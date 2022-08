Oroscopo di oggi 1 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 1 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 1 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: perseguire i propri desideri pur essendo consapevoli dei bisogni degli altri è un delicato atto di equilibrio. Potrebbe volerci un po' di tempo per capire il modo migliore per ottenere ciò che desideri. Tu e un Toro potreste chiudere le corna l'uno con l'altro. Trova un modo per scendere a compromessi.

Amore/Amicizia: non puoi imporre la tua agenda al tuo partner o ai tuoi figli e farli andare avanti con i tuoi piani. Tuttavia, puoi ancora provare mentre la luna nel volontario Leone si scontra con l'aggressivo Marte. Quando sei determinato a fare le cose a modo tuo, puoi interpretare male i desideri degli altri. Potrebbero essere necessari degli ammende, quindi preparati ad ammettere di aver sbagliato.

Carriera/Finanza: potresti non avere le informazioni necessarie per agire in base a una preoccupazione finanziaria poiché il commerciante di ruote Mercurio si scontra con i nodi della luna. Puoi cogliere l'occasione e agire in base a ciò che sai, oppure puoi provare a connetterti con qualcuno che può riempire gli spazi vuoti. Un amico potrebbe essere in grado di aiutarti, soprattutto se ha una traccia interna su ciò con cui hai a che fare. Effettua alcune chiamate prima di fare il passaggio successivo.

Crescita personale/Spiritualità: sarai veloce ad agire in base ai tuoi valori poiché il tuo sovrano, Marte, si sincronizza con Chirone ferito nel tuo segno. Forse è questo il tuo modo di compensare un fallimento passato? Imparare dai propri errori e giurare di fare meglio è una buona cosa.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la strategica Luna Vergine che attiva una congiunzione Marte-Nodo Nord-Urano nel tuo segno, non c'è modo di impedirti di andare avanti mentre persegui i tuoi desideri. La tua energia sfrenata susciterà scalpore, specialmente con Leone, Scorpione e Acquario.

Amore/Amicizia: cosa ti impedisce di esprimere la tua indipendenza o individualità? Ti ribelli quando il guerriero Marte incontra il disgregatore Urano e il Nodo Nord nel tuo segno. Seguire la linea non fa per te. Farai quello che vuoi, a qualunque costo. Essere il proverbiale toro nel negozio di porcellane potrebbe minacciare la tua relazione con una persona importante nella tua vita. Potrebbe anche significare che smetti di recitare un ruolo e diventi reale su chi sei.

Carriera/Finanza: hai dei bisogni e vorrai che vengano riconosciuti come l'astuto Mercurio si allinea con Eris scontenta. Potresti chiedere quello che vuoi invece di stare seduto in silenzio mentre le opportunità ti passano davanti. Un cenno del disilluso Nettuno nella tua casa di piani a lungo termine suggerisce che l'ansia per il futuro potrebbe spingerti a parlare. Prima di fare una richiesta, prenditi qualche giorno per organizzare i tuoi pensieri ed esplorare le tue opzioni.

Crescita personale/spiritualità: se hai represso il tuo vero sé, potresti aver bisogno di lasciarlo correre per un momento prima di poter trovare l'equilibrio. Luce e ombra devono trovare un modo per convivere felicemente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ci sono così tante idee da esplorare e piani da sviluppare che difficilmente saprai da dove cominciare. Mentre la luna nel tuo regno mentale si scontra con Marte e Urano, vorrai che le cose accadano immediatamente. Rallenta e fai le cose passo dopo passo.

Amore/Amicizia: se hai fatto qualcosa per ferire o offendere un amico, sii pronto a fare ammenda. Avrai bisogno di cogliere l'attimo mentre l'impulsivo Marte si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo settore sociale. Potresti perdere la calma se aspetti troppo a lungo, quindi non esitare a contattarci. In una nota diversa, la solitudine potrebbe suscitare un improvviso bisogno di fare amicizia. Non lasciare che la timidezza o l'insicurezza ti impediscano di creare connessioni.

Carriera/Finanza: potresti avere difficoltà a organizzare i tuoi pensieri ed esprimerti mentre il tuo sovrano, Mercurio, nel tuo settore delle comunicazioni si scontra con i nodi della luna. Fermati e prenditi un momento per riflettere prima di rispondere ai messaggi e discutere di questioni importanti. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che le tue informazioni non sono aggiornate. Potrebbe essere necessario avventurarsi oltre la solita cerchia di contatti per ottenere ciò di cui hai bisogno. Contattare le persone giuste potrebbe essere difficile. Essere pazientare.

Crescita personale/spiritualità: potresti dover ammettere che non sai ciò che non sai. Invece di sentirti frustrato, lascia che ti motivi ad espandere le tue conoscenze. C'è sempre altro da imparare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la strategica Luna Vergine che accende Marte, i nodi lunari e Urano, avrai un guasto o una svolta quando si tratta dei tuoi piani per il futuro. La gestione di determinate amicizie e alleanze può determinare il risultato finale. Stai attento.

Amore/Amicizia: quando hai a che fare con un'amicizia o un gruppo che è diventato una forza dirompente nella tua vita, qualcosa dovrà dare. Con una fusione Marte-Nodo Nord-Urano nella tua casa della comunità, un'esplosione potrebbe mettere in moto una rottura. La situazione è probabilmente instabile da un po'. Ora sta raggiungendo il punto in cui abbastanza è abbastanza. Se ti ritrovi espulso dall'isola dell'amicizia, vattene con calma. Fidati che l'Universo ti sta reindirizzando verso connessioni più appaganti.

Carriera/Finanza: per quanto riguarda la carriera e le questioni finanziarie, vorrai assicurarti di ricevere ciò a cui hai diritto. Non sarai timido nell'esprimere un risentimento mentre il comunicatore Mercurio e la guerriera Eris si allineano. La ruota cigolante in effetti ottiene il grasso. Tuttavia, prima di fare rumore, controlla di avere i tuoi fatti e cifre in chiaro. Con Nettuno confuso a bordo, potresti non vedere l'intera immagine.

Crescita personale/Spiritualità: vedi le cose come sono o come vorresti che fossero? Potresti far sembrare le cose migliori o peggiori di come sono in realtà quando Mercurio e Nettuno si scontrano. Prendi le cose con le pinze.