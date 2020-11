Oroscopo di oggi 9 novembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 9 novembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 9 novembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non c'è niente come la soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto. Con la luna nella produttiva Vergine, darai il meglio in qualunque cosa tu faccia. Tu e un Toro laborioso sarete sulla stessa lunghezza d'onda. Potete offrirvi reciprocamente consigli utili e innovativi.

Amore / Amicizia: la bella Venere nella tua zona di collaborazione che si oppone alla sexy Marte nel tuo segno è destinata a far volare scintille. Quando tu e il tuo interesse amoroso vi connettete, accade qualcosa di magico. La tensione sessuale tra di voi è palpabile. Non sorprenderti se spinge un amante a litigare. Il sesso per il trucco sarà memorabile. Per i single, potresti non essere sicuro di amare o odiare una figura intrigante che incrocia il tuo cammino. Scambia informazioni in modo da poter indagare ulteriormente.

Carriera / Finanza: con l'efficiente luna in Vergine che incontra Vesta nella tua zona di lavoro, è il naso alla mola dal momento in cui inizi a lavorare. Quando sei così concentrato e determinato, puoi ottenere molto. Cerca di ricordare che sei un essere umano e non una macchina. Prosciugherai le tue risorse interiori se trascuri di venire a prendere aria. Un pranzo abbondante e mini pause ti faranno andare forte.

Crescita personale / spiritualità: il Sole in Scorpione allineato con il mistico Nettuno può suscitare un'esperienza trascendente. La meditazione, i sogni o un'epifania da veglia potrebbero fornire uno sguardo oltre il velo. È una giornata eccellente per pratiche spirituali e metafisiche.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sarai entusiasta di mettere a frutto i tuoi talenti, principalmente quelli che sono un po 'più lungimiranti di quelli che gli altri mettono in tavola. Una Vergine esperta capirà la tua visione come nessun altro e sarà un eccellente collaboratore.

Amore / amicizia: a volte, capire gli altri (come un amico o il tuo interesse amoroso) ed entrare in empatia con quello che stanno attraversando è più facile di quanto pensi. L'allineamento odierno del Sole in Scorpione e del compassionevole Nettuno ti consente di sperimentare come ci si sente a camminare nei panni di qualcuno. La tua capacità di vedere la loro situazione dall'interno ti consente di supportarli e di connetterti in un modo più significativo. Hai bisogno di un amico? Cerca qualcuno che condivide i tuoi interessi spirituali o artistici.

Carriera / Finanza: la tua passione per un progetto può tirarti fuori dal tuo guscio e accendere la tua fiducia in te stesso come Venere nella tua casa di lavoro, aspetti Marte nel tuo regno dietro le quinte. Tutto ciò che serve è un po 'di ispirazione per farti dimenticare tutte le cose che pensi di non poter fare. Immergiti in un compito che ti entusiasma. Scoprirai che l'acqua si sente bene.

Crescita personale / spiritualità: sei una specie di mente creativa. Una volta che avrai afferrato un'idea nuova, sarai determinato a portarla a buon fine. Potresti essere un genio, ma sei solo umano. Fai delle pause e concedi a te stesso e al tuo progetto di respirare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la terrena Luna Vergine che attraversa il tuo regno domestico, sarai attratto dalle tue comodità preferite e dalle tue solite routine; tuttavia, ciò non significa che non sarai dell'umore giusto per un po 'di eccitazione. Ti divertirai quando ti connetti con un Toro divertente e non convenzionale.

Amore / Amicizia: la tensione sessuale tra te e un compagno sarà palpabile poiché l'attrattore Venere nella tua zona romantica si oppone al sexy Marte nel tuo settore sociale. Con il tuo interesse amoroso, potresti passare una serata che non dimenticherai mai. Le scintille tra te e un amico potrebbero essere elettrizzanti ma complicate. Dovresti considerare le conseguenze prima di oltrepassare una linea. Se vai lì, non puoi tornare a come erano le cose prima.

Carriera / Finanza: sia che tu stia lavorando o ti occupi delle faccende domestiche, un allineamento tra il Sole dello Scorpione e il mistico Nettuno fornirà una comprensione intuitiva del modo migliore per portare a termine il lavoro. Sarai in sintonia con i colleghi e potresti trovare facile intuire cosa si aspettano i superiori, semplificando la consegna. Le persone potrebbero trovarsi stranamente attratte da te. Non sorprenderti se qualcuno vuole attaccare il proprio carro alla tua stella.

Crescita personale / spiritualità: discutere di progetti domestici può essere gratificante. Soprattutto perché potresti scoprire un modo ingegnoso per affrontare un problema. Vai avanti e dai il tuo meglio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: quando ti piace qualcosa (o qualcuno), non pattinerai solo in superficie. Oggi sarai ispirato a fare un tuffo profondo. Forse è perché senti che una sorta di esperienza mistica è a portata di mano. Un Pesci avallerà le tue scoperte.

Amore / Amicizia: il Sole Scorpione nella tua zona di vita amorosa allineandosi con il trascendente Nettuno porta un'atmosfera super romantica e mistica. Potresti sentire che c'è una connessione molto più profonda tra te e il tuo interesse amoroso di quanto sembri. Potresti anche avere la sensazione di avere una visione psichica delle loro intenzioni. Non spaventare nessuno con le tue vibrazioni positive. Basta stare al gioco e fingere che non stia succedendo nulla di straordinario. Il tuo partner potrebbe non essere pronto per una verità superiore.

Carriera / Finanza: i tuoi poteri di concentrazione sono super forti grazie a un allineamento luna / Vesta nel tuo regno mentale. Con l'inventivo Urano nel mix, penserai fuori dagli schemi. Solo le persone più lungimiranti coglieranno le idee su cui ti trovi. Condividili con gli innovatori nella tua cerchia professionale. Sono loro che possono prepararti a fare il passo successivo.

Crescita personale / spiritualità: è abbastanza ovvio che impegnarsi in una pratica spirituale fornisce una connessione con il divino, ma sapevi che una ricerca creativa può anche essere un veicolo per la spiritualità? Lasciati coinvolgere in un'attività che ti aiuta a entrare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: potresti cadere nella tana del coniglio mentre hai a che fare con una questione finanziaria. È quello che succede quando la strategica Luna della Vergine e la risoluta Vesta si allineano. Quando salti in aria, chiedi consiglio a un Toro esperto di soldi per fare il passo successivo.

Amore / amicizia: sei super concentrato sulla tua famiglia e sulla vita domestica. Con il Sole in Scorpione nel tuo regno domestico che si allinea con il compassionevole Nettuno, sentirai una connessione profondamente spirituale con le persone a cui sei più vicino. Che te ne renda conto o no, c'è qualcuno là fuori che ti ama e ti dà le spalle. Anche se il sostegno non si manifesta in modo ovvio, dovresti avere fede che una persona che si prende cura di te sta inviando preghiere, benedizioni ed energia positiva a modo tuo.

Carriera / Finanza: con un allineamento Venere / Marte che stimola le tue zone di comunicazione, uno scontro verbale con un collega può essere motivante e informativo. È un momento opportuno per fare brainstorming su un grande progetto. Le idee che invii al mondo saranno sicuramente degli spunti di conversazione. I tuoi concetti possono sfidare le persone a pensare alle cose in un modo nuovo. Potrebbero aver già sentito tutto, ma non proprio con l'angolazione che porti.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi occhi sono rivolti al futuro. Ecco perché sarai impegnato a mettere tutte le tue anatre di fila. Agire è il modo migliore per attivare la visione che aspiri a manifestare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la fiducia nella tua conoscenza e abilità è alta con la luna nel tuo segno. Con l'asteroide Vesta nel mix, sarai ispirato a portare alla luce ancora di più i tuoi talenti unici. Un Toro lungimirante può aiutarti a disfare le tue scoperte e mettere a frutto i tuoi doni.

Amore / Amicizia: la tua intuizione è puntuale mentre il sondante sole nello Scorpione si allinea con l'intuitivo Nettuno nella tua casa di collaborazione. Di conseguenza, potresti possedere una profonda conoscenza del tuo interesse amoroso o delle relazioni in generale. Non spaventare il tuo partner con la tua valutazione positiva. Alcune informazioni è meglio tenere per te. Se sei single, potresti incontrare una persona con cui senti una connessione profondamente mistica. È il vero affare? O semplicemente fumo e specchi? Solo il tempo lo dirà.

Carriera / Finanza: con Venere che si oppone al potente Marte nella tua casa di risorse condivise, potrebbe esserci tensione su una questione finanziaria che coinvolge il denaro di altre persone. Potrebbe riguardare tasse, prestiti, debiti o fondi che condividi con il tuo coniuge o un partner commerciale. Sarai in grado di incantare la tua via d'uscita da questo? Può essere. Fai solo attenzione a non fare gli stessi errori che hai fatto prima.

Crescita personale / spiritualità: la tua fame di conoscenza è palpabile. Esplorare idee fuori dagli schemi farà sicuramente parte della tua agenda. Fai un tuffo profondo nell'apprendimento. Chissà dove questo potrebbe portare?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nella tua dodicesima casa nascosta, la tua inclinazione è quella di nascondere la tua luce. Tutti i segnali indicano che faresti bene a metterti in gioco e bruciare il più intensamente possibile. Un Ariete sarà desideroso di crogiolarsi nel tuo splendore.

Amore / Amicizia: c'è tensione sessuale nell'aria mentre il tuo sovrano, Venere, si trova con Marte sexy nella tua zona di collaborazione. Ci sono scintille palpabili tra te e il tuo interesse amoroso. Qualcuno potrebbe dire a voi due di prendere una stanza. È uno dei giorni più promettenti dell'anno per i single Bilancia. Potrebbe esserci una grande chimica con qualcuno che incontri, quindi è un ottimo momento per socializzare.

Carriera / Finanza: un allineamento tra l'astuto sole in Scorpione e l'intuitivo Nettuno nelle tue zone di lavoro e denaro può fornire una visione ben necessaria in queste aree della tua vita. Presta molta attenzione ai colleghi e a ciò che accade intorno a te sul posto di lavoro. Il tuo intuito può verificare se una voce in giro è qualcosa a cui devi prestare attenzione o semplicemente per sentito dire che non si applica a te. Sarai in sintonia con i tuoi colleghi più stretti, creando un'esperienza di lavoro di supporto.

Crescita personale / spiritualità: se hai bisogno di un po 'di stimolo, presta particolare attenzione al tuo stile personale. Un taglio di capelli, un nuovo tocco di colore o un nuovo vestito saranno la cosa giusta per migliorare il tuo umore.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: quando fai clic con qualcuno (come un'intrigante Vergine), vorrai sapere tutto su di lui. Rallenta e risparmia un po 'per dopo. Se ti muovi troppo velocemente, il tuo interesse potrebbe esaurirsi prima che tu abbia la possibilità di scoprire di cosa si tratta.

Amore / Amicizia: è facile sentirsi colpiti quando il sole nel tuo segno si allinea con l'etereo Nettuno nella tua zona di vita amorosa. Questa atmosfera romantica mette in risalto le cose del tuo interesse amoroso che li rendono così speciali per te. Cogli l'attimo uscendo per un appuntamento romantico. Gli Scorpioni single potrebbero incontrare qualcuno di nuovo a un evento legato alle arti o a un incontro spirituale. Le tue possibilità aumentano quando sei in compagnia di persone che condividono i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: potresti trovare difficile esprimere i tuoi desideri sul posto di lavoro poiché Venere si oppone al potente Marte nella tua zona di lavoro. Forse c'è un progetto su cui vuoi segretamente lavorare, ma forse hai paura di parlare e chiedere quello che vuoi? Chi non risica non rosica. La persona che sembra opporsi a te potrebbe cambiare idea quando dimostri che è qualcosa per cui sei disposto a combattere.

Crescita personale / spiritualità: con i progetti artistici, sarai totalmente nella zona. Anche se non sei un tipo furbo, darai un tocco unico a qualunque cosa tu faccia. Il tuo occhio per la bellezza è puntato.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la Luna in Vergine nella parte superiore del tuo grafico, vorrai mostrare le tue abilità. È perché desideri il riconoscimento da parte dei genitori, dei superiori sul posto di lavoro e di figure influenti nel tuo mondo. È probabile che un Toro riconosca subito il tuo talento.

Amore / Amicizia: con un'opposizione Venere / Marte sul tuo asse vita sociale / vita amorosa, potresti vivere una giornata di divertimento e giochi romantici. Ti divertirai a flirtare e farti flirtare. La tensione sessuale tra te e un ammiratore sarà palpabile. Sei pronto a portarlo al livello successivo? O ti stai solo godendo l'attenzione e divertendoti? Avrai voglia di uscire e divertirti. Organizza un appuntamento o fai qualcosa di eccitante con i tuoi amici.

Carriera / Finanza: verrai etichettato come la persona con idee lungimiranti poiché l'allineamento Luna / Vesta / Urano dà energia alla tua vita lavorativa. Tutti i segnali indicano che hai il dito sul polso di ciò che è nuovo e interessante nel tuo campo. Preparati a condividere le tue scoperte.

Crescita personale / spiritualità: le acque tranquille sono profonde è una descrizione appropriata del tuo stato emotivo attuale. Non puoi fare a meno di sentire le cose profondamente con il Sole in Scorpione in aspetto etereo Nettuno. Sei più sensibile del solito e la tua intuizione è perfetta. Presta attenzione ai sogni e alle intuizioni della veglia, poiché potrebbero fornire informazioni che ti guideranno su una questione personale.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: non lascerai alcun dettaglio al caso quando pianifichi un grande progetto o una grande avventura. Chiunque partecipi alla corsa può fidarsi di essere in buone mani. Un Toro potrebbe essere un compagno intrigante. Il toro apprezzerà come funziona la tua mente.

Amore / amicizia: indossa il tuo vestito più attraente e mettiti in un ambiente in cui sarai notato. Non c'è niente come un po 'di attenzione per farti sentire bene con te stesso. Trasuderai bellezza e sex appeal mentre Venere e Marte si allineano. Sfrutta al massimo il momento sforzandoti di incontrare qualcuno di nuovo. Se in coppia, potresti trascorrere una serata romantica. Rendi prioritario trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner.

Carriera / Finanza: metti i progetti da solista nel dimenticatoio, in modo da poter dare il meglio in uno sforzo di squadra. Con l'intuitivo sole in Scorpione in aspetto compassionevole Nettuno nel tuo regno mentale, puoi sintonizzarti con gli altri e capire come servire al meglio i loro interessi. Fare in modo che le persone si aprano e discutano delle loro speranze e paure può fornire informazioni preziose che ti aiuteranno con ciò su cui stai lavorando oggi. Vale la pena essere un buon ascoltatore.

Crescita personale / spiritualità: qualunque cosa tu stia imparando, sarai un allievo devoto mentre la Luna Vergine incontra Vesta nella tua casa di educazione superiore. Gli studi fuori dagli schemi saranno particolarmente allettanti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non sei il tipo che si immerge profondamente nelle tue emozioni. E quando lo fai, non rimani lì a lungo. È una storia diversa mentre la luna e Vesta si allineano nella tua enigmatica ottava casa. Capire i tuoi sentimenti per qualcuno (forse un Toro) potrebbe essere la tua motivazione.

Amore / Amicizia: le battute bollenti con il tuo interesse amoroso potrebbero creare l'atmosfera per una serata romantica. Con un'opposizione Venere / Marte nella tua zona di comunicazione, una conversazione sexy è destinata a dare il via alle cose. Anche il battibecco di un amante potrebbe essere il preludio di una serata memorabile. Con questa influenza ardente in gioco, il sesso per il trucco potrebbe essere rovente. Se il sexting sicuro è la tua passione, potresti essere pronto per uno scambio di messaggi esaltante.

Carriera / Finanza: presta attenzione a un'intuizione o un sogno sulla tua situazione finanziaria. Con l'astuto sole in Scorpione in aspetto intuitivo con Nettuno nella tua zona monetaria, il tuo senso psichico potrebbe avvisarti di un accordo o di un'opportunità. Questa potrebbe essere una giornata prospera per coloro che lavorano nella guarigione, nelle arti intuitive, nella vita notturna o nei prodotti farmaceutici. Spendere soldi in queste aree potrebbe rivelarsi un investimento utile. Il tuo intuito ti dirà se è il momento giusto per rivolgerti al tuo supervisore per un aumento.

Crescita personale / spiritualità: potresti imparare qualcosa di interessante sui tuoi desideri e sulla tua filosofia personale sull'amore. Qualcosa che qualcuno dice potrebbe innescare un momento ilare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: una compagnia di qualità è la priorità numero uno mentre la discernente Luna della Vergine attraversa la tua casa di interazione uno contro uno. Al lavoro e nel gioco, vorrai essere vicino a persone che migliorano la tua vita in qualche modo. Il modo brillante di pensare di un Toro li renderebbe un valido compagno.

Amore / amicizia: la passione è suscitata in grande stile dalla formazione planetaria di oggi. Se hai gli occhi puntati su qualcuno, non smetterai finché non avrai conquistato l'oggetto del tuo affetto. Allo stesso modo, un ammiratore potrebbe essere piuttosto audace nel cercarti. Questo potrebbe essere molto eccitante!

Carriera / Finanza: una questione finanziaria può diventare un po 'competitiva poiché l'attrattore Venere e l'ambizioso Marte si scontrano nelle tue zone monetarie. Qualcuno potrebbe volere quello che hai tu, o viceversa. Marte retrogrado suggerisce che hai già percorso questa strada e che, ancora una volta, dovrai combattere per ciò che desideri. Prima di prepararti alla battaglia, valuta se il potenziale premio vale lo sforzo richiesto per ottenerlo.

Crescita personale / spiritualità: il Sole in Scorpione in aspetto al tuo sovrano, Nettuno, accende la tua compassione, immaginazione e connessione con lo Spirito. Sono alcune delle cose di cui hai più bisogno nel tuo mondo. Condividere le tue convinzioni con gli altri può aiutarli ad attingere alla loro connessione con la coscienza superiore. Non hai bisogno di dire a nessuno cosa credere. Hai solo bisogno di indicare il percorso