Oroscopo di oggi 8 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 8 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nell'ambizioso Capricorno per tutto il giorno, ti consigliamo di metterti al lavoro. Puoi fare le cose senza trascurare la cura di te stesso e i bisogni emotivi. Osserva un Toro per suggerimenti su come coccolarti mentre lavori faticosamente.

Amore/Amicizia: Non solo sarai riluttante a discutere i tuoi bisogni, ma potresti anche negarli a te stesso mentre allevando Cerere nella tua casa di comunicazione piazze pragmatica Pallade nel tuo regno dietro le quinte. Dio non voglia che qualcuno forte e pieno di risorse come te si imbatte in bisognoso o debole. A volte, devi abbandonare l'atto del guerriero e lasciarti essere un semplice mortale. Non c'è da vergognarsi per aver bisogno di un po' di amore in più.

Carriera/Finanza: come Saturno autorevole e Vesta focalizzato si allineano; qualcuno potrebbe ricorrere alla tua esperienza. Potresti sentire che è tua responsabilità fare il possibile per risolvere un problema. Può essere molto più facile identificare i dettagli importanti quando sei fuori a guardare dentro. Il tuo occhio d'aquila è destinato a catturare qualcosa che hanno perso.

Crescita personale/spiritualità: la gentilezza è di moda poiché Cerere nel tuo settore della comunicazione si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Un po' di attenzione e dolcezza possono fare molto per risollevare qualcuno. Potrebbe essere l'unico gesto d'amore che ricevono tutto il giorno. Reindirizzare l'attenzione da te stesso agli altri può essere terapeutico.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la giornata inizia con la Luna in Sagittario che illumina la tua ottava casa di intimità e misteri nascosti e la congiunzione con Giunone che approfondisce la tua sensibilità e il desiderio di nutrire i tuoi cari. Una volta che la luna termina la sua corsa attraverso il Sagittario, questa sera entra in Capricorno, armonizzandosi con la tua energia del Toro e congiungendo il tuo pianeta dominante, Venere, nella tua nona casa dell'avventura. Questo crea una nota meravigliosa per concludere il fine settimana, quindi rilassati e goditi un buon viaggio o un documentario sulle religioni del mondo. Invita una Vergine a unirsi a te e lascia che portino i popcorn.

Amore/Amicizia: stai ottenendo la tua cintura nera negli studi sulle relazioni con uno stellium dei pianeti dello Scorpione nella tua settima casa di collaborazione e impegno! Il sestile tra Plutone in Capricorno e Vesta in Scorpione genera una potente energia curativa e la capacità di trasformare e trasmutare qualsiasi blocco, problema o ferita che ti ha impedito di avere il tipo di relazione che desideri.

Carriera/Finanza: Giove benevolo attiva la tua decima casa di carriera e successo, sestilando la Luna in Sagittario e approfondendo il tuo desiderio di fare qualcosa che avvantaggia l'umanità. Se svolgi una professione di aiuto, è un dato di fatto, se non lo sei, potresti dover essere creativo per trovare modi per rendere il mondo professionale un po' migliore di come lo hai trovato.

Crescita personale/spiritualità: ricorda che il riposo è sacro quanto un traguardo. Sii gentile con te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: una volta che la Luna in Capricorno si sarà svuotata intorno a mezzogiorno di oggi, rimanere concentrati e produttivi sarà ancora più difficile di quanto normalmente trovi. Fai una lista e prenditi cura delle cose importanti stamattina in modo che quando l'energia cambierà, ti sentirai. Collabora con una Bilancia stamattina e finirete entrambi in vantaggio.

Amore/Amicizia: la congiunzione tra Plutone e la luna in Capricorno nella tua ottava casa di intimità può essere una benedizione mista. Le emozioni, comprese quelle lussuriose, possono essere elevate, ma anche cose come la gelosia, la possessività e il bisogno di controllo. Evita queste energie più oscure. Che tu stia dando o ricevendo, il risultato sarà spiacevole.

Carriera/Finanza: la giornata inizia con un sestile dalla Luna in Capricorno a Nettuno in Pesci nella tua decima casa di carriera, successo e successo. Questo crea una meravigliosa combinazione di creatività e immaginazione con la pratica e la logica. Assicurati di seguire questa buona idea. Per lo meno, scrivilo in modo da non dimenticarlo.

Crescita personale/spiritualità: tutto ha dei cicli, inclusa la tua vita. Fai del tuo meglio per allinearti con l'energia e le cose si svolgeranno con facilità. Combattilo e sarai coinvolto in una battaglia persa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la giornata inizia con un sestile tra Nettuno in Pesci e la Luna in Capricorno, stimolando la tua creatività e immaginazione. Intorno a mezzogiorno, ovviamente, la luna si svuota, rendendo più difficile fare qualcosa di produttivo. Prenditi cura di compiti e incarichi importanti all'inizio della giornata in modo da non essere coinvolto in un frustrante ciclo di spin nel tardo pomeriggio. Rivolgiti a un Acquario che ha frequentato la lezione/ritiro che desideri seguire. Potrebbero unirsi a te e farlo una seconda volta.

Amore/Amicizia: la Luna in Capricorno è congiunta a Plutone nella tua settima casa di associazione, causando l'aumento delle tensioni tra te e il tuo partner. Per quanto allettante, non cedere. Una scelta migliore sarebbe parlare tra loro o contattare un buon terapeuta per aiutarti a gestire i tuoi sentimenti sottostanti.

Carriera/Finanza: Giunone tiene banco nel tuo settore lavorativo, scontrandosi con Marte, evocando rabbia, aggressività e insensibilità. Se qualcuno ti tratta male, difenditi, ma non spingere le cose nella zona di combattimento.

Crescita personale/spiritualità: un approccio equilibrato e moderato sarà più produttivo a lungo termine. Gli estremi sono allettanti, ma ti faranno superare il limite. La via di mezzo ti porta a destinazione.