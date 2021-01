Oroscopo di oggi 8 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 8 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 8 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei intenzionato a farti strada con questioni che riguardano denaro e beni. Entrare in disaccordo non aiuterà la tua causa, specialmente quando hai a che fare con un Acquario. Solo un approccio calmo e razionale li ispirerà ad ascoltarti.

Amore / amicizia: con il comunicatore Mercurio che si sposta nel visionario Acquario e nella tua zona della comunità, sarai desideroso di entrare in contatto con amici e gruppi che corrispondono ai tuoi interessi più lungimiranti e non convenzionali. La tecnologia, le preoccupazioni umanitarie o i concetti sperimentali potrebbero avere un ruolo nel quadro. Le ultime app di social media possono aiutarti a rimanere in contatto con la tua tribù. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio risiederà qui fino al 15 marzo, dandoti tutto il tempo per connetterti.

Carriera / Finanza: Venere che entra in Capricorno consapevole dello stato e il tuo settore professionale può farti socializzare seriamente con le persone giuste. Si tratta di creare connessioni che possono aiutarti a far avanzare la tua carriera. Avrai tempo fino al 1 ° febbraio per diventare esperto nel lavorare in sala o nella chat video. Alcuni potrebbero accusarti di usare le tue relazioni per andare avanti. Non c'è da vergognarsi nell'essere ambiziosi finché sei onesto con le persone che incontri.

Crescita personale / spiritualità: un sogno potrebbe fornire informazioni sul tuo percorso di vita. Lascia che la tua mitologia personale ti guidi verso la tua migliore prossima mossa. La tua intuizione può anche aiutarti a navigare nel futuro. Potresti scoprire di essere più collegato di quanto pensi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: da un po 'di tempo stai cominciando a sentirti più potente di quanto ti sia, e ti piace. Non lasciarti andare alla testa e non chiederti di iniziare a comandare a tutti. Se lo fai, ci saranno problemi con un Acquario altrettanto testardo.

Amore / Amicizia: L' amore diventa globale quando Venere entra nel Capricorno e nella tua nona casa mondana. Fino al 1 ° febbraio, alcuni scenari relativi alla distanza potrebbero essere presenti nella tua vita amorosa; una relazione a distanza, una fuga romantica con il tuo partner o una storia d'amore con qualcuno che proviene da una cultura o un background diverso. Se hai esaurito le risorse locali, potresti trarre vantaggio dall'ampliamento della gamma del tuo pool di incontri. Non sai mai chi potresti incontrare al di fuori del tuo prefisso.

Carriera / Finanza: fino al 15 marzo, Mercurio nell'Acquario lungimirante e nella tua zona di carriera ti ispirerà a saperne di più sugli ultimi progressi nel tuo campo e ti consentirà di guidare progetti innovativi. Cerca di entrare in contatto con un leader visionario che parla la tua lingua e apprezzerà ciò che porti in tavola. Dimostrare che sei in anticipo sulla curva può renderti la persona che le persone cercano per guidare la carica verso il cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: se hai voglia di incontrare nuove persone, fatti coinvolgere da un gruppo che condivide i tuoi interessi artistici o spirituali. Tutti i segnali indicano che è lì che incontrerai qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un'atmosfera giocosa all'inizio della giornata lascia il posto a un intenso desiderio di fare le cose. Non ti fermerai finché le attività urgenti non saranno cancellate dalla tua lista di cose da fare. Prendersi cura degli affari potrebbe richiedere la connessione con un Acquario che ha le informazioni di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: Venere è nell'ultima tappa del suo viaggio attraverso la tua casa di impegnata collaborazione. È un momento ideale per risolvere i problemi di relazione. Trascorri del tempo di qualità con il tuo partner. Discuti i tuoi obiettivi di relazione e pianifica ciò che ti aspetta. Se sei pronto a far salire di livello una situazione di appuntamenti casuali, cogli l'attimo. Sigillare l'accordo sotto questa dolce atmosfera planetaria può creare una relazione felice.

Carriera / Finanza: c'è una linea sottile tra l'essere utili e ossequiosi. Con l'intelligente Mercurio in contrasto con il sacrificio di Cerere nel tuo settore professionale, non pagherà essere troppo disposto a compiacere. Non fornire informazioni o consigli volontari, soprattutto se di natura riservata. A meno che non ti venga chiesto, è una buona idea tenere per te ciò che sai. Ti sembrerà un ficcanaso che interferisce se ti lasci coinvolgere in cose che non hanno nulla a che fare con te. Rimani nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: non sai cosa non sai. Sii aperto all'idea di non avere tutti i fatti. Se ti vanti del tuo know-how esperto, potresti essere chiamato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di intrattenimento, vorrai cercare cose che ti portino gioia. La creatività e il gioco sono aspetti trascurati della cura di sé. Se hai bisogno di suggerimenti, uno Scorpione nella tua cerchia può fornire alcuni suggerimenti.

Amore / amicizia: prima che il comunicatore Mercurio lasci la tua zona di collaborazione, potresti voler avere quella conversazione con il tuo interesse amoroso che hai rimandato. È più facile parlare con chiarezza quando si dispone del supporto planetario appropriato. È anche un ottimo momento per dare gli ultimi ritocchi ai progetti che tu e il tuo partner state facendo per il futuro. Se sei single, fai un elenco di ciò che stai cercando in una relazione. Le parole sulla carta hanno potenza.

Carriera / Finanza: Venere sta concludendo il suo viaggio annuale attraverso la tua casa di lavoro. È un ottimo momento per risolvere le questioni in sospeso su un progetto che ti appassiona o completare le fasi finali con un lavoro d'amore. L'entusiasmo che porti farà un'impressione potente. Le cose tendono ad andare più lisce quando il tuo cuore è impegnato in quello che fai. Rapporti positivi con i colleghi ti garantiranno l'assistenza di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: ognuno ha il proprio modo di percorrere il proprio percorso spirituale. Non lasciare che qualcuno ti dica che lo stai facendo nel modo sbagliato. Allo stesso modo, dovresti essere rispettoso dei viaggi degli altri. Tutti i fiumi portano all'oceano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: portare a termine le cose e piacere ai superiori richiederà cooperazione. Quindi, non puoi permetterti di bloccare le corna con un collega. I colleghi Acquario e Toro possono essere testardi e incredibilmente difficili da affrontare. Avrai bisogno di camminare molto attentamente intorno a questa coppia.

Amore / Amicizia: fino al 15 marzo, Mercurio nell'Acquario visionario renderà più facile comunicare uno a uno. Che tu stia chattando con il tuo interesse amoroso, un cliente o il tuo terapista, sarai abile nell'esprimere i tuoi pensieri e condividere intuizioni nuove e audaci. Questa energia ti incoraggia a pensare fuori dagli schemi alla partnership. Sii aperto a modi insoliti o innovativi per connetterti. Non deve essere una taglia unica.

Carriera / Finanza: la tua vita lavorativa sarà dolce con Venere che entra nel Capricorno laborioso nella tua zona di lavoro. Fino al 1 ° febbraio, beneficerai di rapporti amichevoli con i colleghi. Potresti ottenere un incarico di prugna o una posizione desiderabile. È un ottimo momento per intervistare perché i datori di lavoro ti troveranno caloroso e amichevole. Se stai schiacciando un collega, potrebbe prenderne atto e rispondere in tono gentile. Stai attento. Una volta che mescoli l'utile al dilettevole, non si torna più ai rapporti di lavoro casuali.

Crescita personale / spiritualità: fidati del tuo istinto per questioni relative al lavoro e al benessere. Una nuova dieta o un nuovo regime di fitness potrebbe renderti più produttivo e consentirti di dare il meglio di te in ciò che fai.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nel segno, prendi tutto a cuore. Alcune cose che accadono possono sembrare personali, ma non lo sono. Un Pesci, in particolare, potrebbe sembrare opporsi a te. Tuttavia, probabilmente si concentrano solo sul fare le proprie cose.

Amore / amicizia: sei convinto che la tua strada sia quella giusta. Quindi, imporrai la tua volontà al tuo partner o ai tuoi figli. Con una fusione di Mercurio / Plutone nella tua casa di auto-espressione, dirigerai tutta la forza del tuo status mentale per far andare le cose a modo tuo. Fai attenzione che il tuo approccio invadente non risucchi tutto il piacere di un appuntamento o di un'attività divertente. Sentirsi dire cosa fare e come farlo non è un'idea di nessuno di divertirsi.

Carriera / Finanza: con Mercurio e Plutone che quadrano il guerriero Eris nella tua casa di risorse condivise, dovrai anche pianificare per farti strada con questioni relative a tasse, prestiti, debiti e fondi che condividi con un'altra persona. Tieni presente che invadenza e manipolazione potrebbero avere risultati disastrosi. Quello che pensi di desiderare potrebbe funzionare contro di te alla fine. Sii disposto ad ascoltare il buon senso invece di spingere i tuoi obiettivi.

Crescita personale / spiritualità: contrariamente a come possono sembrare le cose, il mondo non vuole prenderti. Ci sono cose che semplicemente non puoi capire dal tuo attuale punto di vista. Concedi il beneficio del dubbio finché i fatti non vengono rivelati.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: vuoi quello che vuoi. Ciò significa che dirai tutto ciò che hai da dire per ottenere ciò che desideri. Facile adesso. Iniziare una guerra di parole non renderà una persona (come un Toro testardo) solidale con la tua causa. Sii dolce, non scontroso. Potrebbe aiutare il tuo caso.

Amore / amicizia: fino al 15 marzo, Mercurio nel visionario Acquario e la tua zona romantica ispireranno una visione più illuminata degli appuntamenti e delle relazioni. Sarai pronto per incontrare persone in modi nuovi e insoliti. È probabile che le ultime app di appuntamenti e piattaforme di social media abbiano un ruolo. Il tuo bizzarro stile di flirt fa sapere ai potenziali partner che marcia al ritmo del tuo tamburo. Le tue eccentricità ti renderanno attraente.

Carriera / Finanza: un'idea fantasiosa mette radici mentre il Capricorno Sole con i piedi per terra si allinea con il fantasioso Nettuno nella tua zona di lavoro. Sei ben attrezzato per dimostrare che un piano creativo ha un valore pratico. Troverai un modo per dare una svolta unica anche alle attività più banali. Ogni Bilancia ha un occhio per la bellezza, quindi anche il meno artistico tra voi troverà un modo ingegnoso per rivelarlo.

Crescita personale / spiritualità: Venere che entra in Capricorno cosciente dello stato e il tuo regno domestico porta la promessa di felicità sul fronte interno. Fino al 1 ° febbraio, portare bellezza e amore nel tuo dominio privato sarà una priorità. Il denaro speso per mobili e decorazioni sarà un investimento intelligente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la luna piena di ieri potrebbe averti lasciato desiderare di ampliare i tuoi orizzonti. Dove puoi crescere da qui? È un momento opportuno per iniziare a pensare alla tua prossima grande avventura. I tuoi Pesci preferiti potrebbero avere un ruolo nel programma.

Amore / amicizia: ti piace viziare i tuoi cari. Che si tratti del tuo partner o dei tuoi figli, non ti dispiace spendere un piccolo extra per accontentarli. Con Venere nella tua zona monetaria che si scontra con l'illusorio Nettuno, una sorpresa potrebbe non riuscire a colpire nel segno. Forse non sei così in contatto con i gusti o gli interessi di questa persona come pensi? Osserva attentamente in cosa si trovano e prendi nota delle loro simpatie e antipatie. Ciò che pensi che qualcuno dovrebbe apprezzare e ciò che effettivamente desidera potrebbero essere cose completamente diverse.

Carriera / Finanza: con un'opposizione luna / Mercurio nelle tue zone di comunicazione e informazione, è facile confondersi. Di conseguenza, potresti scoprire di non sapere di cosa stai parlando. Non sembrerai un'autorità se non conosci i fatti. Prima di entrare in contatto con i colleghi, informati sui dati rilevanti per le tue attività attuali.

Crescita personale / spiritualità: proprio come cresci e cambi, così dovrebbero essere i tuoi valori. Non dare per scontato che ciò che una volta era importante per te abbia ancora un significato per te ora. Potresti scoprire che certe cose non sono rilevanti come una volta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non tutti sono intimiditi da te. È qualcosa da tenere a mente quando ti ritrovi sul punto di dare a qualcuno il per cosa. Alcune persone possono essere dominate, ma non un Toro dalla testa sconcertante. Gioca con loro e otterrai le corna.

Amore / amicizia: con un finanziamento creativo, potresti essere in grado di liberare fondi per finanziare un progetto di casa o famiglia. Il Sole Capricorno che si allinea con il fantasioso Nettuno nel tuo regno domestico suggerisce che la voglia di arredare potrebbe essere presente nella tua agenda. Investire denaro per rendere la tua casa bella e accogliente raramente porta rimpianti. In effetti, potrebbe farti sentire più a tuo agio nel tuo spazio vitale.

Carriera / Finanza: sei sempre ottimista. Avrai ancora più motivi per credere che la vita funzioni a tuo favore con l'attrattore Venere che illumina la tua casa di denaro e beni. Fino al 1 ° febbraio potresti essere una calamita per denaro, regali e opportunità. Poiché le persone sono interessate a vederti prosperare, è un ottimo momento per chiedere un aumento. Fai attenzione che non diventi un caso di più soldi, più problemi. Spenderai più liberamente quando avrai fondi extra a portata di mano.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio nell'acquario visionario fino al 15 marzo farà salire di livello il tuo gioco di comunicazione. Penserai fuori dagli schemi e comunicherai le tue idee stimolanti con sicurezza. È un ottimo momento per condividere i tuoi concetti unici tramite i social media.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna che attraversa la zona della tua comunità suggerisce che hai bisogno del conforto che deriva dalla sensazione che le persone si preoccupino del tuo benessere. Tuttavia, chiedere attenzione non è facile per te. Un Pesci ti supporterà se affrontato nel modo giusto.

Amore / amicizia: sii consapevole di come le tue parole e le tue azioni influenzano gli altri. Con il chiacchierone Mercurio che fa quadrare il invadente Marte, potresti strofinare qualcuno nel modo sbagliato. Non essere impaziente o scontroso. Regna il tuo umore prima di avvicinarti a una persona a cui tieni.

Carriera / Finanza: fino al 15 marzo, Mercurio nell'innovativo Acquario ti renderà piuttosto scaltro in materia di soldi. È un ottimo momento per discutere le strategie con un contabile o un pianificatore finanziario. È anche un ottimo momento per perseguire opportunità un po 'fuori dall'ordinario. La tecnologia o i social media potrebbero avere un ruolo nell'immagine. Qualcosa che suona completamente fuori di testa potrebbe mettere soldi extra in tasca.

Crescita personale / spiritualità: sarai la bella o la bella della palla con l'attrattore Venere che entra nel tuo segno. Fino al 1 ° febbraio, possiedi il tuo fascino e sarai attratto da situazioni che ti permetteranno di brillare. Se vuoi essere la persona importante della città, dovrai interpretare la parte. È il periodo migliore dell'anno per aggiornare il tuo guardaroba o rinfrescare il tuo look con un nuovo taglio di capelli o colore. Sei un classico, quindi tieniti elegante e semplice.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potresti sentire il bisogno di parlare apertamente di una questione su cui hai taciuto in precedenza. Se sei nervoso, non ci vorrà molto per provocare una reazione. Fai attenzione a come affronti il ​​problema, specialmente a un Toro. Non vorresti avere le corna.

Amore / amicizia: con Venere in Capricorno e la tua dodicesima casa nascosta fino al 1 ° febbraio, il romanticismo passerà in secondo piano rispetto a questioni più importanti. Potresti decidere di mettere in pausa gli appuntamenti mentre rivaluti le tue priorità. In alternativa, potresti essere coinvolto in una relazione che devi mantenere riservata. Non tutti saranno d'accordo con ciò che stai facendo.

Carriera / Finanza: con l'ambizioso sole in Capricorno che aspira alla fantasia di Nettuno nella tua zona di guadagni, i negoziati dietro le quinte possono aiutarti a trasformare una questione finanziaria a tuo favore. Con la pianificazione creativa, potresti trovare un modo per liberare fondi per fare ciò che devi fare. È meglio mantenere i tuoi piani al ribasso. Non hai bisogno che le cattive vibrazioni di nessuno ti rovinino tutto.

Crescita personale / spiritualità: fino al 15 marzo, il comunicatore Mercurio nel tuo segno ti renderà desideroso di condividere tutte le tue idee brillanti. Non ti dispiacerà creare un ronzio su te stesso, soprattutto se hai qualcosa di eccitante in corso. Probabilmente sarà un periodo frenetico. Potresti ritrovarti a destreggiarti tra diversi progetti importanti. Organizzarti ti aiuterà a gestire il flusso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non vuoi altro che andare d'accordo con gli altri. Sfortunatamente, i taglienti allineamenti planetari di oggi possono rendere difficile trattare con le persone che incrociano il tuo cammino. Una Vergine viziata, in particolare, potrebbe essere una forza dirompente.

Amore / Amicizia: con un potente allineamento di Mercurio / Plutone nell'autorevole Capricorno e nel tuo settore sociale. Sarai implacabile quando si tratta di imporre la tua volontà a un amico o un gruppo. Tutti i segnali indicano che non mollerai finché non verranno a vedere le cose a modo tuo. Perché è così importante che qualcuno convalidi la tua prospettiva? Pensaci un po 'prima di calpestare un amico. Eserciterai molta più influenza sugli altri quando parlerai in silenzio e vivrai la tua verità.

Carriera / Finanza: è pericoloso cogliere un'idea e decidere che è così che devono essere le cose. Potrebbe ispirare una mossa disastrosa mentre Mercurio e Plutone sfidano la sfrenata Eris nel tuo settore finanziario. Posticipare negazioni e acquisti importanti è un'idea intelligente. Se devi agire, fallo con estrema cautela. Anche se hai tutti i fatti chiari, qualcuno potrebbe comunque lanciare una chiave inglese nei lavori.

Crescita personale / spiritualità: quanto o quanto poco credito dovresti ricevere per le buone opere che fai? Zero. Sei semplicemente il veicolo attraverso il quale avvengono gli atti di gentilezza. Non lasciare che il tuo ego lo complichi. Continua a farti vedere.