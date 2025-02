Oroscopo di oggi 7 febbraio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 7 febbraio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 7 febbraio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Il fascino e l'intensità possono conquistare amici e influenzare le persone, poiché la carismatica Venere nel tuo segno si sincronizza con l'affascinante Plutone nella tua casa della comunità. Con un po' di gentile persuasione, un amico o un conoscente può fare tutto ciò che gli chiedi. È la serata perfetta per fare qualcosa di emozionante con i tuoi amici. La tua vibrazione magnetica attirerà persone intriganti nella tua orbita. Su una nota diversa, una congiunzione Nettuno-Nodo Nord nel tuo regno subconscio ti invita ad allontanarti dal pratico e a fare un tuffo profondo nell'ignoto.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Devi essere più spontaneo, Toro, e smettere di cercare di organizzare la vita degli altri. Vedrai che non è poi così difficile lasciare che le cose accadano. Anche l'imprevisto ha un fascino speciale. Sei schiavo della routine. Devi dare un bel morso alla vita e riporre la tua fiducia nel caso per un po'. Le persone intorno a te vorrebbero vedere più originalità nella tua personalità. Ascoltale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sei un gran lavoratore, Gemelli, e ti aspetti lo stesso dalle persone che ti circondano. Oggi potresti voler dare un'occhiata alle tue relazioni personali e lavorative. Persona esigente come sei, potresti essere preoccupato per la qualità delle tue amicizie. Non aver paura di separare il bene dal male. La vita è troppo breve per dedicare le tue energie a relazioni sbagliate.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

L'atmosfera è sensuale e intensa, mentre l'adorabile Venere nel tuo settore pubblico si sincronizza con l'affascinante Plutone nella tua casa dell'intimità. Quando sei così hot, non puoi nasconderlo. Alcune persone potrebbero trovarti impossibile da resistere. Usa il tuo fascino a tuo vantaggio, ma non abusarne. Se hai bisogno di chiedere assistenza a una figura influente, ora è il momento. Potrebbe rivelarsi ridicolmente facile ottenere ciò che vuoi, ma fai attenzione. Il supporto che ricevi probabilmente avrà delle condizioni. Prima di procedere, considera se è un prezzo che puoi permetterti di pagare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Al momento, c'è molta elettricità nell'aria, soprattutto nella tua vita a casa. Ignora quelle persone che cercano di provocarti. Non farti coinvolgere in conflitti che potrebbero degenerare in risse. Vai da qualche parte per stare da solo. Ricaricati ascoltando davvero i tuoi desideri, sentimenti e istinti. Perché non trascorrere il pomeriggio in un museo, per esempio?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Eserciterai una certa influenza per quanto riguarda le preoccupazioni relative all'occupazione, poiché la carismatica Venere si sincronizza con l'affascinante Plutone nella tua casa del lavoro. Potresti essere in grado di usare i tuoi poteri per convincere gli altri a partecipare a un progetto impegnativo o convincere una persona influente a sostenere i tuoi piani. Potresti pagare un prezzo elevato se manipoli gli altri e fai una mossa opportunistica. Invece, prova a usare i tuoi poteri a beneficio di tutti i soggetti coinvolti. Una congiunzione Nettuno-Nodo Nord nella tua zona di partnership ti invita a fare un ulteriore sforzo per realizzare un sogno di relazione. Non si tratta solo di ciò che fai per far accadere le cose. Si tratta anche di ciò che permetti agli altri di fare per te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

È tempo di affrontare certe cose di te che potresti aver negato per un po' di tempo, Bilancia. Devi rispondere solo a te stessa, quindi rilassati. Non sei la prima a dover affrontare vecchi problemi che probabilmente non sono così vergognosi come pensi. Non devi esserne orgogliosa. Non puoi continuare a nasconderli a te stessa. Questo potrebbe causare più problemi che affrontarli una volta per tutte.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Ti spaventa quando la vita sembra scivolarti via dalle dita e non riesci a rallentarla. Ma non è la vita a giocarti brutti scherzi. Non vedi le cose con la chiarezza che dovresti. Ti senti un po' escluso, ma non preoccuparti. Sei solo senza energie. Prova a pensare a questa sensazione di vuoto interiore come a una sorta di purificazione o a una pausa tanto necessaria da tutto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Poiché l'affettuosa Venere nella tua casa del vero amore si sincronizza con l'ossessivo Plutone nel tuo settore della comunicazione, un desiderio urgente potrebbe richiedere di essere espresso. Se hai intenzione di inviare un messaggio piccante, assicurati che nessuno ti stia guardando alle spalle. È sempre intelligente impegnarsi in un sexting sicuro. Allo stesso modo, controlla che nessuno stia origliando la tua chiamata prima di dire qualcosa di compromettente. Se ti trovi in ​​una situazione complicata, lasciare una traccia digitale può portare al disastro. Riordina dopo di te, Sagittario. Elimina, elimina, elimina. Su una nota diversa, una congiunzione Nettuno-Nodo Nord nel tuo regno domestico ti incoraggia ad aggiornare la tua visione della tua casa ideale e della tua vita familiare. Pensa a uno spazio santuario.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Sei sempre stato sensibile al dolore di un'infanzia infelice, Capricorno. Oggi non sopporti più il pensiero di tutti quei bambini che vivono nella miseria, vittime di guerra o altre atrocità. E questo diventa particolarmente doloroso quando dai un'occhiata ai bambini felici e pieni di gioia che ti circondano. Potresti pensare che sia giunto il momento per te di fare qualcosa al riguardo. Potresti avere ragione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

La carismatica Venere nella tua casa della comunicazione, sincronizzata con l'irresistibile Plutone nel tuo segno, potrebbe ispirarti a esprimere il tuo affetto. È probabile che ti senta abbastanza forte da gestire una conversazione intensa e che tu riesca a gestire la situazione indipendentemente da come si svolga. La sicurezza è incredibilmente sexy e può fare molto per conquistare una persona. C'è sempre la possibilità che l'altra persona accolga con favore la tua dichiarazione e risponda in modo gentile. Su un altro tono, una congiunzione Nettuno-Nodo Nord nella tua casa dei guadagni potrebbe ispirare un cambiamento epico nei valori. La ricerca costante di denaro e beni potrebbe sembrarti sempre meno attraente, mentre la generosità guadagna fascino.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

La discrezione può darti un vantaggio in una questione che coinvolge denaro o beni. Conviene essere furtivi, poiché la Venere autoindulgente nella tua casa dei beni si sincronizza con l'affascinante Plutone nella tua dodicesima casa nascosta. Se ricevi una dritta, tienila riservata. Se sei sul punto di fare un acquisto esclusivo, nessuno deve saperlo. Non sai mai quando qualcuno getterà un occhio maligno sulla tua buona sorte. Non portarti sfortuna ostentando pubblicamente il tuo potere di spesa o vantandoti di ciò che hai. Una congiunzione Nettuno-Nodo Nord nel tuo segno ti invita ad appoggiarti alle qualità creative e mistiche che ti rendono unico. Invece di esternalizzare la tua autonomia, abbi fiducia in te stesso.