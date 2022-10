Oroscopo di oggi 11 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 11 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 11 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Collaborare con un collega o un gruppo di persone diligenti e laboriose può aiutarti a portare a termine le cose. La collaborazione avrà i suoi vantaggi poiché il socievole Sole della Bilancia si sincronizza con il maestro Saturno nelle tue zone interpersonali. Ora non è il momento di allinearti con le persone che fanno mosse appariscenti e si affrettano a raggiungere il traguardo. Trarrai vantaggio dal lavorare con persone intelligenti e disciplinate che sanno come allacciarsi le cinture e andare lontano. Questo è il giorno perfetto per concentrarsi su un progetto a lungo termine. Anche le relazioni personali trarranno beneficio da questa influenza stabilizzante. Mettiti d'accordo con il tuo partner sui tuoi piani futuri e sugli obiettivi di relazione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti fare uno sforzo impressionante sul posto di lavoro, a patto che il desiderio di ribellarti non pregiudichi i tuoi sforzi. Mentre il cooperativo Sole della Bilancia e il diligente Saturno danno energia alle tue zone di lavoro, puoi portare un'enorme concentrazione e determinazione in un compito impegnativo. Se ti alleni e ti accontenti del lungo periodo, mostrerai al mondo ciò che la disciplina e il duro lavoro possono portare a termine. Le prospettive sono promettenti fintanto che il disgregatore in te non va controcorrente. Anche se il sole è in contrasto con l'irregolare Urano, potresti avere un irrefrenabile bisogno di fare le cose a modo tuo. Perché essere inutilmente rialzista? A volte, è intelligente attenersi al copione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Fai attenzione a non fare di un appuntamento la tua fonte di intrattenimento per tutti. Questa è una richiesta che nemmeno la persona più attenta e divertente può esaudire. Come intitolato Venere si oppone a Chirone ferito sull'asse della tua vita amorosa e della tua vita sociale, qualcuno potrebbe finire deluso se la serata non sarà all'altezza delle sue aspettative. Lo stesso vale per gli amici. Le grandi aspettative sono destinate a rovinare il vostro tempo insieme. Forse sei un po' annoiato dalla solita folla? Quando il tuo sovrano, il comunicatore Mercurio, rientra nell'amichevole Bilancia, ti divertirai a conoscere nuove persone. Perché non socializzare o aggiornare il tuo profilo di appuntamenti e iniziare a scorrere?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

I tuoi piani possono includere la sicurezza delle questioni sul fronte interno mentre il sole nell'armoniosa Bilancia e il tuo regno domestico si sincronizzano con la stabilizzazione di Saturno. Ciò potrebbe comportare il pagamento del debito, la garanzia di un mutuo o il rifinanziamento della tua casa. Se hai una partnership (in amore o in affari), trarrai vantaggio dall'essere sulla stessa pagina sulle finanze e assicurarti che tutte le tue basi siano coperte. Questo è il giorno perfetto per fare un passo significativo verso il raggiungimento di un obiettivo a lungo termine. Quello che fai ora può aiutarti a costruire una solida base per il futuro. Mentre il sole si scontra con l'innovatore Urano, potresti essere attratto da uno schema folle. Per oggi, attenersi alla cosa sicura.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Leone :

Sei noto per portare il dramma. Oggi sarai incline ad adottare un tono più maturo e serio poiché il sole in armoniosa Bilancia e il tuo settore della comunicazione si allinea con Saturno responsabile nella tua casa di partnership. Innalzerai l'età adulta a una forma d'arte quando avrai una conversazione seria con il tuo partner (in amore o per affari). Va tutto bene, fintanto che tutti si attengono al copione e non fanno mosse inaspettate. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non ci saranno fuochi d'artificio mentre il sole è in contrasto con il disgregatore Urano. Non aver paura di scuotere le cose, ma cerca di evitare inutili rappresentazioni teatrali. Rimani concentrato su ciò che è importante mentre esprimi il tuo punto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Vergine:

La terapia al dettaglio potrebbe non essere molto appagante poiché Venere autoindulgente si oppone all'insicura Chirone sul tuo asse finanziario. Non importa quanti adorabili ninnoli acquisti o uscite stravaganti a cui ti concedi, non lenirà il vuoto che senti dentro. Questa nuvola oscura passerà prima che tu te ne accorga. Quando lo fa, non vorrai essere gravato da debiti e circondato da acquisti impulsivi di cui ti pentirai. Il tuo cuore ha bisogno di amore e connessione più che di oggetti materiali. Rivolgiti a qualcuno che può darti un po' di attenzione. Anche se potrebbe non provenire dalla fonte che desideri, l'amore è sempre disponibile. Mantieni un cuore e una mente aperti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Bilancia :

Gestirai la tua vita amorosa come se fosse il tuo lavoro poiché il sole nel tuo segno si sincronizza con Saturno responsabile nella tua casa di appuntamenti e romanticismo. Guadagnare terreno in una relazione amorosa o nel perseguire la tua attuale cotta non significa fare di più o provare qualcosa di diverso. Si tratta di presentarsi costantemente e onorare i propri impegni. Vibrazioni mature e affidabilità mostreranno al tuo interesse amoroso che puoi fidarti. In quanto tale, non è nel tuo interesse agire in modo diverso dal personaggio o cambiare improvvisamente la tua routine. Potresti essere tentato di interrompere il flusso delle cose con Urano irregolare nella foto. Non lasciare che la noia o l'impazienza compromettano i progressi che hai fatto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Scorpione :

Avrai voglia di mettere in ordine la tua vita privata mentre il sole nell'armoniosa Bilancia e il tuo regno interiore si sincronizza con il responsabile Saturno nel tuo settore domestico. Lavorerai diligentemente dietro le quinte per creare stabilità nella tua casa e nella tua vita familiare. Avrai anche la spina dorsale necessaria per resistere ai tuoi cari e affrontare serie preoccupazioni. Con il disgregatore Urano nella foto, qualcuno inevitabilmente sfiderà la tua autorità e proverà a fare le cose a modo suo. Non puoi permetterti di licenziarli del tutto, ma allo stesso tempo non puoi permettere loro di peggiorare una situazione stressante.