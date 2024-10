Oroscopo di oggi 8 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 8 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 8 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

I complimenti sono destinati a sembrarti oro, Ariete. Non c'è niente di cui hai più bisogno di amore e affetto in una giornata come questa. Fai attenzione perché potresti finire come creta nelle mani di chiunque ti ricopra di lusinghe. Potresti anche risentirti di questo bisogno di attenzione e non essere disposto a riceverla con grazia. Questo non è l'atteggiamento giusto. Ricevi elogi a braccia aperte e offri in cambio la stessa quantità di affetto.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

L'atmosfera è civettuola e passionale, poiché l'affascinante Venere nella tua casa della partnership danza con il sexy Marte. Una conversazione allettante o uno scambio di messaggi di testo potrebbero portare a una serata memorabile. Se sei in coppia, fai piani speciali per la serata con il tuo interesse amoroso. Se sei single, potresti entrare in contatto con qualcuno di intrigante sui social media o sulla tua app di incontri preferita. Carica nuove foto, aggiorna rapidamente il tuo profilo e inizia a scorrere! Su una nota diversa, la fortuna potrebbe essere dalla tua parte con il lavoro e le questioni finanziarie, poiché l'abile Mercurio nella tua casa del lavoro si sincronizza con l'auspicioso Giove nella tua zona di guadagni. Una conversazione con la persona giusta può aprire le porte.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ti sentirai bene a lavorare su progetti che ami e a monetizzare la tua passione, poiché Venere nel tuo settore lavorativo si sincronizza con Marte intraprendente nella tua casa dei guadagni. Il tuo entusiasmo può essere contagioso, ispirando gli altri a dare il massimo. Se sei sul mercato per cambiare, è un giorno eccellente per un colloquio per una nuova posizione. Il tuo amore per ciò che fai brillerà e lascerà un'impressione positiva. Sarai pieno di idee creative poiché il tuo governatore, Mercurio, si sincronizza con l'espansivo Giove nel tuo segno. Non avrai problemi a venderti a un potenziale datore di lavoro o persino a un potenziale partner romantico. Osate suonare la vostra tromba.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Trasformerai il flirt in una forma d'arte, poiché la seducente Venere nella tua casa degli appuntamenti e del romanticismo si sincronizza con l'audace Marte nel tuo segno. Sarai affascinante e difficile da resistere quando insegui una persona di tuo interesse. Fare una mossa audace può essere esaltante, a patto che tu riesca ad accettare un potenziale rifiuto con calma. Chi non risica, non rosica. Con questo allineamento di supporto che ti sostiene, potresti sentirti pronto a rischiare con l'amore. Cogli l'attimo e chiedi a qualcuno di uscire, o organizza un appuntamento emozionante con il tuo partner. Con l'allineamento di Mercurio chiacchierone e Giove fiducioso, sarai a tuo agio nell'esprimere pensieri e sentimenti che normalmente terresti per te. Aprirsi può essere liberatorio.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Sarai un appassionato difensore dei tuoi cari e della tua vita privata, poiché l'amorevole Venere nella tua zona di casa e famiglia si sincronizza con il formidabile Marte. Sarai in guardia per qualsiasi cosa possa potenzialmente disturbare la tua tranquillità domestica. È un momento opportuno per svelare un'aspirazione segreta. Potrebbe riguardare la tua famiglia o riguardare la tua casa o la tua situazione abitativa. Fai una ricognizione discreta e inizia a elaborare un piano. Mantieni i tuoi piani su una base di necessità di conoscenza finché tutti i pezzi non sono al loro posto e sei pronto ad agire. Se hai bisogno di feedback, rivolgiti a un amico fidato per un consiglio. Le conversazioni possono essere incredibilmente informative quando l'esperto Mercurio e il saggio Giove si allineano.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

È il giorno perfetto per un appuntamento romantico o una serata divertente con gli amici. Vorrai sfruttare al meglio un'atmosfera divertente mentre l'affettuosa Venere si sincronizza con l'energetico Marte nella tua casa della comunità. Uscire con il tuo interesse amoroso o con la tua solita compagnia può essere un bel momento. Anche chiacchierare con una persona di interesse e conoscere nuove persone può essere super eccitante. Non dovrai cercare molto lontano per trovare una persona affascinante con cui conversare. Se non puoi incontrarti con altri, fai qualche videochiamata in modo da poterti tenere aggiornato sulle ultime notizie. Anche un dolce messaggio di testo andrà bene.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Potresti sentirti più riservata del solito, Bilancia, soprattutto quando si tratta di relazioni sentimentali. Potresti sentirti apprensiva nell'esprimerti completamente, anche nelle situazioni più intime. Fai attenzione a inviare messaggi che suggeriscono che non vuoi stare con gli altri. Le persone sono inclini a pensare di essere da biasimare per la tua riluttanza. Va bene essere un recluso, ma non alienarti completamente nel processo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Porterai passione e un senso di avventura all'amore e all'amicizia, poiché l'affascinante Venere nel tuo segno si sincronizza con l'audace Marte nella tua casa dell'esplorazione. Fare qualcosa di eccitante con il tuo interesse amoroso o la tua squadra sarà divertente. Fai progetti per visitare un posto caldo in una città vicina o provare un'attività che non hai mai fatto prima. Sei una creatura abitudinaria e sai cosa ti piace. Tuttavia, può essere eccitante liberarsi dalla solita routine e provare qualcosa di nuovo. Su una nota diversa, un grande segreto potrebbe essere rivelato quando il messaggero Mercurio e l'amplificatore Giove energizzano i regni più nascosti del tuo grafico. Tieni per te le informazioni riservate.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

L'atmosfera è intensamente passionale, poiché l'affascinante Venere si sincronizza con il virile Marte nella tua casa dell'intimità. Tuttavia, è improbabile che il pubblico capisca cosa sta succedendo perché tieni nascosta la tua vita amorosa. Alcuni piaceri meritano di essere custoditi in privato piuttosto che esposti al mondo intero. Forse ti trovi in ​​una situazione complicata che non puoi ancora rivelare? Se è così, è saggio tenerla nascosta. Tuttavia, i segreti hanno un modo di venire fuori. Andando avanti, dovrai decidere come gestire al meglio la tua situazione. Un trigono Mercurio-Giove potrebbe ispirarti a confidarti con una persona di cui ti puoi fidare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

C'è un profondo desiderio di essere confortato e rassicurato, Capricorno. Potresti non desiderare altro che qualcuno ti prepari una zuppa calda fatta in casa. Se questo è il caso, sentiti libero di chiamare e chiedere a un buon amico di venire, se possibile. Non continuare a recitare la parte del forte e indipendente se non è così che ti senti. Se non sei onesto sui tuoi bisogni, sarà impossibile per chiunque sapere come soddisfarli.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Con la socievole Venere e il competitivo Marte che danno energia alle tue case di status e lavoro, sarai il tipo di intraprendente che le persone vogliono avere nel loro team. Il tuo entusiasmo può essere contagioso e farà sì che le persone vogliano essere coinvolte in qualsiasi cosa tu stia facendo. È un giorno eccellente per fare nuovi alleati e convincerli a sostenere il Team Acquario. Dedicare il tuo tempo a un lavoro d'amore può essere immensamente appagante. Una volta che il tuo cuore è impegnato, darai tutto te stesso. Non tutto ciò che fai riguarda i soldi. Con l'allineamento del loquace Mercurio e dell'allegro Giove, ti piacerà discutere delle tue passioni con gli altri. Potresti passare ore a parlare con qualcuno che è sulla tua stessa lunghezza d'onda intellettuale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Sarai dell'umore giusto per un divertimento romantico e giochi, mentre l'affascinante Venere nella tua casa dell'avventura si sincronizza con il competitivo Marte nella tua zona degli appuntamenti. Quando sei così sicuro di te e pronto per l'eccitazione, non ti dispiace rischiare con l'amore. Una storia d'amore a distanza? Certo. Perché no? Un appuntamento divertente con una persona diversa dal tuo solito tipo? Sembra eccitante! A volte devi allentare le tue regole e provare qualcosa di nuovo. La magia accade quando tieni un cuore e una mente aperti. Su una nota diversa, un armonioso allineamento Mercurio-Giove può rendere facile affrontare un argomento delicato. Una conversazione ponderata può aiutarti a vedere le cose da una prospettiva diversa.