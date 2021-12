Oroscopo di oggi 9 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 9 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 9 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la mattinata inizia in modo roccioso con il vuoto lunare ovviamente. Potresti essere troppo ambizioso con i tuoi piani per la giornata. In seguito, potresti scoprire che la tua energia sta calando. Chiedi aiuto a un Pesci utile dietro le quinte.

Amore/Amicizia: troverai un modo creativo per fare pressione su un amico o un gruppo affinché faccia le cose a modo tuo mentre Marte si allinea con Saturno nel tuo settore sociale. Stai agendo nel migliore interesse di tutti i soggetti coinvolti? O alimentando con un'agenda personale? Vale la pena considerare prima di gettare il tuo peso in giro. In una nota diversa, puoi fornire la motivazione necessaria per portare a termine con successo uno sforzo collaborativo.

Carriera/Finanza: con il messaggero Mercurio in allineamento con l'agitatore Eris, dirai senza dubbio quello che pensi. Soprattutto se ritieni che le tue idee non abbiano ricevuto il riconoscimento che secondo te meritano. Sarai anche veloce nel difendere le idee dei perdenti nel tuo campo. Le tue parole possono avere un impatto incredibile, a condizione che tu abbia chiaro per cosa stai combattendo. Prenditi un momento per chiarire i tuoi fatti prima di salire su una saponetta.

Crescita personale/spiritualità: potresti subire una temporanea perdita di direzione mentre la luna in Pesci confuso e la tua dodicesima casa nascosta quadra i nodi. Non devi sempre aver capito tutto. Riposa tranquillo nel mistero.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il desiderio di attenzione può indurre un comportamento avventato. Con la luna in cima al tuo grafico, tutto ciò che desideri è essere visto, conosciuto e apprezzato. Dovresti trovare un modo per farlo che non crei problemi con uno Scorpione o un Acquario.

Amore/Amicizia: una mancanza di attenzione ai confini potrebbe causare problemi poiché Marte si scontra con Giove esagerato. Correre in avanti quando le azioni di una persona indicano chiaramente che vuole che tu faccia un passo indietro è un no-no. Non lasciare che l'impazienza o l'irritabilità provochino la mossa sbagliata. Se i ruoli sono invertiti e qualcuno sta arrivando un po' troppo forte, non aver paura di puntare i piedi. Non dovresti essere gravato dal loro entusiasmo.

Carriera/Finanza: con l' attuale allineamento Marte/Giove, ti sentirai sicuro di poter realizzare grandi cose. Ecco perché andrai avanti con entusiasmo con un piano piuttosto che impiegare l'approccio più misurato e sensato per cui sei noto. È fantastico che tu sia coraggioso e pieno di speranza. Tuttavia, se non controlli di avere il tempo e le risorse necessarie per seguire la procedura, potresti presto ritrovarti nei guai. Vacci piano, toro.

Crescita personale/spiritualità: la tua conoscenza di te stesso sarà evidente quando l'intellettuale Luna in Acquario si allinea con il sole e Mercurio nel Sagittario filosofico. Non hai paura di fare il lavoro emotivo scoraggiante che ti aiuta a capire te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le interazioni superficiali non graffieranno il tuo prurito mentre la Luna in Capricorno attraversa la tua ottava casa intensamente emotiva. Desidererai il tipo di esperienza che ti fa sentire veramente vivo. Tu e un Ariete potreste avere idee diverse su come dovrebbe apparire.

Amore/Amicizia: diventerai forte a porte chiuse grazie al potente allineamento planetario di oggi. Che si tratti di sesso o di un incontro emotivo significativo che desideri, tutti i segnali indicano che non ti fermerai finché non otterrai ciò che cerchi. La tua puttana può essere piuttosto sexy per una persona a cui piaci. Tuttavia, se non sono interessati o sono ancora indecisi, dovrai essere consapevole del tuo approccio. Presta attenzione ai segnali che inviano.

Carriera/Finanza: con Marte intraprendente nella tua casa di lavoro allineato con il potente Plutone, farai di tutto per portare a termine le cose. Non importa quanto sia impegnativo l'incarico, avrai la tenacia, la forza e l'intraprendenza necessarie per occuparti degli affari. Se hai bisogno di assistenza, un alleato influente potrebbe aspettarti dietro le quinte per darti una mano. Chiedi quello che ti serve. La tua spinta e le tue ambizioni sono super stimolanti e fanno venire voglia alle persone di partecipare.

Crescita personale/spiritualità: quando ti lasci andare con le tue emozioni, tendi ad andare piuttosto in profondità. Ecco perché puoi impazzire quando i desideri non vengono soddisfatti. Essere pazientare. C'è un tempo e un luogo per ottenere ciò che vuoi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ti consigliamo di stare con le tue persone preferite al lavoro e nei tuoi tempi di inattività. L'affetto che scorre tra di voi sarà edificante. Alcuni individui possono essere più difficili di altri. Potrebbe esserci tensione tra te e un Ariete.

Amore/Amicizia: promette di essere una giornata dinamica per la tua vita amorosa, poiché Marte intraprendente e il persuasivo Plutone attivano i tuoi settori di appuntamenti e relazioni. La determinazione che porti a rinchiudere l'amore che desideri dice che non sei venuto per giocare. Non importa in quale fase del tuo appuntamento o relazione ti trovi, sei pronto per fare un salto di qualità. Se sai cosa vuoi, perché restare in disparte aspettando che succeda qualcosa? Preparati a fare la tua mossa.

Carriera/Finanza: sarai ugualmente determinato a conquistare i colleghi e convincerli a fare le cose a modo tuo. Potresti presumere che il tuo coniuge sul posto di lavoro accompagnerà il tuo programma. Tuttavia, non dovresti essere sorpreso se vogliono fare le cose a modo loro. Non farti prendere per il culo le mutande. Mantenerli nella tua squadra richiederà che tu sia consapevole delle loro preoccupazioni e offri il supporto di cui hanno bisogno.

Crescita personale/spiritualità: poiché sei un motivatore così straordinario, le persone apprezzeranno il tuo sostegno e incoraggiamento. Non accetterai il fallimento né sopporterai scuse. Spingerai tutti a sfruttare la loro intraprendenza e forza.