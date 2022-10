Oroscopo di oggi 21 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 21 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 21 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 OTTOBRE 2022

La luna governa il giorno in cui non ci sono grandi movimenti planetari che ispirano i tuoi pensieri e le tue azioni. Con la luna nell'efficiente Vergine e la tua casa di lavoro, sarai determinato a cancellare le cose dalla tua lista di cose da fare sia a casa che al lavoro. Mentre la luna trina il Nodo Nord e l'inventiva Urano nella tua casa delle risorse, sarai aperto a esplorare modi nuovi e insoliti per guadagnare e risparmiare denaro. Pensare fuori dagli schemi sarà vantaggioso ora e in futuro. Perché non ottenere la loro intuizione e consigli?

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 OTTOBRE 2022

La luna governa il giorno in cui non ci sono grandi movimenti planetari che ispirano i tuoi pensieri e le tue azioni. Con la luna nell'efficiente Vergine e il regno che governa i bambini, l'amore, la ricreazione e la creatività, vorrai mettere in ordine quelle aree della tua vita. Quando la luna incontra Cerere che nutre, ti innamorerai delle persone a cui tieni. Questa dolce atmosfera può creare un incontro emotivamente gratificante con i tuoi figli o un partner, a patto che tu non sia troppo iperprotettivo. Questa sera, quando la luna si sincronizzerà con il ribelle Urano nel tuo segno, vorrai fare le tue cose. Onorare l'indipendenza degli altri renderà loro più facile rispettare la tua.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 OTTOBRE 2022

Triangoli amorosi, gelosia, possessività e ogni tipo di dramma romantico possono colorare la tua vita amorosa mentre l'affettuosa Venere e l'ossessivo Plutone si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e intimità. All'inizio potrebbe sembrare sexy ed eccitante, ma non sarà un viaggio così divertente quando ti ritroverai immerso in emozioni travolgenti. Potresti credere di poter controllare i tuoi desideri e non diventare pazzo, ma una volta che il sesso è coinvolto, non puoi. Una parola per il saggio: stare alla larga da una situazione emotivamente pericolosa. Probabilmente non funzionerà come vorresti. Inseguire i tuoi desideri non è sempre una mossa intelligente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 OTTOBRE 2022

Quando non ci sono grandi transiti planetari che ispirano i tuoi pensieri e le tue azioni, i movimenti della luna governano il giorno. Potrebbe essere in serbo un periodo frenetico mentre la luna nel multitasking Vergine attraversa la tua terza casa indaffarata. Puoi aspettarti un sacco di commissioni, riunioni e brevi viaggi. La tua giornata potrebbe anche comportare il contatto con amici e familiari, così puoi aspettarti molte chiamate, e-mail e messaggi di testo. Connettersi con i tuoi cari preferiti sarà gratificante mentre la luna incontra Cerere che nutre. L'incoraggiamento che dai e ricevi può essere immensamente rassicurante. C'è qualcuno che potrebbe trarre vantaggio dal tuo sentire? In tal caso, chiama o invia un messaggio di testo.