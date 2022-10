Oroscopo di oggi 19 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 19 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 OTTOBRE 2022

Potresti sentire come se il mondo ti stesse venendo incontro da tutte le parti. Uno scontro tra il Sole della Bilancia e il prepotente Plutone può rendere difficile giocare bene con gli altri, soprattutto se pensi che qualcuno stia cercando di rubarti il ​​tuono. Invece di cercare modi per scendere a compromessi, potresti sentirti in dovere di far sapere agli altri che stai chiamando i colpi. Questo è destinato a creare problemi sul lavoro e a casa. Poiché il messaggero Mercurio si oppone a Chirone ferito nel tuo segno, è difficile non prenderlo sul personale quando qualcuno ti chiama. Ti sentirai in colpa o insicuro solo se c'è del vero dietro quello che dicono. Non buttarlo via se non puoi prenderlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 OTTOBRE 2022

Con il Sole della Bilancia nella tua casa di lavoro, risolverai le cose in sospeso e porterai a termine le cose. Tuttavia, uno scontro con il controllo di Plutone potrebbe richiedere di aderire a linee guida specifiche o ottenere l'approvazione ufficiale prima di fare il passo successivo. È una seccatura quando sei costretto a fare le cose secondo le regole. Tuttavia, infrangere le regole potrebbe metterti nei guai. Aggiungi un tagliente allineamento Mercurio-Chirone al mix e qualcuno potrebbe richiamare le tue conoscenze e abilità. Tutti i segnali indicano che tagliare gli angoli è una mossa rischiosa, quindi assicurati di sapere cosa stai facendo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 OTTOBRE 2022

Potresti avere un prurito che non riesci a grattare mentre il sole in Bilancia si scontra con l'ossessivo Plutone. Non importa quanto tu voglia qualcosa, non puoi ottenerla senza che qualcuno ti dia il via libera. Ricorrere a manipolazioni e tattiche aggressive è una pessima idea. Quello che vuoi non vale la pena avere se perseguirlo ti spinge a impegnarti in un comportamento discutibile che cambierà il modo in cui sei visto. Se una persona diventa invadente con te, ricordale i tuoi limiti. Non va bene che nessuno ti prenda in giro. Potresti voler dire qualcosa di offensivo poiché il tuo sovrano, Mercurio, si oppone a Chirone ferito, ma non farlo. Niente di buono viene dal combattere il fuoco con il fuoco.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 OTTOBRE 2022

Uno scontro tra il sole nella Bilancia pacificatrice e il controllo di Plutone può creare conflitto tra te e un partner, coinquilino o familiare. Sembra che una parte voglia dire all'altra cosa fare. Potresti essere tentato di chiedere l'aiuto del tuo partner o di un membro della famiglia per forzare un problema con un'altra persona nel tuo gruppo, ma allearsi contro qualcuno non farà che peggiorare le cose. Se i ruoli sono invertiti e sei tu quello sotto pressione, non aver paura di difendere te stesso. Poiché Mercurio espressivo si oppone a Chirone ferito, i sentimenti possono essere facilmente feriti, quindi scegli attentamente le tue parole.