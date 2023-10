Oroscopo di oggi 6 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 6 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 6 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Ti venderai per stile o sostanza? Vale la pena contemplarlo mentre Venere, attenta all'immagine, e il potente Plutone si scontrano. Non puoi fare a meno di sviluppare le tue connessioni se hai persone influenti dalla tua parte. Allo stesso tempo, è importante dimostrare cosa puoi ottenere con i tuoi meriti. Cosa deve fare un Ariete ambizioso? Prendi il controllo della tua situazione e lascia che le tue scoperte influenzino la tua prossima mossa. Può essere difficile resistere al richiamo di volti e luoghi familiari con l’ultimo quarto di luna nell’accogliente Cancro. Tuttavia, potrebbe essere necessario collaborare con estranei per portare a termine un piano importante. Puoi riposarti quando il lavoro è finito.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Le relazioni con coloro che sono sotto il tuo tetto possono essere tese poiché Venere nella tua zona natale si scontra con il prepotente Plutone. La gelosia e la possessività possono trasformare persone normalmente sensibili in mostri. Un dramma bizzarro potrebbe anche svolgersi nella tua famiglia allargata. Fare giochi mentali è una cattiva idea. Non tentare di manipolare gli altri, ma non lasciarti manipolare neanche tu. In caso di dubbio, resta nella tua corsia. L’ultimo quarto di luna nel vostro settore delle comunicazioni potrebbe costringere alcuni rialzisti a condividere informazioni prematuramente. Non prenderti in giro! È intelligente tacere su un progetto o piano ancora in corso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Puoi essere incredibilmente persuasivo poiché l'affascinante Venere nella tua casa della comunicazione si sincronizza con il coercitivo Plutone. Alcuni Gemelli manipoleranno o intimidiranno le persone che li circondano, mentre altri non riusciranno a usare la loro influenza quando la situazione lo richiede. In ogni caso, è saggio considerare le conseguenze delle tue parole e azioni. Usa i tuoi poteri per sempre. Alcune persone potrebbero essere più sensibili su determinate questioni di quanto pensi, e le parole sbagliate potrebbero causare danni. L’ultimo quarto di luna nel Cancro attento alla sicurezza mette a fuoco le finanze. Dovrai considerare il costo quando finanzi appuntamenti, hobby o fonti di intrattenimento, ma non lasciare che i soldi ti impediscano di divertirti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Le relazioni possono essere disordinate poiché l'adorante Venere si scontra con il possessivo Plutone nella tua casa di partnership. La gelosia, la manipolazione e l'ossessione possono influenzare il modo in cui interagite con un interesse amoroso o un amico intimo. Anche un conflitto sul denaro o sui beni potrebbe avere un ruolo. Se l'atmosfera è tesa, non aggiungere benzina sul fuoco. È improbabile che i problemi tra voi vengano risolti in questo momento, quindi stai lontano da questioni scottanti. L'ultimo quarto di luna nel tuo segno può far sembrare urgente una questione personale. Tuttavia, non dovresti lasciare che questo ti distragga da un impegno domestico o familiare, a meno che non si tratti di una vera emergenza.