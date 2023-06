Oroscopo di oggi 7 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 7 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 GIUGNO 2023

La luna governa il giorno in cui non ci sono grandi aspetti planetari. Entra nell'insensibile Acquario nelle ore piccole e si unisce al potente Plutone, scatenando una determinazione senza precedenti per raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine. Potrebbe essere più difficile di quanto previsto, soprattutto perché la luna si oppone a Venere. Le esigenze di un figlio, di un amico o di un interesse amoroso possono intralciarti. Ignorare i loro desideri potrebbe costarti emotivamente e finanziariamente. Più spingi la tua agenda, maggiore è il prezzo che pagherai. Potresti fare un vero danno stanotte quando la luna si oppone al tuo sovrano, ostinato Marte. Attento, montone. Il futuro che immagini probabilmente include le persone che stai spuntando.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 GIUGNO 2023

Senza importanti aspetti planetari, la luna governa il giorno. Entra nell'Acquario ribelle nelle ore piccole e si fonde con il potente Plutone nella parte superiore della tua carta. Di conseguenza, potresti svegliarti con un bisogno insaziabile di far riconoscere il tuo potere. L'opposizione della luna a Venere nella tua casa e nel tuo regno familiare suggerisce che i tuoi cari saranno probabilmente immuni al tuo fascino. Lo stesso vale per i coinquilini. Potresti seriamente sopravvalutare i tuoi talenti e il tuo valore mentre la luna si scontra con il Nodo Nord e Giove esagerato nel tuo segno. Essere vanagloriosi non è la flessibilità che pensi che sia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 GIUGNO 2023

Senza importanti aspetti planetari, la luna governa il giorno. Entra nell'Acquario intellettuale nelle ore piccole e si unisce al magistrale Plutone nella tua zona di apprendimento superiore, suscitando un desiderio di saggezza. Non solo vuoi raggiungerlo, ma vorrai anche condividere ciò che sai. Un'opposizione luna-Venere suggerisce che le persone nel tuo ambiente immediato saranno più interessate a chiacchiere amichevoli che a idee serie. La politica, la religione e altri argomenti di attualità potrebbero non suscitare interesse. Le storie che altre persone devono condividere saranno ugualmente preziose. Non giudicare qualcuno che non vuole discutere un argomento pesante. Ciò non significa che non siano intelligenti o ben informati. Potrebbero semplicemente trovarlo noioso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 GIUGNO 2023

Senza importanti aspetti planetari, la luna governa il giorno. Entra nell'imperturbabile Acquario nelle ore piccole e si fonde con l'ossessivo Plutone nella tua casa dell'intimità. Di conseguenza, il tuo desiderio di un partner o di una persona di interesse può essere molto intenso. Tuttavia, puoi diventare insopportabile se non ottieni quello che vuoi. Quando la luna si scontra con il Nodo Nord e Giove sopra le righe, proverai ogni sorta di trucchi folli. Puoi essere ugualmente irragionevole quando qualcuno non riesce a fornire il denaro o i beni che cerchi. Quando la luna si oppone a Marte questa sera, qualcuno probabilmente perderà la pazienza se continui a spingere.