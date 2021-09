Oroscopo di oggi 8 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 8 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 8 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: importanti problemi di lavoro e benessere dovrebbero essere affrontati durante la prima parte della giornata. Con la luna vuota ovviamente per tutto il pomeriggio e la sera, ritardi ed errori possono creare difficoltà. Anche i Vergine affidabili possono rovinare le cose.

Amore/Amicizia: potresti essere ispirato a discutere dei tuoi sogni relazionali mentre il loquace Mercurio nel tuo settore di partnership si allinea con l'asteroide Giunone. È un momento opportuno per discutere di una fuga romantica con il tuo partner o fare altri piani importanti. Alcuni Ariete possono ricevere una chiamata o un messaggio da una persona di interesse che vive lontano. C'è una connessione abbastanza forte tra di voi per colmare la distanza? Il tempo lo dirà.

Carriera/Finanza: con il tuo sovrano, Marte, che aspetta Plutone nella tua zona di carriera, non avrai paura di gettare il tuo peso sul posto di lavoro se ti aiuta a ottenere il controllo di un progetto o a ottenere il favore dei superiori. Se hai fallito in passato e hai bisogno di riparare la tua reputazione, un'azione decisiva può spostare il quadrante a tuo favore. Le persone stanno guardando cosa fai e come lo fai. Fai attenzione a non oltrepassare i confini né invadere il territorio di nessuno.

Crescita personale/spiritualità: quando la luna incontra Marte e si scontra con Eris e Giove, è saggio scegliere con cura le tue battaglie. Non devi presentarti ad ogni incontro a cui sei invitato. Rifiuta di abboccare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: brillerai di più nella prima parte della giornata. Tutte le scommesse sono disattivate nel pomeriggio e la sera, quando la luna è vuota, ovviamente. Alcuni individui potrebbero fraintenderti (soprattutto Vergine) e le cose potrebbero non andare secondo i piani.

Amore / amicizia: se accoppiati, vorrai avere un cuore a cuore con il tuo partner mentre Mercurio loquace e l'asteroide Giunone si allineano. Dalle preoccupazioni pratiche agli argomenti più intimi, ti consigliamo di mettere le carte in tavola. L'atmosfera è giusta per capirsi e gestire le cose in modo armonioso. Per i single, una conversazione o uno scambio di messaggi con una persona di interesse può aiutarti a determinare se vuoi andare oltre.

Carriera/Finanza: con Marte autodidatta che si allinea con il persuasivo Plutone, sarai ansioso di dimostrare che le tue idee sono più valide di quello che i tuoi colleghi o concorrenti stanno spacciando. Quando sei così sicuro di te, sei sicuro che qualunque cosa invii nel mondo farà un grande tuffo. È un momento eccellente per progetti che coinvolgono l'istruzione, l'editoria, il marketing e gli affari internazionali. È un momento tipo "vai alla grande o vai a casa". Se hai fatto i compiti, preparati a fare il passo successivo.

Crescita personale/spiritualità: puoi essere piuttosto energico (leggi invadente) mentre la Luna Vergine incontra Marte e si scontra con Giove ed Eris. Fai attenzione alla tua atmosfera e fai attenzione a non diventare troppo forte.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: problemi familiari minori e difficoltà domestiche possono farti inciampare questo pomeriggio e questa sera quando la luna è vuota, ovviamente. È meglio occuparsi di importanti preoccupazioni personali al mattino. Non lasciare che una Vergine potenziata peggiori le cose.

Amore/Amicizia: è probabile che i convogli relazionali procedano senza intoppi mentre il loquace Mercurio e la impegnata Giunone si allineano nelle tue zone di appuntamenti e di partnership. Questa atmosfera rilassata può aiutarti a risolvere le difficoltà o, se le cose vanno bene, a fare piani entusiasmanti. Se sei single, dovresti tenere gli occhi aperti in cerca di un potenziale partner che non sia solo interessante ma anche con cui è facile parlare. Una buona comunicazione è essenziale per farlo funzionare.

Carriera/Finanza: Marte guidato dall'aspetto trasformativo di Plutone rivela una spinta a rivedere la tua casa o la tua vita personale. Grandi cambiamenti richiedono un sacco di soldi. Un progetto di ristrutturazione o riparazione importante potrebbe essere presente nella tua lista di cose da fare. Anche la lotta al debito delle famiglie potrebbe essere all'ordine del giorno. Non importa quale sia il tuo progetto, sarai super accurato e non smetterai finché non sarà completato in modo soddisfacente. Dovrai capire il finanziamento prima di approfondire. La ricerca può aiutarti a identificare le tue migliori opzioni.

Crescita personale/spiritualità: sarà difficile nascondere i forti sentimenti su una questione personale quando la luna incontra il focoso Marte e si scontra con Eris e Giove. Fare in modo che qualcuno ti ascolti potrebbe richiedere che tu sia strategico su ciò che condividi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le conversazioni importanti si svolgono meglio al mattino. Nel pomeriggio e alla sera, quando la luna è ovviamente vuota nel tuo settore della comunicazione, possono sorgere malintesi. Non c'è modo di comunicare con una Vergine eccitata. Risparmialo per un altro giorno.

Amore/Amicizia: le questioni pratiche saranno presenti nelle conversazioni con il tuo partner mentre Mercurio loquace e Giunone rispettosa si allineano. È un momento opportuno per mettersi d'accordo con le faccende domestiche o il lavoro con piccole difficoltà. Discutere di faccende domestiche e questioni familiari non è molto sexy. Tuttavia, è essenziale per mantenere una relazione sana. Se sei single e stai conoscendo un potenziale partner, verifica di essere compatibile in modo pratico.

Carriera/Finanza: le tue parole possono motivare un collega o un alleato professionale a entrare in azione. Puoi ringraziare un allineamento Marte/Plutone di supporto per aver aumentato di livello le tue capacità di comunicazione. Non ti tratterrai dal dare consigli e indicazioni quando vedrai che c'è spazio per miglioramenti cruciali. E mentre la tua valutazione potrebbe essere azzeccata, se vuoi che l'altra persona ascolti le tue parole, dovrai essere consapevole della tua consegna. Tieni a freno la voglia di essere prepotente.

Crescita personale/spiritualità: una volta che sei finito, non c'è più modo di trattenerti. Puoi essere piuttosto loquace mentre la luna incontra Marte e si scontra con Eris e Giove. La sensibilità e la compassione possono attutire il colpo e ottenere il tuo punto di vista.