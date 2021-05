Oroscopo di oggi 7 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 7 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 7 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sotto l'oscurità della Luna dei Pesci, puoi aspettarti di passare un po 'di tempo a disfare le tue emozioni. Avrai più chiarezza sui tuoi sentimenti una volta che la luna si sposterà nel tuo segno. Qualsiasi domanda persistente può essere risolta da un perspicace Gemelli.

Amore / Amicizia: con la luna che entra nel tuo segno, i tuoi bisogni possono sembrare piuttosto urgenti. Quando sei concentrato su te stesso, non sarai molto attento ai tuoi interessi amorosi, ai tuoi amici o alla tua famiglia. Potresti essere sorpreso dalla soddisfazione che ottieni sintonizzandoti sulle loro preoccupazioni e aggiornandoti su ciò che sta accadendo nelle loro vite. Il comunicatore Mercurio nel mix rende la conversazione incredibilmente appagante.

Carriera / Finanza: è probabile che la tua intuizione riguardo alle preoccupazioni finanziarie sia perfetta. Con il Sole in Toro nella tua casa delle risorse che si sincronizza con Pallade percettivo nel regno dell'inconscio, sei in sintonia con le energie collettive che influenzano i tuoi affari. In altre parole, sembri possedere una conoscenza approfondita delle tendenze generali. Di conseguenza, hai il potere di fare mosse di denaro taglienti. Con il sensibile Sole nel Toro nel mix, ti assicurerai che le tue intuizioni siano all'altezza dei fatti.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti spinto a viziarti mentre l'indulgente Venere conclude la sua permanenza nel viziato Toro. Se il tuo umore è debole e hai bisogno di una spinta, un po 'di pazzia può fare molto per tirarti su di morale.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il desiderio di connessione è palpabile con la trascendente Luna dei Pesci nella tua casa di amicizia. Devi metterti in contatto con qualcuno che capisca te e tutti i tuoi modi stravaganti. Uno Scorpione potrebbe capirti molto meglio di quanto pensi.

Amore / Amicizia: le preoccupazioni di ieri per una persona a cui sei vicino potrebbero continuare mentre la Luna dei Pesci incontra Nettuno nel tuo settore sociale e piazza devota Giunone. Affrontare una relazione che ti ha lasciato deluso può ribollire le tue emozioni. Senti i tuoi sentimenti, ma non ossessionarti per loro. È difficile vedere le cose chiaramente e prendere decisioni sensate quando sei agitato.

Carriera / Finanza: un allineamento Chirone / nodi offre l'opportunità di trasformare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza. Invece di lamentarti di ciò che non hai, riconosci le tue benedizioni, per quanto insignificanti possano sembrare. Ciò per cui nutri la tua energia si moltiplica, quindi presta la tua attenzione alle cose belle della tua vita.

Crescita personale / spiritualità: credi di poter attrarre ciò che desideri? Con Venere magnetica nel tuo segno che si sincronizza con il potente Plutone, otterrai ciò che pensi di meritare veramente. Non è magia. È l'Universo che risponde alle tue convinzioni e all'energia che mandi. Stai attento, toro. Preoccuparsi è come pregare per qualcosa che non vuoi. Assicurati che il segnale che stai inviando non risuoni con qualcosa di indesiderabile. Se è così che hai usato la tua energia, capovolgi il copione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai di umore socievole con la luna che transita nella tua casa di amicizie e gruppi. Entrare in contatto con persone a cui ti senti emotivamente connesso ti farà sentire bene. Trova il tempo per un Ariete e altre persone entusiaste.

Amore / amicizia: tirerai un sospiro di sollievo ora che Venere sta concludendo il suo viaggio attraverso la tua dodicesima casa nascosta. Si spera che questo transito ti abbia permesso di riflettere sulle tue esperienze relazionali dello scorso anno e di chiarirti su cosa lasciare andare e cosa portare avanti. Ottenere la chiusura che cerchi su una delusione passata è semplice come decidere di lasciarla andare e andare avanti. È il tuo momento per fare pace con il passato.

Carriera / Finanza: ti sentirai in sintonia con il tuo destino e ciò che intendi raggiungere mentre il laborioso sole nel Toro nel tuo regno dietro le quinte si allinea con la perspicace Pallade nel tuo settore professionale. Un sogno o una premonizione potrebbero fornire uno sguardo sulla tua chiamata o su dove dovresti prendere la tua carriera da qui. Prenditi del tempo per disfare le tue intuizioni prima di contemplare i tuoi prossimi passi. Dopo il tuo prossimo compleanno, potresti sentirti autorizzato a fare un grande cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: avrai molto di cui parlare mentre la Luna in Ariete si allinea con Mercurio. Una lunga conversazione può essere soddisfacente, soprattutto se puoi conversare di persona. C'è molto da recuperare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua casa di educazione ed esplorazione, vorrai scoprire dove puoi crescere e quanto lontano puoi andare. Un Pesci potrebbe essere un eccellente mentore o guida per il tuo viaggio. Hanno una linea diretta con i regni superiori.

Amore / Amicizia: il confine tra platonico e qualcosa di più personale è facilmente sfumato mentre Venere nel tuo settore sociale si sincronizza con il potente Plutone. Una connessione tra te e un amico può sembrare così intensa da farti chiedere se si sta preparando una connessione più profonda. Non devi agire su tutto ciò che senti. E forse non dovresti se ti complicherà la vita. Tuttavia, se il vero amore sta mettendo radici, non c'è molto che possa impedirgli di crescere.

Carriera / Finanza: le domande di ieri sul fatto che quello che fai per vivere sia in linea con la tua chiamata potrebbero rimanere nella tua mente mentre la Luna dei Pesci incontra Nettuno e piazza Giunone nel tuo settore lavorativo. La ricerca di una vocazione significativa è reale. Pertanto, potresti sentirti disperato per intraprendere il percorso di ciò che dovresti fare. Lascia che questo desiderio ti ispiri piuttosto che scocciarti. Il futuro è pieno di possibilità.

Crescita personale / spiritualità: se sei su un percorso spirituale, ti immergerai nella tua pratica. Sarai ugualmente devoto alle attività metafisiche. Hai grandi domande a cui solo una coscienza superiore, esseri elevati e sensitivi dotati possono rispondere.

Crescita personale / spiritualità: con la spiritualità, va bene indugiare nella parte bassa della piscina. Non ti illuminerai entrando oltre la tua testa. Prendi ciò che funziona per te e lascia il resto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: potresti avere un momento ah-ha su una relazione significativa mentre la luna transita nella tua casa di trasformazione. La comprensione che ottieni potrebbe cambiare la tua prospettiva su un compagno (un Pesci, forse) in grande stile. Non essere riluttante a cambiare idea su di loro.

Amore / Amicizia: il guaritore ferito Chirone nella tua casa di istruzione superiore che si allinea con i nodi della luna può sedare le tue insicurezze riguardo al collegamento con individui più esperti, più istruiti o più sofisticati di te. Diventi la compagnia che mantieni, quindi perché non circondarti di persone che possiedono il livello di intelligenza a cui aspiri? Ciò che impari da loro può motivarti a far salire di livello il tuo gioco di conoscenza.

Carriera / Finanza: la tua passione per quello che fai è palpabile. Venere nel terroso Toro e il tuo settore professionale attirano l'attenzione sulla tua abilità nel regno materiale. Un cenno al potente Plutone nella tua produttiva sesta casa suggerisce una magistrale dimostrazione delle tue abilità. Traduzione: puoi portare a termine un'impresa straordinaria e sembrare favolosa nel farlo. Applicare i tuoi talenti al lavoro può fare un'impressione favorevole su colleghi e superiori e renderti l'unico da guardare,

Crescita personale / spiritualità: Venere / Plutone di oggi influisce anche sul benessere. Una revisione radicale del fitness o della bellezza potrebbe cambiare la vita. Prima di andare all in, parla con i professionisti appropriati per determinare cosa è giusto per te.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: un tuffo nelle tue emozioni potrebbe essere all'ordine del giorno. Non preoccuparti. Con la luna nell'intrepido Ariete, è un viaggio per cui sei tagliato. Ciò che impari può far luce su una relazione importante (con un Gemelli, forse). C'è sempre di più sotto la superficie.

Amore / amicizia: non diventare troppo filosofico quando affronti problemi di relazione o risolvi qualcosa con il tuo interesse amoroso. Con il Sole in Toro nella tua casa di coscienza superiore che aspira al percettivo Plutone nel tuo settore di collaborazione, la tua testa potrebbe essere tra le nuvole. È fantastico avere ideali a cui miri. Tuttavia, nel mondo reale, devi relazionarti con le persone in modi più pratici. Avrai una reazione diversa quando scendi dalla tua testa e nel tuo cuore.

Carriera / Finanza: l' intuizione unita alla conoscenza facilita la gestione di un'attività professionale o finanziaria. La veloce Luna in Ariete nella tua intraprendente ottava casa, allineandosi con l'esperto Mercurio nella tua zona di carriera, ti farà venire in mente idee brillanti in pochissimo tempo. Fidati del tuo istinto su questo. Probabilmente sei più in sintonia con ciò che sta accadendo di quanto pensi. Se non altro, detrarrai abbastanza per poter collegare i punti.

Crescita personale / spiritualità: il Sole in Toro è a metà del suo viaggio attraverso la tua casa di coscienza superiore. Considera cosa hai imparato finora e dove vorresti crescere da qui.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sul lavoro e nella tua vita personale, sarai interessato ad esplorare nuovi percorsi. Dirigersi in una nuova direzione audace può essere esilarante. Una conversazione con un Gemelli esperto può farti entusiasmare delle possibilità.

Amore / amicizia: potresti sentirti spinto a concludere l'accordo mentre Venere conclude il suo viaggio attraverso il sensuale Toro e la tua zona di intimità. Se sei indifferente a qualcuno, è ora di fare la tua mossa. Tra non molto, tu o loro sarete alla ricerca di nuove avventure romantiche. Se sei stato intimamente fidanzato, potresti aver bisogno di una pausa dall'intensità. In tal caso, fai un passo indietro per un minuto. L'assenza rende il cuore più affettuoso.

Carriera / Finanza: sarai bravissimo nella risoluzione dei problemi e nel trovare modi per far funzionare le cose in modo più efficiente mentre il diligente sole nel Toro si sincronizza con Pallas strategico nella tua casa di lavoro. La tua capacità di vedere oltre l'ovvio può aiutarti a identificare cosa funziona e cosa no. Una volta fatto, l'intuizione combinata con l'intelligenza ti aiuterà a trovare la soluzione corretta. Queste stesse abilità possono aiutarti nella ricerca di una nuova posizione che corrisponda alle tue abilità ed esperienze uniche.

Crescita personale / spiritualità: con Mercurio nella tua casa di istruzione superiore, sei ispirato a imparare cose nuove. Se possiedi già un know-how esperto, l'insegnamento, la scrittura o il tutoraggio potrebbero interessarti. Cerca una piattaforma per condividere le tue idee.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: inizierai a correre con le tue attività quotidiane. Con la luna nella tua zona di produttività, niente è paragonabile alla soddisfazione di un lavoro ben fatto. Se la tua motivazione inizia a svanire, un Gemelli incoraggiante può mantenerti sulla buona strada.

Amore / amicizia: sarai bravissimo a trovare modi per massimizzare il tuo tempo con i tuoi partner mentre il diligente sole nel Toro e lo strategico Pallade si allineano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni. Impegnerai molto nella pianificazione dell'appuntamento perfetto. Se sei single e stai cercando, sarai altrettanto metodico nell'incontrare nuove persone e trovare un potenziale partner. La vita è troppo breve per essere sciatti nella ricerca dell'amore. Farai del tuo meglio per farlo bene.

Carriera / Finanza: la Luna in Ariete nella tua zona di lavoro che si sincronizza con il comunicatore Mercurio nella tua casa di risorse condivise potrebbe spingerti a chiedere aiuto per una questione di lavoro o finanziaria. Allo stesso modo, potresti cercare di rinegoziare i termini di un accordo esistente. Chiedere assistenza può essere imbarazzante. Tuttavia, non dovresti negarti le risorse a tua disposizione. Non c'è premio per lottare per gestire tutto da solo.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna passa dal fantasioso Pesci all'intraprendente Ariete, vorrai vedere se le tue idee creative sono valide e possono essere utilizzate in modi pratici. Se falliscono il test, passerai rapidamente alla cosa successiva.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la tua allegria è destinata ad elevare l'atmosfera ovunque tu vada. Le persone (specialmente un Ariete) apprezzeranno il tuo senso dell'umorismo e la giocosità. Ti solleverà anche quando sarai sopraffatto e inizierai a prendere le cose troppo sul serio.

Amore / amicizia: sai esattamente cosa è necessario per creare armonia sul fronte familiare. Il diligente sole nel Toro che si sincronizza con la strategica Pallade nel tuo regno domestico lo rende il momento perfetto per tracciare un piano. Potrebbe comportare un piano di ristrutturazione, la ricerca di un trasloco o aiutare un membro della famiglia a risolvere un problema. In generale, farai il tuo miglior brainstorming a casa o in compagnia dei tuoi familiari più stretti.

Carriera / Finanza: Con l'appassionata Venere che conclude il suo viaggio attraverso la tua casa di lavoro, potresti sentirti sotto pressione per portare a termine con successo un lavoro d'amore. Avrai voglia di risolvere le questioni in sospeso e portarlo a termine mentre il tuo cuore è ancora dentro. Se sei stato indeciso su una nuova posizione o progetto che soddisfa tutte le tue esigenze, ora è il momento di fare il passo successivo. La tua finestra di opportunità potrebbe chiudersi prima di quanto pensi.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con una persona intelligente e divertente che ti ispira sarà solo il biglietto. Ti entusiasmerà per le tue possibilità e ti motiverà a fare progetti entusiasmanti che puoi aspettarti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: i compagni familiari e le comodità di casa riempiranno il tuo serbatoio emotivo mentre la luna attraversa la tua casa e il regno familiare. Tuttavia, non significa che sarai un teledipendente. Un Ariete può motivarti a mettere in giro progetti.

Amore / Amicizia: forti capacità di comunicazione unite a un'intuizione perfetta possono creare una conversazione di relazione perspicace. Il tenace sole nel Toro nella tua zona di vita amorosa che si allinea con la percettiva Pallade nel tuo regno mentale alimenta la tua determinazione a decifrare cosa c'è tra le righe. Puoi anche acquisire una migliore comprensione dei tuoi schemi relazionali e di come contribuiscono alla tua esperienza d'amore. Un cuore a cuore con una persona a cui tieni potrebbe essere molto illuminante.

Carriera / Finanza: le attività di routine scorrono con relativa facilità mentre la luna nell'Ariete auto-avviata si allinea con Mercurio intelligente e abile nella tua casa di lavoro. È perché il tuo cuore e la tua mente funzionano perfettamente in sincronia. Nessun dramma, niente stress. Solo un ritmo di flusso che ti aiuta a rimanere concentrato sui tuoi compiti e portare a termine le cose. Salva compiti complicati per dopo. È un momento ideale per risolvere questioni in sospeso con progetti già in corso.

Crescita personale / spiritualità: Con Venere che conclude il suo viaggio attraverso il Toro in cerca di piacere, potresti sentirti sotto pressione per fare una mossa romantica o piani dell'ultimo minuto per fare qualcosa di divertente. Fallo! Vivi questa vita solo una volta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la luna che attraversa il tuo regno materiale fornisce una visione straordinaria di questioni che coinvolgono denaro e beni. Tuttavia, dovresti stare attento a non prendere decisioni importanti esclusivamente in base a come ti senti. Un Toro ragionevole può aiutarti a svelare i fatti.

Amore / amicizia: in fondo, sai di essere potente, quindi perché negarlo? Venere radicata in Toro che si allinea con il potente Plutone nel tuo regno subconscio è una chiamata a reclamare il potere che hai respinto perché non eri preparato a gestirlo. Per attrarre e mantenere l'amore che desideri, dovrai padroneggiare appieno la tua forza. Tutte le cose buone che desideri possono essere difficili da mantenere se non sei in tuo potere e non possiedi la tua autostima.

Carriera / Finanza: non devi essere artistico per essere un pensatore creativo. Con il guaritore ferito Chirone nel tuo regno mentale che si allinea con il Nodo Nord nella tua casa di auto-espressione, varrà la pena fare il possibile per condividere le tue idee. In ogni ambiente c'è un contributo unico che solo tu puoi fornire. La tua fiducia aumenterà man mano che benedici il mondo con i tuoi talenti speciali.

Crescita personale / spiritualità: a volte, hai bisogno di un promemoria per prendere il gioco più seriamente. Dedicare tempo alle attività ricreative è un aspetto della cura di sé che spesso viene trascurato. Trova un modo per incorporare hobby, progetti furbi, giochi o sport nella tua giornata.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: emotivamente, sei dappertutto mentre la luna nel tuo segno quadra i nodi. Non si può dire quale sarà il tuo umore da un momento all'altro. Stare vicino a un cancro può avere un effetto stabilizzante. Lasciati coccolare e adorare.

Amore / Amicizia: con un allineamento Marte / Vesta che stimola le tue zone di appuntamenti e partnership, otterrai il massimo dalla tua vita amorosa. Se sei accoppiato, sarai super motivato a lavorare sulla tua relazione. Resterai lì e farai tutto il necessario per sistemare le cose. Se sei single, porterai la stessa energia e determinazione nella ricerca per incontrare il partner giusto. Il tuo spirito intraprendente è impressionante. Dice che sei serio riguardo all'amore.

Carriera / Finanza: essere sposato con la tua carriera non sembrerà molto affascinante poiché la devota Giunone nel tuo settore professionale piazza il losco Nettuno nel tuo segno. In effetti, potresti sentirti piuttosto disilluso. Altre aree della tua vita (come la famiglia, le relazioni e lo sviluppo personale) possono soffrire quando il tuo lavoro viene messo al primo posto. Non puoi cambiare le scelte che hai fatto in passato. Ciò che conta è come condurrai i tuoi affari andando avanti. Se non sei soddisfatto, valuta la possibilità di apportare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: tratta te stesso con la stessa cura e compassione che offri così liberamente agli altri. In questo momento, probabilmente ne hai bisogno più di chiunque altro. Fai della tua missione la cura di te stesso.