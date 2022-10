Oroscopo di oggi 17 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 17 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 17 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Farai sapere al mondo (e al tuo partner) che fai sul serio poiché il Sole della Bilancia si sincronizza con il tuo sovrano, Marte, e si oppone alla guerriera Eris nel tuo segno. Sarai pronto a difendere te stesso e difendere i tuoi interessi sul lavoro e nelle tue relazioni. Se ti senti rifiutato o escluso, la punizione può essere rapida e spietata. Allo stesso modo, se single, potresti essere accecato dalla rabbia se vieni snobbato dal tuo interesse amoroso. Anche se pensare prima di agire non è il tuo forte, potrebbe impedirti di fare o dire qualcosa di cui ti pentirai. Sotto l'ultimo quarto di luna, è importante soddisfare i tuoi bisogni emotivi. Tuttavia, non mettere a rischio una relazione importante.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Adotterai una posizione "non fare prigionieri" mentre il Sole della Bilancia e il guerriero Marte si allineeranno nel tuo settore lavorativo e finanziario. Oggi, perseguirai coraggiosamente qualunque cosa tu stia cercando. Quello che non sai potrebbe ferirti mentre il sole si oppone alla dirompente Eris nella tua dodicesima casa nascosta. In superficie, tutto sembra gioioso. Tuttavia, dietro le quinte potrebbe nascere il caos. Puoi gestire ciò che accade, purché tieni sotto controllo la tua inquietudine interiore e non lasci che offuschi il tuo giudizio. L'ultimo quarto di luna segnala che il traguardo è in vista.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potrai portare a termine la tua agenda personale mentre il Sole della Bilancia si armonizza con il guerriero Marte nel tuo segno. Quando sei così acceso, è probabile che otterrai ciò che ti sei prefissato di ottenere. Tuttavia, il progresso non sarà privo di sfide. Il sole si oppone al malcontento Eris nella tua casa di comunità, scatenando un grande scontro. Gli animi possono infiammarsi se qualcuno si sente escluso o crede che non riceverà ciò che gli è dovuto. A nessuno piace essere escluso. Potrebbe spettare a te assicurarti che tutti ricevano un trattamento equo. Se stai lottando per i tuoi diritti, è probabile che tu vinca. Nessuno è in grado di batterti in una guerra di parole.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole in Bilancia si oppone alla scontenta Eris nel tuo settore professionale, innescando una scossa che ti spinge fuori dalla tua zona di comfort. Questo potrebbe costringerti a confrontarti con il rifiuto o l'esclusione che hai incontrato nel mondo professionale. Affrontare il problema può essere catartico, purché le tue azioni non aggiungano benzina al fuoco. Mentre il sole si sincronizza con il guerriero Marte, potresti scoprire di essere molto più forte e ambizioso di quanto pensi. Può essere stimolante perseguire ciò che vuoi. Tuttavia, con Marte nel tuo regno dietro le quinte, mantieni le tue mosse a porte chiuse. Nessuno può opporsi a te se non sa cosa stai combinando.