Oroscopo di oggi 7 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 7 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 7 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le vibrazioni mistiche, creative e romantiche abbondano mentre la luna attraversa la tua esoterica dodicesima casa. O stai vivendo nella realtà, o non lo sei. Tuttavia, c'è qualcosa da dire per esplorare i regni oltre questo mondo. Fai come un Pesci e tuffati.

Amore/Amicizia: se sei follemente innamorato, il mondo lo saprà quando Venere retrograda incontra Giunone e il Sole Capricorno in cima al tuo tema. È il tipo di felicità epica che non puoi nascondere. Se single, potresti mettere gli occhi su un tipo avventuroso o sofisticato in grado di fornire lo status e la credibilità sociale a cui aspiri. Mettiti in gioco, Ariete. È uno dei giorni migliori dell'anno per attirare persone nuove ed entusiasmanti nella tua orbita.

Carriera/Finanza: potresti scoprire di non sapere quello che non sai quando i guerrieri Pallade e Marte si scontrano. Ecco perché dovresti evitare di alzarti su una scatola di sapone e difendere un'opinione infuocata finché non hai verificato i tuoi fatti. Tutti gli occhi saranno su di te. Quindi, non puoi permetterti di cadere a faccia in giù. Anche se sei convinto della tua posizione, dovresti comportarti come se non conoscessi l'intera storia.

Crescita personale/spiritualità: trarrai beneficio dalle pratiche spirituali, dalle ricerche metafisiche e dall'immersione in un progetto creativo. Drop-in con qualsiasi pratica o attività ti aiuta a connetterti al divino.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è un giorno eccellente per entrare in contatto con un amico con cui senti un legame d'anima. I Pesci sono tipicamente sulla tua lunghezza d'onda spirituale, ma non sono gli unici. Vivrete anche con i Capricorno che condividono i vostri interessi e la vostra prospettiva.

Amore/Amicizia: vorrai fare qualcosa di avventuroso in quello che promette di essere uno dei giorni migliori dell'anno per le relazioni. Poiché la tua sovrana, Venere, si fonde con Giunone e il Sole Capricorno, sembra che non ci siano limiti a quanto tu e il tuo partner potete crescere come coppia. Una fuga improvvisata potrebbe essere eccitante. Alcuni tori potrebbero vedere uno sviluppo significativo in una relazione a distanza, mentre i single potrebbero innamorarsi di una persona intelligente e sofisticata proveniente da una cultura o un background diverso.

Carriera/Finanza: la pianificazione finanziaria può incontrare un intoppo quando il frettoloso Marte e lo strategico Pallade si affrontano. Quando affronti le preoccupazioni attuali (come pagare le bollette e risolvere il debito), dovrai considerare il futuro. Prima di precipitarti, è intelligente considerare gli effetti di vasta portata delle scelte che fai. Non puoi sempre vedere cosa ti aspetta, ma puoi studiare la traiettoria passata e fare un'ipotesi equa.

Crescita personale/spiritualità: potresti perdere la testa per un insegnante o mentore spirituale, ma non confondere il messaggio con il messaggero. Rimani concentrato su ciò che illuminano in te piuttosto che essere accecato dalla loro luce.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo grande cuore sarà un'enorme attrazione mentre l'empatica Luna in Pesci attraverserà la parte superiore del tuo tema. Sei l'incarnazione della compassione in azione e dai un esempio positivo agli altri. Toro e Capricorno saranno attratti dalla tua luce.

Amore/Amicizia: lo sforzo che metti nell'attrarre o mantenere una relazione può sembrare gravoso poiché l'ossessivo Vesta nella tua zona di partnership si scontra con il sorvegliante Saturno. Quando tutto ciò che fai è lavorare, lavorare, lavorare, può diventare più un lavoro che un piacere. Non devi essere sempre così ambizioso. Non c'è divertimento nella ricerca per far rispettare continuamente le regole della relazione. Questa dovrebbe essere una ricerca piacevole. Rilassati e lascia entrare l'amore.

Carriera/Finanza: sei un comunicatore nato, quindi sei sempre entusiasta di condividere le tue idee. Mentre il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con l'illusorio Nettuno nel tuo settore professionale, i tuoi schemi potrebbero sembrare più fumo e specchi che qualcosa che puoi realisticamente realizzare. È bello sognare grandi progetti, ma dovresti prenderti del tempo per concretizzarli prima di rendere pubblico ciò che intendi fare. Non guadagnerai punti trasmettendo un'idea che non è pronta per la prima serata.

Crescita personale/spiritualità: non pubblicizzare la tua fortuna. Se lo fai, potresti portarti sfortuna mentre il sole nel Capricorno consapevole dello stato si scontra con Giove di buon auspicio. Alcune cose è meglio tenerle per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la giornata a venire può essere sia magica che esasperante. Cerca di essere nel momento e segui il flusso piuttosto che tentare di forzare un programma. Guarda un Capricorno in azione. Potrebbero rivelare qualcosa di essenziale che devi sapere sull'amore.

Amore/Amicizia: senti suonare le campane nuziali? Una fusione Sole/Venere/Giunone nella tua casa di coppia suggerisce che una bella unione potrebbe essere all'orizzonte. È uno dei giorni più promettenti dell'anno per sposarsi o fidanzarsi. È anche un momento fruttuoso per trasformare una storia d'amore casuale in un accordo più esclusivo. I tumori single dovrebbero essere proattivi nella ricerca di un potenziale partner. Sotto questo glorioso allineamento planetario, potresti incontrare qualcuno amorevole e pronto all'impegno.

Carriera/Finanza: puoi metterti a modo tuo e rovinare le cose mentre il frettoloso Marte nella tua zona di lavoro si scontra con Pallade diffusa nella tua casa della conoscenza. Sarebbe un errore portare a termine un compito se non sei sicuro di quello che stai facendo. Potresti non capire le indicazioni, o il tuo know-how potrebbe non essere all'altezza del segno. Procedi lentamente e con attenzione per non tornare al punto di partenza.

Crescita personale/spiritualità: sarai un devoto accolito di qualunque percorso tu stia percorrendo mentre la trascendente Luna dei Pesci attraversa la tua casa di coscienza superiore. Rendi prioritario entrare.