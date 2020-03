Oroscopo di oggi 9 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 9 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 9 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: adottare un approccio pragmatico alle attività di oggi può aiutarti a realizzare ciò che hai deciso di fare. Una piccola vittoria è molto meglio di un fallimento epico. Non lasciare che un ambizioso Capricorno ti attiri a impostare la barra troppo in alto.

Amore / Amicizia: le amicizie e le attività di gruppo escono dal loro modello di detenzione ora che il comunicatore Mercurio è diretto direttamente. Tuttavia, potresti non sentirti completamente in contatto con ciò che accade nella tua squadra fino alla fine del mese. Questo è quando Mercurio raggiunge il grado in cui è diventato retrogrado. Nel frattempo, considera le persone che recentemente hanno fatto riapparire nella tua vita. C'è un posto per loro nel tuo futuro?

Carriera / Finanza: è allettante pensare di poter fare tutto. Con la Vergine Luna piena che aspira l'ottimista Giove e il fantasioso Nettuno, realizzare un'impresa importante sembra una possibilità. Tuttavia, potresti ritrovarti presto sopra la tua testa. Pericoli sconosciuti possono bloccare il tuo percorso, quindi sarà più produttivo adottare un approccio misurato fino a quando non sai cosa ci aspetta. Non sai cosa non sai. E ciò che non sai può essere problematico.

Crescita personale / spiritualità: c'è abbastanza incertezza nella tua vita senza correre rischi inutili. L'allineamento odioso del sole di oggi / Venere / Urano ti consiglia di fidarti della voce minuscola che ti dice che è saggio suonarla in sicurezza.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: c'è eccitazione nell'aria e ti senti fiducioso sulle possibilità della vita. Fai attenzione a non farti convincere dai Pesci che puoi avere la luna e le stelle. Un po 'del pragmatismo del tuo marchio farà molto per fare scelte sensate.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale riceve una spinta dalla Vergine Luna piena. È una serata ideale per un appuntamento romantico. Se vuoi divertirti, segui qualcosa di semplice. Aspetti spigolosi di Giove sontuoso e di Nettuno fantasioso suggeriscono che una gita inutilmente elaborata potrebbe rovinare il divertimento. Le aspettative non realistiche potrebbero rendere difficile per un singolo toro stabilire una relazione d'amore. È buono avere degli standard, ma se nessuno può soddisfarli, è tempo di abbassare il livello.

Carriera / Finanza: i tuoi progressi verso il tuo prossimo traguardo professionale riprendono lentamente ora che Mercurio si sta posizionando direttamente nella tua zona di carriera. Le cose potrebbero non riprendere il loro ritmo normale fino alla fine del mese in cui Mercurio raggiunge il grado in cui è retrogrado. Tuttavia, è bello sapere che stai arrivando da qualche parte piuttosto che semplicemente calpestando l'acqua.

Crescita personale / spiritualità: è divertente essere imprevedibili, anche se con il pacifico Pesci che si scontra con un mashup Venere / Urano nel tuo segno, potresti avere scrupoli nel scuotere le cose. Troppa eccitazione può essere estenuante per il placido toro, anche quando sei tu a fare il male.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua vita domestica e familiare potrebbe usare un po 'd'amore. Potrebbe essere gratificante passare del tempo con i tuoi familiari preferiti o godersi una serata rilassante a casa. Se vuoi compagnia, invita una Bilancia a bassa manutenzione per cena e un film.

Amore / amicizia: se nella tua vita amorosa c'è un dramma pazzo, è meglio non attirare troppa attenzione su di esso. Il sensibile sole in Pesci che si scontra con un miscuglio tra Venere / Urano suggerisce che questo tipo di pubblicità potrebbe essere dannosa per la tua immagine. Ciò che accade a porte chiuse dovrebbe rimanere dietro porte chiuse.

Carriera / Finanza: se Mercurio retrogrado ti ha ispirato a colpire i libri e ad aggiornare le tue conoscenze, puoi chiamarlo una lezione appresa ora che il pianeta è di stanza direttamente. È sempre utile rivedere ciò che sai al fine di rafforzare il tuo skillset. Andando avanti, ti sentirai più sicuro. Anche se potrebbe essere necessario fino alla fine del mese per integrare ciò che hai imparato.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nella Vergine metodica e il tuo regno domestico lo rendono un momento eccellente per portare a compimento un piano familiare o familiare. L'unica avvertenza è che devi essere realistico su cosa puoi fare. Aspetti stressanti di Giove entusiasta e Nettuno fantasioso suggeriscono che i tuoi progressi potrebbero essere ostacolati da un piano elaborato. La semplicità è la tua migliore strategia per il successo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: in scenari positivi e negativi, è meglio non prendere le cose al valore nominale. Dovrai guardare oltre ciò che viene presentato per scoprire cosa sta realmente succedendo, specialmente quando hai a che fare con un Pesci che possiede una vivida immaginazione.

Amore / Amicizia: potresti chiederti se tu e un tuo amico vivete sullo stesso pianeta a causa dello scontro dei Pesci con l’unione Venere / Urano. Quindi, potresti essere riluttante a lasciarti catturare dai suoi propositi. Anche se i tuoi principi sono attualmente in contrasto, non c'è motivo di pensare che ci sia un problema con la tua amicizia.

Carriera / Finanza: confusione con il denaro che condividi con il tuo partner (in affari o amore) e piccoli incidenti con i debiti sono stati un dolore mentre Mercurio era in retrogrado. Ora che il pianeta si è posizionato direttamente, inizierai a vedere questi problemi risolversi lentamente. Potresti non avere una risoluzione completa fino alla fine del mese, ma almeno puoi avere fiducia che alla fine del tunnel c'è una luce.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena, nella Vergine precisa, dà un potere tremendo alle tue parole. Aumenta anche il tuo mojo mentale. Tuttavia, non paga per essere troppo fiducioso. Aspetti spigolosi di Giove e Nettuno suggeriscono che ci sono molte cose che non sai. Soprattutto di una conversazione che potresti avere oggi. Supponiamo che ci sia dell'altro nella storia.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: essere consapevoli dei propri valori può impedire di fare qualcosa che sembra un po 'ombroso. Potresti avere a che fare con un personaggio sfuggente (forse un Pesci) che è un esperto in affari loschi. Non puoi competere con un professionista.

Amore / amicizia: sarebbe bello sentire qualcosa di diverso dal tuo partner. E ora che il comunicatore Mercurio è fuori moda, è probabile che presto canteranno una nuova melodia. Per settimane hai riproposto i vecchi problemi. Ora puoi iniziare a metterli a riposo. Spero che tu abbia acquisito chiarezza su questioni relazionali importanti per te. I single dovrebbero prendere una lezione dal passato e decidere di affrontare le partnership in modo diverso in futuro.

Carriera / Finanza: La luna piena nella Vergine strategica e la tua zona di denaro rende un momento eccellente per portare a termine una questione finanziaria, anche se si consiglia cautela. Gli aspetti dell'entusiasta Giove e della fantasiosa Nettuno mettono in guardia dal sopravvalutare i guadagni che puoi ottenere. Potrebbe essere prudente puntare su un guadagno modesto piuttosto che aspettarsi una grande catastrofe. Qualcuno potrebbe nascondere informazioni cruciali.

Crescita personale / spiritualità: lo scontro di sole con un mashup Venere / Urano nella tua decima casa pubblica può farti innervosire dalla privacy. Un personaggio pubblico accuratamente realizzato può prevenire intrusioni nella tua vita personale. Non c'è motivo di rivelare informazioni sensibili che nessuno deve sapere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la luna piena nel tuo segno fa brillare la tua giornata. Non essere timido nel far sapere al mondo chi sei e di cosa sei capace. Se hai dubbi, lascia che un fedele amico del Capricorno ti ricordi i tuoi numerosi talenti e punti di forza.

Amore / amicizia: sei in tuo potere con la luna piena nel tuo segno. Quando irradi tanta energia e sicurezza, le persone non possono fare a meno di notare. Con l'amplificatore Giove nel mix, potresti attirare un sacco di attenzione. Questo potrebbe non essere di buon auspicio per i Vergine accoppiati. Un cenno del malvagio Nettuno potrebbe far emergere il mostro dagli occhi verdi nel tuo partner. I single dovrebbero godere dell'ammirazione, ma è meglio non credere a qualcuno che sembra troppo entusiasta di te.

Carriera / Finanza: il lavoro è stato rivisto e rivisto senza sosta con Mercurio in retrogrado. Ora che il pianeta si sta posizionando direttamente, puoi andare avanti invece di rimanere bloccato nello stesso vecchio solco. Potrebbe volerci fino alla fine del mese per riprendere da dove avevi interrotto. Usa questo tempo per correggere errori e perfezionare la tua performance. A volte, devi mettere in pausa e raggrupparti prima di poter passare alla fase successiva.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non far piovere qualcuno durante la tua sfilata. L'eccitazione per qualcosa che stai facendo può rapidamente trasformarsi in trepidazione quando prendi a cuore la negatività di qualcuno. Fidati del tuo istinto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la tranquillità emotiva è qualcosa che brami disperatamente. Anche se con così tante cose intorno a te, può essere difficile raggiungerlo. Un acquario sensibile è la persona che può aiutarti a mettere le cose nella giusta prospettiva e ottenere la pace della mente.

Amore / amicizia: Mercurio retrogrado potrebbe aver riacceso la comunicazione con un ex o averti fatto pensare di prendere contatto. Ora che Mercurio è di stanza direttamente, sarai meno interessato ai viaggi nella memoria. Se una vecchia storia d'amore è stata rianimata, devi decidere se vale la pena perseguire o se è meglio lasciarla nel passato. Questa persona è pronta per avere un futuro con te? O stanno solo facendo una sosta ai loro vecchi terreni calpestanti?

Carriera / Finanza: è meglio non utilizzare informazioni sensazionali per ottenere un vantaggio sul posto di lavoro. Soprattutto se ciò potrebbe avere conseguenze negative per qualcun altro. L'empatico Sole dei Pesci che si scontra con un mix Venere / Urano suggerisce che hai avuto abbastanza intrighi e drammi.

Crescita personale / spiritualità: senti tutti i sentimenti con la Vergine Luna piena nel regno dell'inconscio collettivo. Tieni presente che le emozioni che provi non sono solo tue. Lo stress e le preoccupazioni del mondo possono mentire sulle tue spalle mentre l'amplificatore Giove e il nebuloso Nettuno aumentano l'atmosfera. Quale azione simbolica puoi prendere per promuovere la pace?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: le connessioni con amici e persone care (specialmente un Capricorno esigente) possono toglierti molto, ma non deve essere così. Recupera il tuo potere per decidere quanto vuoi investire in una relazione e ridefinire i tuoi confini.

Amore / amicizia: la luna piena in utile Vergine illumina l'amicizia e la tua vita sociale. Con aspetti di Giove e Nettuno, potresti sentirti troppo coinvolto nella vita di un amico e potresti chiederti se si tratta di una situazione non salutare. Riduci il bisogno di offrire consigli. Smetti di rispondere ai messaggi a tutte le ore. Potrebbe essere più importante sostenere la tua tranquillità piuttosto che renderti disponibile per il dramma.

Carriera / Finanza: potresti essere riluttante a dare un contributo creativo se temi che un collega possa rubare il tuo tuono. Un allineamento disordinato del sole / Venere / Urano suggerisce che potresti essere messo in ombra da qualcuno che sta andando tutto a brillare. Ascolta il tuo istinto. Non passerà molto tempo prima che debbano condividere i riflettori.

Crescita personale / spiritualità: se sei un appassionato di genealogia, probabilmente ti è piaciuto Mercurio retrogrado che dragava la vecchia tradizione familiare. Tuttavia, se senti di aver già sentito tutto prima, gioirai ora che il pianeta della comunicazione si sta dirigendo direttamente e guarda al futuro. Tuttavia, capire da dove vieni ti aiuta a definire chi sei e chi aspiri a diventare

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: questo non è un giorno per rimanere a casa e preoccuparsi di ciò che potrebbe accadere. È il tuo momento di prendere in carico il tuo destino e far sapere al mondo come saranno le cose. Se la tua sicurezza è in ritardo, controlla con un Leo entusiasta per il supporto.

Amore / amicizia: chi ha tempo per una vita sociale quando sei di fretta per raggiungere il tuo prossimo traguardo di carriera? Certamente non tu. Se sei accoppiato, perché non inviare al tuo interesse amoroso un dolce messaggio per far loro sapere che stai pensando a loro? Se sei single, i tuoi risultati potrebbero attirare l'attenzione di qualcuno nella tua cerchia professionale; tuttavia, non si tratta di lavoro. Potrebbero essere interessati a una connessione più personale.

Carriera / Finanza: La Vergine Luna piena potrebbe metterti in una posizione di alta visibilità. È un momento eccellente per far sapere alle persone giuste cosa puoi fare. Fai solo attenzione a non promettere più di quello che puoi offrire. Con l'entusiasmo di Giove e il fantasioso Nettuno nel mix, sei pronto a sopravvalutare ciò che puoi realizzare. Un approccio più modesto può aumentare le possibilità di fare un'impressione favorevole.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio retrogrado ha portato una piaga dei problemi con la comunicazione, nonché con la posta, i messaggi e le consegne. Ora che si sta dirigendo direttamente, le cose torneranno lentamente alla normalità. Andando avanti, dovrebbe essere più facile esprimere i tuoi pensieri e farti capire.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: c'è più significato nella vita della credibilità effimera che deriva dal denaro, dallo status e dal successo. La luna piena Vergine ti invita a trovare un senso più profondo dello scopo. Una chiacchierata con una Vergine spirituale può riformulare la tua narrazione e aiutarti a trovare il significato che stai cercando.

Amore / Amicizia: non tutti i pensieri che attraversano la tua mente devono essere espressi. C'è abbastanza dramma nella tua vita amorosa senza che tu dica qualcosa che agita le cose. Se mai ci fosse un momento per mantenere i tuoi pensieri per te, questo è tutto.

Carriera / Finanza: è stato un miscuglio di soldi dopo l'altro con Mercurio in retrogrado, ma ora che il pianeta delle ruote e degli affari si sta dirigendo direttamente, è probabile che ci siano meno falsi passi finanziari nel tuo futuro. Alcune cose potrebbero non andare avanti fino alla fine del mese, ma almeno puoi fidarti di non perdere terreno. A volte devi rallentare le cose prima di poter fare un salto in avanti.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nell'umile Vergine ispira una ricerca di significato. Sei in missione per capire il tuo scopo e trovare il tuo posto nel mondo. Gli aspetti dell'amplificatore Giove e del fantasioso Nettuno mettono in guardia dal gonfiare il tuo ruolo. Non devi essere ricco, famoso o di grande successo per avere un ruolo valido da svolgere. Devi solo essere te stesso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: per qualcuno che è generalmente fresco come un cetriolo, le tue emozioni potrebbero diventare molto intense. Una conversazione con una Bilancia caparbia che sa cosa succede con te può aiutarti a mettere le cose nella giusta prospettiva, specialmente sulla tua vita personale.

Amore / amicizia: la luna piena nella Vergine terrena potrebbe riscaldare le cose nel boudoir. Con l'amplificatore Giove e il fantasioso Nettuno nel mix, sei tutto dentro con una fantasia romantica. Goditi l'esperienza; tuttavia, è meglio non farne troppo. Le promesse potrebbero essere fatte nel calore del momento che non si avverano del tutto. I single dovrebbero stare attenti a non romanticizzare uno scenario d'amore non corrisposto. La possibilità non realizzata probabilmente non è così bella come si immagina.

Carriera / Finanza: un allineamento disordinato del sole / Venere / Urano ti consiglia di riflettere attentamente prima di sprecare un acquisto per la tua casa o una spesa familiare. Se ti senti in apprensione, devi scoprire perché. Potrebbe essere che ci sia un'offerta migliore là fuori e hai solo bisogno di un po 'di tempo per trovarla.

Crescita personale / spiritualità: stanco di essere in preda alle vertigini? Ora che Mercurio si è posizionato direttamente nel tuo segno, tornerai lentamente in sincronia con ciò che sta accadendo intorno a te. E, si spera, questo mette fine al multi-tasking 24 ore su 24, overbooking e sempre in ritardo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è naturale vivere momenti di insicurezza e confusione. Sorprendentemente, possono andare di pari passo con il raggiungimento di un picco con i tuoi talenti. Una conversazione con un Cancro che ti prende può essere molto rassicurante. Chiedi supporto se ne hai bisogno.

Amore / amicizia: la Vergine Luna piena nella tua zona di partenariato mette le relazioni al centro dell'attenzione. Nell'amicizia e nell'amore, desideri più grandi, migliori e maggiori opportunità di connessione. Gli aspetti di Giove e Nettuno suggeriscono che un sentimento di vuoto potrebbe essere alla base di questo desiderio di connessione. Non c'è vergogna nella brama di compagnia, ma non lasciare che la disperazione ti spinga a fare scelte sbagliate. Sii intelligente su chi lasci entrare nella tua vita.

Carriera / Finanza: un'idea audace in circolazione sul posto di lavoro potrebbe richiedere del tempo prima di entrare in azione. Se parli troppo presto, la tua prospettiva creativa potrebbe perdersi nel mix. Perché non aspettare qualche giorno prima di contribuire con le tue idee?

Crescita personale / spiritualità: il tuo subconscio era in overdrive mentre Mercurio era in retrogrado, servendo sogni ripetuti e ricordi repressi. Ora che il pianeta si sta dirigendo direttamente, potresti chiederti se hai capito il messaggio. Potresti non essere libero da questa fantasticheria fino alla fine del mese. Col passare dei giorni, avrai una comprensione di ciò che la tua psiche sta cercando di dire.