con la cura di Cerere che si conclude il suo viaggio attraverso la tua zona romantica, potresti provare un senso di urgenza nel trascorrere del tempo di qualità con il tuo interesse amoroso. Godersi l'attenzione indivisa dell'altro merita di essere una priorità. È una serata eccellente per un appuntamento divertente. Per i single, la pressione è forte per incontrare un partner premuroso. Una persona intelligente che condivide i tuoi interessi sarà la soluzione migliore.

Carriera / Finanza: potresti sentirti come se fossi in una posizione calda mentre la Luna del Cancro nella tua zona di carriera è assediata da pianeti su tutti i lati. Ciò significa che è probabile che incontri qualche forma di opposizione, indipendentemente da ciò che cerchi di fare. Cosa fai quando sembra che non hai più opzioni? Mantieni la calma e mostri grazia sotto pressione. A volte, devi riconoscere che non c'è molto che puoi fare ma aspettare che le condizioni siano giuste per agire.

Crescita personale / spiritualità: sarai estremamente orgoglioso di qualunque cosa crei, che si tratti di un bambino o di un'opera d'arte. Dare gli ultimi ritocchi in modo che possa passare alla fase successiva di sviluppo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la Luna del Leone quadratura dei pianeti natali dello Scorpione, creando tensione interna e stress sottile. La congiunzione tra il Sole in Scorpione e Giunone nella tua prima casa del sé indica che potresti avere a che fare con la gelosia scagliata contro di te da qualcuno che si sente minacciato dal tuo potere e dalla tua verve. Non prestare loro attenzione; presto troveranno qualcun altro con una cattiva atmosfera. Nel frattempo, concentrati sulle parti della vita che ti interessano e ti eccitano. Ecco dove si trova il delizioso. Un Toro vorrebbe unirsi a te per quel pasto.

Amore / Amicizia: Urano nella tua settima casa di collaborazione è in quadratura con la Luna del Leone, rendendo le emozioni volatili e imprevedibili. Cammina con attenzione intorno ai tuoi cari oggi e pratica la pazienza e il perdono se necessario. Si spera che facciano lo stesso.

Carriera / Finanza: il trigono tra il guaritore ferito Chirone nella tua sesta casa di lavoro e impiego e la Luna del Leone nella tua decima casa di carriera e successo ti offre l'opportunità di scoprire e curare eventuali problemi o ferite del tuo passato che ti impediscono di avere il tipo di successo e il lavoro che desideri. Una volta svolto questo lavoro di guarigione interiore, il mondo esterno intorno a te deve riflettere il cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: quando il mondo intorno a te inizia a girare con il caos, la cosa migliore che puoi fare è centrarti, guardare da un punto di distacco e rispondere piuttosto che reagire.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: è facile preoccuparsi delle cose più insignificanti con l'emotiva Luna del Cancro che attraversa la tua ossessiva ottava casa. Non puoi permettere a tutti (come un Ariete) di premere i tuoi pulsanti. Esercitati a fare respiri profondi e a lasciar andare.

Amore / Amicizia: Il sole nello Scorpione nella tua riposante dodicesima casa in contrasto con Marte suggerisce che potresti non avere l'energia per una grande serata in città con i tuoi amici o il tuo partner. Se non lo senti, è intelligente suonarlo in tono basso. Potresti diventare irritabile se ti spingi a fare qualcosa per cui non sei davvero dell'umore giusto. Sarai felice se stasera ti riposerai e rimanderai i grandi progetti a più tardi nel fine settimana.

Carriera / Finanza: non puoi controllare come le altre persone gestiscono i loro soldi. È abbastanza per farti impazzire mentre la Luna del Cancro nella tua casa di risorse condivise accende una croce cardinale. Questo teso allineamento planetario potrebbe portare una questione finanziaria a un punto morto. Ossessionarlo non servirà a niente. Dovrai lasciar perdere e lasciare che le cose seguano il loro corso. Quando ti senti meno emotivo a riguardo, sarai in grado di vedere la tua strada da percorrere.

Crescita personale / spiritualità: prenditi una pausa dalla sensazione che ci sia qualcosa che devi dimostrare. Esercitarti continuamente in questo modo può essere faticoso. Riafferma che quello che fai è più che sufficiente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: avere la giusta compagnia è importante. Al lavoro e nel gioco, ti sentirai bene quando sei vicino a persone che ti fanno sentire parte integrante di ciò che accade. Potresti scoprire che tu e uno Scorpione siete sulla stessa lunghezza d'onda.

Amore / amicizia: essere troppo coinvolti con gli amici o le attività sociali può creare problemi a casa con Marte e Giunone in disaccordo. Che sia tu o il tuo partner la farfalla sociale, devi considerare come influisce sulla tua vita privata. In alcuni casi, la mancanza di una vita sociale può significare che sei più coinvolto nelle faccende domestiche di quanto dovresti esserlo. Fai una valutazione onesta della tua situazione e apporta i cambiamenti di conseguenza.

Carriera / Finanza: la comunicazione non sarà il tuo punto di forza poiché Mercurio loquace nella tua zona di carriera quadrerà Saturno nel tuo segno. Sei riluttante a condividere le tue conoscenze? O forse sei preoccupato di non avere tutti i fatti e le cifre in modo chiaro? Fai attenzione a non sembrare poco collaborativo. Se hai bisogno di collaborare con i colleghi, dovrai fornire loro qualcosa con cui lavorare. Una conversazione con un collega di fiducia può aiutarti a determinare se sei sulla strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: otterrai il rinforzo di cui hai bisogno dagli altri a condizione che ti circondi delle persone giuste. Cerca quelle persone che ti ispirano a essere il meglio di te stesso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la sensibile Luna del Cancro nella tua zona benessere assediata dai pianeti tutt'intorno, scoprirai se la tua routine di salute e fitness sta funzionando o meno per te. Avere a che fare con un Capricorno potrebbe inconsapevolmente aumentare il tuo stress. Assicurati di fare della cura di sé una priorità.

Amore / Amicizia: la devozione è palpabile quando il Sole in Scorpione e Giunone impegnato si allineano. Anche se questa unione si verifica nella tua zona di carriera, potrebbe sembrare che tu o il tuo partner siate sposati con il vostro lavoro. Se è così, è il momento opportuno per rivalutare le tue priorità e dare alla tua relazione l'attenzione che merita. Si consiglia ai single di impegnarsi nella ricerca di un partner come se fosse un lavoro da svolgere.

Carriera / Finanza: con la tenace luna in Cancro nella tua zona di lavoro, devi solo portare a termine le cose. Con una miriade di corpi planetari che ti bloccano ad ogni turno, anche le attività di routine possono essere difficili da realizzare. Anche la paura di mancare delle capacità o delle conoscenze necessarie per fare le cose nel modo giusto può gettare una chiave nel lavoro. Fai un passo alla volta e fai attenzione a non intralciarti.

Crescita personale / spiritualità: ciò a cui ti dedichi dice molto su chi sei. È questo il messaggio che vuoi inviare al mondo? In caso contrario, darsi da fare per modificare la programmazione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua atmosfera nutriente e spensierata eleverà l'energia ovunque tu vada. Alcune persone (come l'Ariete) potrebbero pensare che non prendi abbastanza sul serio certe cose, ma in realtà non è così. Non dovresti permettere a nessuno di smorzare il tuo splendore.

Amore / amicizia: ancora una volta, un tentativo di discutere di sesso o di un argomento personale potrebbe incontrare resistenza. Con l'espressivo Mercurio che rivisita il suo quadrato al conservatore Saturno, ti consigliamo di verificare se è il momento, il luogo e la persona appropriati per una conversazione così profondamente intima. Se non hai ricevuto una risposta al primo giro, è improbabile che tu ne riceva una adesso. Se stai ricevendo un interrogatorio, fai sapere all'altra persona che ha oltrepassato il limite. Il silenzio trasmetterà il messaggio.

Carriera / Finanza: se accoppiati, tu e il tuo partner potreste avere idee molto diverse su come gestire una preoccupazione finanziaria. Con un allineamento Marte / Giunone che ha un impatto sulle finanze, un'azione rapida e il desiderio di fare ricerche approfondite entrano in conflitto. Anche i single potrebbero avere difficoltà a decidere da che parte andare. È saggio non essere così attaccati alle idee e ai grandi progetti da non riuscire a intraprendere le azioni appropriate al momento giusto.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento tra la Luna in Cancro e il Sole in Scorpione alimenta la creatività e l'espressione di sé. Sarà gratificante trovare un modo per dare forma alle tue idee. Trova il tempo per hobby e progetti ingegnosi.