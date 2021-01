Oroscopo di oggi 7 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 7 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 7 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna in Scorpione, nella sua fase oscura, può suscitare intense emozioni. Non è il momento per aggrapparsi, ma per considerare cosa devi lasciare andare. Risolvere un problema con un Acquario potrebbe avere un ruolo nel programma. Rilascia ciò che deve essere rilasciato.

Amore / amicizia: ascolta la vocina che dice che non è tuo compito aggiustare qualcuno né offrire consigli non richiesti sulla sua situazione. Con Mercurio loquace che si scontra con Cerere che si prende cura di lei, faresti bene a rimanere nella tua corsia. Quando qualcuno sta attraversando un periodo difficile, non è sempre utile sentirsi dire cosa dovresti o non dovresti fare. A meno che non ti venga chiesto un consiglio, chiudi le labbra.

Carriera / Finanza: se hai bisogno di avere una conversazione importante con alti livelli o una persona influente nel tuo campo, ora è il momento. Mercurio sta concludendo il suo viaggio nel tuo settore professionale. Quindi, dovresti dire quello che devi dire prima che vada avanti. Le cose tendono ad andare più favorevolmente quando agisci mentre hai il supporto planetario appropriato. Se non puoi parlare di persona, effettua una chiamata o invia un'e-mail. Ciò che conta è che tu pianta il seme.

Crescita personale / spiritualità: un'avventura o una fase di apprendimento potrebbe volgere al termine. Prenditi un momento per riflettere sulle tue esperienze e su come sei cresciuto. Potresti essere ispirato a portare avanti questo viaggio.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il desiderio di compagnia è del tutto normale e naturale. Non devi comportarti in modo strano e cercare di nascondere il tuo desiderio di vicinanza. Se lo fai, potresti creare una situazione stressante con una persona (uno Scorpione, forse) di cui brami l'attenzione.

Amore / amicizia: approfitta degli ultimi momenti di Venere nella tua zona di intimità. Dovrai aspettare altri dieci mesi prima che Venere sensuale venga di nuovo da questa parte. Organizza una serata romantica con il tuo interesse amoroso, subito. Se sei uscito casualmente, è un momento opportuno per concludere l'affare. Nessuna pressione se non la senti. Anche se, se lo sei, è intelligente recitare mentre l'atmosfera è giusta per il grande romanticismo.

Carriera / Finanza: raggiungi i libri contabili finché sei ancora in tempo! Con l'intelligente Mercurio che sta concludendo il suo viaggio attraverso la tua casa di istruzione superiore, una lezione sta volgendo al termine. Concludi un'esperienza educativa e preparati a mettere in pratica ciò che hai imparato. Questo regno governa anche l'editoria e il marketing. I social media possono essere un ottimo strumento per promuovere un progetto o un prodotto. Portare il tuo messaggio là fuori mentre hai il sostegno planetario appropriato può aiutarlo ad andare lontano.

Crescita personale / spiritualità: a nessuno piace sapere tutto. Fai attenzione a non intrometterti negli affari personali di un amico e di 'loro cosa pensi che dovrebbero fare. A volte, le persone hanno bisogno di capire le cose da sole.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un'atmosfera giocosa all'inizio della giornata lascia il posto a un intenso desiderio di fare le cose. Non ti fermerai finché le attività urgenti non saranno cancellate dalla tua lista di cose da fare. Prendersi cura degli affari potrebbe richiedere la connessione con un Acquario che ha le informazioni di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: Venere è nell'ultima tappa del suo viaggio attraverso la tua casa di impegnata collaborazione. È un momento ideale per risolvere i problemi di relazione. Trascorri del tempo di qualità con il tuo partner. Discuti i tuoi obiettivi di relazione e pianifica ciò che ti aspetta. Se sei pronto a far salire di livello una situazione di appuntamenti casuali, cogli l'attimo. Sigillare l'accordo sotto questa dolce atmosfera planetaria può creare una relazione felice.

Carriera / Finanza: c'è una linea sottile tra l'essere utili e ossequiosi. Con l'intelligente Mercurio in contrasto con il sacrificio di Cerere nel tuo settore professionale, non pagherà essere troppo disposto a compiacere. Non fornire informazioni o consigli volontari, soprattutto se di natura riservata. A meno che non ti venga chiesto, è una buona idea tenere per te ciò che sai. Ti sembrerà un ficcanaso che interferisce se ti lasci coinvolgere in cose che non hanno nulla a che fare con te. Rimani nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: non sai cosa non sai. Sii aperto all'idea di non avere tutti i fatti. Se ti vanti del tuo know-how esperto, potresti essere chiamato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di intrattenimento, vorrai cercare cose che ti portino gioia. La creatività e il gioco sono aspetti trascurati della cura di sé. Se hai bisogno di suggerimenti, uno Scorpione nella tua cerchia può fornire alcuni suggerimenti.

Amore / amicizia: prima che il comunicatore Mercurio lasci la tua zona di collaborazione, potresti voler avere quella conversazione con il tuo interesse amoroso che hai rimandato. È più facile parlare con chiarezza quando si dispone del supporto planetario appropriato. È anche un ottimo momento per dare gli ultimi ritocchi ai progetti che tu e il tuo partner state facendo per il futuro. Se sei single, fai un elenco di ciò che stai cercando in una relazione. Le parole sulla carta hanno potenza.

Carriera / Finanza: Venere sta concludendo il suo viaggio annuale attraverso la tua casa di lavoro. È un ottimo momento per risolvere le questioni in sospeso su un progetto che ti appassiona o completare le fasi finali con un lavoro d'amore. L'entusiasmo che porti farà un'impressione potente. Le cose tendono ad andare più lisce quando il tuo cuore è impegnato in quello che fai. Rapporti positivi con i colleghi ti garantiranno l'assistenza di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: ognuno ha il proprio modo di percorrere il proprio percorso spirituale. Non lasciare che qualcuno ti dica che lo stai facendo nel modo sbagliato. Allo stesso modo, dovresti essere rispettoso dei viaggi degli altri. Tutti i fiumi portano all'oceano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: se si raggiunge un vicolo cieco con questioni finanziarie, è meglio lasciar perdere. Nei giorni a venire, potrai accedere alle informazioni di cui hai bisogno per compiere i passi successivi. Nel frattempo, chiedi a un Capricorno suggerimenti su un lavoro urgente o un problema di denaro.

Amore / amicizia: fare un tuffo profondo nell'intimità emotiva può essere spaventoso. Con Giove esagerato nella tua zona di partnership in contrasto con Nettuno che offusca i confini, potresti aver paura di perderti quando ti unisci al tuo partner. Prova a mettere la punta del piede nell'acqua. Concediti il ​​tempo di abituarti a entrare in contatto con il tuo interesse amoroso in un modo più intenso.

Carriera / Finanza: sia che tu stia cercando di capire come eseguire un'attività o di ideare un nuovo piano di fitness, sarai accurato nello scoprire tutto ciò che c'è da sapere. Con un'ambiziosa fusione Mercurio / Plutone nella tua zona di lavoro e benessere, perseguirai informazioni che ti danno un vantaggio in più. Puoi diventare super ossessivo e passare ore a ricercare le tue idee. Avrai bisogno di mettere in pratica le tue idee per scoprire se funzionano, quindi non lasciarti trasportare dalla pianificazione.

Crescita personale / spiritualità: lotterai senza dubbio per i tuoi diritti come Mercurio e Plutone, guerriero quadrato Eris, nella tua casa delle credenze. È intelligente scegliere con cura il campo di battaglia. Il posto di lavoro, ad esempio, sarebbe il luogo sbagliato per inveire e infuriarsi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nel segno, prendi tutto a cuore. Alcune cose che accadono possono sembrare personali, ma non lo sono. Un Pesci, in particolare, potrebbe sembrare opporsi a te. Tuttavia, probabilmente si concentrano solo sul fare le proprie cose.

Amore / amicizia: sei convinto che la tua strada sia quella giusta. Quindi, imporrai la tua volontà al tuo partner o ai tuoi figli. Con una fusione di Mercurio / Plutone nella tua casa di auto-espressione, dirigerai tutta la forza del tuo status mentale per far andare le cose a modo tuo. Fai attenzione che il tuo approccio invadente non risucchi tutto il piacere di un appuntamento o di un'attività divertente. Sentirsi dire cosa fare e come farlo non è un'idea di nessuno di divertirsi.

Carriera / Finanza: con Mercurio e Plutone che quadrano il guerriero Eris nella tua casa di risorse condivise, dovrai anche pianificare per farti strada con questioni relative a tasse, prestiti, debiti e fondi che condividi con un'altra persona. Tieni presente che invadenza e manipolazione potrebbero avere risultati disastrosi. Quello che pensi di desiderare potrebbe funzionare contro di te alla fine. Sii disposto ad ascoltare il buon senso invece di spingere i tuoi obiettivi.

Crescita personale / spiritualità: contrariamente a come possono sembrare le cose, il mondo non vuole prenderti. Ci sono cose che semplicemente non puoi capire dal tuo attuale punto di vista. Concedi il beneficio del dubbio finché i fatti non vengono rivelati.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tempo tranquillo può ringiovanire a condizione che non sia una scusa per isolarsi. Avrai bisogno di una connessione per riempire il tuo serbatoio emotivo. Un Capricorno può fornire una guida matura e concreta che pone le cose nella giusta prospettiva.

Amore / amicizia: non importa quanto ci provi, non puoi smettere di ossessionarti per una preoccupazione domestica, familiare o di relazione. Con un Mercurio / Plutone / Eris spigoloso in gioco, non abbandonerai il problema finché non avrai analizzato ogni angolo e capito esattamente cosa sta succedendo. Ciò potrebbe portare a un sondaggio di domande e risposte con il tuo partner, un membro della famiglia o un compagno di stanza. Ricorda solo che è una conversazione e non un interrogatorio della polizia. Ci saranno ricadute se sei manipolatore o spingi troppo oltre.

Carriera / Finanza: con un allineamento Giove / Nettuno che influisce sulla tua vita lavorativa, potresti chiederti come i tuoi contributi creativi arrivano sul posto di lavoro. I tuoi colleghi riconoscono le capacità e le idee uniche che porti in tavola? Può essere difficile giudicare come vengono percepiti i tuoi talenti. Il feedback di un collega fidato potrebbe essere utile. Può aiutarti a determinare se stai facendo troppo, troppo poco o solo la giusta quantità.

Crescita personale / spiritualità: la meditazione e altre pratiche spirituali non offrono sempre la soluzione rapida che cerchi. Si stanno allenando per superare gli alti e bassi della vita. Attenetevi a ciò attraverso le vette e le valli.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la luna piena di ieri potrebbe averti lasciato desiderare di ampliare i tuoi orizzonti. Dove puoi crescere da qui? È un momento opportuno per iniziare a pensare alla tua prossima grande avventura. I tuoi Pesci preferiti potrebbero avere un ruolo nel programma.

Amore / amicizia: ti piace viziare i tuoi cari. Che si tratti del tuo partner o dei tuoi figli, non ti dispiace spendere un piccolo extra per accontentarli. Con Venere nella tua zona monetaria che si scontra con l'illusorio Nettuno, una sorpresa potrebbe non riuscire a colpire nel segno. Forse non sei così in contatto con i gusti o gli interessi di questa persona come pensi? Osserva attentamente in cosa si trovano e prendi nota delle loro simpatie e antipatie. Ciò che pensi che qualcuno dovrebbe apprezzare e ciò che effettivamente desidera potrebbero essere cose completamente diverse.

Carriera / Finanza: con un'opposizione luna / Mercurio nelle tue zone di comunicazione e informazione, è facile confondersi. Di conseguenza, potresti scoprire di non sapere di cosa stai parlando. Non sembrerai un'autorità se non conosci i fatti. Prima di entrare in contatto con i colleghi, informati sui dati rilevanti per le tue attività attuali.

Crescita personale / spiritualità: proprio come cresci e cambi, così dovrebbero essere i tuoi valori. Non dare per scontato che ciò che una volta era importante per te abbia ancora un significato per te ora. Potresti scoprire che certe cose non sono rilevanti come una volta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: essere attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 può essere estenuante. Quando la tua energia inizia a diminuire, allontanati dai riflettori e concediti un momento per ricaricarti. Avrai bisogno di essere intelligente quando hai a che fare con un Ariete che guida un affare duro.

Amore / Amicizia: con Giove gonfiato che si scontra con il confuso Nettuno nel tuo regno domestico, è difficile dire se stai facendo troppo o contribuendo troppo poco agli affari domestici e familiari. Non sovraccaricare né promettere più di quanto puoi offrire. Certo, ora sei entusiasta. Tuttavia, quando arriva il momento di portare a termine, potresti non avere il tempo o le risorse per fare ciò che è necessario.

Carriera / Finanza: con una fusione Mercurio / Plutone nella tua zona monetaria, è dubbio che qualcuno sia più furbo di te quando si tratta di questioni finanziarie. Saprai esattamente cosa dire per ottenere un accordo che vada a buon fine. Sarai anche bravo a contrattare per il giusto prezzo su un acquisto. Sarai abile in queste aree perché comprendi tutti i dettagli. Non diventare avido. Con l'audace Eris nel mix, potresti perdere tutto se giochi troppo la mano.

Crescita personale / spiritualità: farai saltare una guarnizione se non ottieni il valore dei tuoi soldi per un hobby o un'attività divertente. Prendilo come un avvertimento a non spendere troppo. Più piccolo è l'investimento, meno rimarrai deluso se non va a buon fine.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nel tuo settore sociale, devi sentire che qualcuno ti capisce. Questo potrebbe spingerti a confidarti con un amico Scorpione. Il consiglio che offrono potrebbe non essere quello che immaginavi. Hanno il loro modo di vedere le cose.

Amore / amicizia: è tempo di prendere una decisione su una preoccupazione romantica irrisolta. Con Venere che sta per lasciare il tuo regno dietro le quinte, dovresti concludere le cose e prepararti a ricominciare da capo. Ciò potrebbe significare rilasciare un amore non corrisposto, curare una ferita emotiva o prendere una decisione su una situazione folle. Ottenere la chiusura e reclamare il tuo potere dalle delusioni passate non è complicato. Può essere semplice come decidere di andare avanti.

Carriera / Finanza: sei terribilmente intelligente e sai molte cose; tuttavia, non sai tutto. Con Mercurio saputello nel tuo segno che si scontra con Cerere che si prende cura di Cerere nella tua zona di comunicazione, la preoccupazione che esprimi a un collega potrebbe sembrare presuntuosa e intrigante. Probabilmente hai buone intenzioni, ma non dovresti dire a qualcuno come fare il proprio lavoro. È probabile che i consigli non richiesti non siano graditi. Puoi risparmiarti un grosso mal di testa rimanendo nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe esserci qualcosa che devi dire o una storia importante da raccontare. Trova l'ascoltatore giusto o scrivi i tuoi pensieri in un diario. Se hai bisogno di intuizioni, chiedi consiglio al tuo sensitivo preferito.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non c'è niente di sbagliato nel volere che le persone vedano chi sei e riconoscano ciò che puoi fare. Tuttavia, non dovresti sentirti triste se quel riconoscimento non è imminente. Uno Scorpione ti farà saltare attraverso un cerchio o due prima che ti lodino per quello che fai.

Amore / amicizia: è stato un periodo strano per socializzare e rimanere in contatto con le tue persone preferite. Anche se con Venere nella tua zona di amicizia, hai sicuramente dato il massimo. Prima che il pianeta si sposti, potresti voler contattare un amico con cui avevi intenzione di raggiungere. Tutti sono più soli del solito in questi giorni, quindi avere tue notizie potrebbe essere la cosa giusta per sollevare il loro morale.

Carriera / Finanza: sei il massimo umanitario. Ecco perché entrerai in profondità nelle tue tasche per aiutare una persona bisognosa. È bello se puoi farlo in modo anonimo. Tuttavia, con il ficcanaso Mercurio in contrasto con il sacrificio di Cerere nella tua zona finanziaria, denaro o risorse non richiesti potrebbero essere considerati un insulto. Non tutti sono d'accordo nell'accettare un volantino. La persona in questione potrebbe sentirsi in imbarazzo se la tratti come un caso di beneficenza. Prova casualmente a fargli sapere che sei lì se hanno bisogno di te.

Crescita personale / spiritualità: anche se nessun altro crede in te, dovresti fidarti di ciò che sai e avere fede in te stesso. Stai portando alla luce nuove potenti abilità. Presto abbaglierai il mondo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non vuoi altro che andare d'accordo con gli altri. Sfortunatamente, i taglienti allineamenti planetari di oggi possono rendere difficile trattare con le persone che incrociano il tuo cammino. Una Vergine viziata, in particolare, potrebbe essere una forza dirompente.

Amore / Amicizia: con un potente allineamento di Mercurio / Plutone nell'autorevole Capricorno e nel tuo settore sociale. Sarai implacabile quando si tratta di imporre la tua volontà a un amico o un gruppo. Tutti i segnali indicano che non mollerai finché non verranno a vedere le cose a modo tuo. Perché è così importante che qualcuno convalidi la tua prospettiva? Pensaci un po 'prima di calpestare un amico. Eserciterai molta più influenza sugli altri quando parlerai in silenzio e vivrai la tua verità.

Carriera / Finanza: è pericoloso cogliere un'idea e decidere che è così che devono essere le cose. Potrebbe ispirare una mossa disastrosa mentre Mercurio e Plutone sfidano la sfrenata Eris nel tuo settore finanziario. Posticipare negazioni e acquisti importanti è un'idea intelligente. Se devi agire, fallo con estrema cautela. Anche se hai tutti i fatti chiari, qualcuno potrebbe comunque lanciare una chiave inglese nei lavori.

Crescita personale / spiritualità: quanto o quanto poco credito dovresti ricevere per le buone opere che fai? Zero. Sei semplicemente il veicolo attraverso il quale avvengono gli atti di gentilezza. Non lasciare che il tuo ego lo complichi. Continua a farti vedere.