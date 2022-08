Oroscopo di oggi 22 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 22 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 22 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: inizierai a concentrarti su questioni pratiche quando il sole entra nella Vergine sensibile. Il desiderio di sistemare la tua vita potrebbe spingerti ad affrontare troppi progetti mentre la Luna Cancro quadra Giove entusiasta. Rilassati e fai un piano.

Amore/Amicizia: potresti cadere perdutamente quando Venere incontra Cerere nella tua casa del vero amore. Probabilmente non dovrai guardare molto lontano per trovare un ammiratore grato che vorrebbe che tu lo adorassi. Se accoppiato, farai di tutto per coccolare il tuo partner e assicurarti che abbia ciò di cui ha bisogno. Non fanno per te se non sono ricettivi a ciò che hai da offrire. Se la tua relazione non funziona, potrebbe essere il momento di cambiare.

Carriera/Finanza: mentre l'astuto Mercurio e l'investigatore Plutone si sincronizzano nelle tue zone di lavoro, sarai l'asso di progetti che richiedono ricerche e indagini approfondite. Saprai quali domande porre per sbloccare le risposte di cui hai bisogno. Le conversazioni con i colleghi possono essere fruttuose, a patto che tu non sia eccessivamente curioso. Sii consapevole dei confini.

Crescita personale/Spiritualità: oggi il sole entra nella meticolosa Vergine e nella tua zona di lavoro e benessere. Fino al 22 settembre sarai motivato a mettere ordine nella tua vita dall'interno verso l'esterno. Questo inizia con il tuo benessere fisico. Dovrai essere in perfetta forma per gestire in modo efficiente i tuoi affari quotidiani. Modifica il tuo regime di fitness in base alle tue esigenze attuali

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sarai guidato dall'ottimismo mentre la Luna Cancro quadra Giove entusiasta. A volte, devi avere un po' di fiducia che le cose andranno per il verso giusto. Qualcosa di buono è destinato ad accadere perché sei disposto a sostenere la fede con l'azione.

Amore/Amicizia: un delizioso pasto cucinato in casa seguito da una serata di TV in streaming e relax sarà la tua idea di divertimento mentre Venere incontra Cerere nutriente nel tuo regno domestico. È una delle serate più dolci dell'anno per stare a casa e sentirsi a proprio agio con il proprio partner. Anche una serata divertente a casa con la famiglia potrebbe essere piacevole. Fai di tutto con i tuoi cibi e bevande preferiti.

Carriera/Finanza: sarai diligente nella tua ricerca di informazioni in quanto Mercurio curioso e Plutone si allineano. Questo è un ottimo momento per scrivere, ricercare e indagare. Se sei coinvolto nell'istruzione, sarai uno studente o un insegnante dedicato. La tua sete di conoscenza ti manterrà concentrato sulle tue attività fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Crescita personale/Spiritualità: oggi, il sole entra nella metodica Vergine e nel regno che governa il romanticismo, la ricreazione, i bambini e la creatività. Fino al 22 settembre, darai la priorità al seguire la tua felicità. La tua giocosità e l'atmosfera ottimista lo rendono un momento dolce per la tua vita amorosa. Se sei single, è molto probabile che incontrerai qualcuno quando socializzi e partecipi alle tue attività preferite. Ti divertirai con giochi, sport, hobby e artigianato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai ispirato a fare grandi progetti mentre la luna fa quadrare l'ampio Giove nella tua casa di obiettivi a lungo termine. Prima di fare un grande investimento, controlla di avere il tempo, l'interesse e le risorse sufficienti per portare a termine. A volte, meno è di più.

Amore/Amicizia: l'amore che provi non può essere contenuto mentre adorare Venere incontra Cerere nutriente nel tuo settore della comunicazione. Sarai generoso nell'esprimere il tuo affetto a coloro a cui tieni. Invia dei dolci messaggi di testo o magari una lettera d'amore vecchio stile. Loderai generosamente le persone utili che incrociano la tua strada, come il tuo barista preferito o il fattorino. Anche tu potresti ricevere parole gentili e amorevoli. Lascia che ti scaldino il cuore.

Carriera/Finanza: sarai determinato ad andare a fondo di una questione finanziaria mentre il curioso Mercurio e il sondatore Plutone si allineano. Potrebbe coinvolgere la tua casa, la tua famiglia o le risorse condivise. Scavare in profondità nella questione può rivelare le risposte che cerchi.

Crescita personale/spiritualità: con il sole nella meticolosa Vergine fino al 22 settembre, vorrai mettere in ordine i tuoi affari familiari e lo spazio vitale. Sarai impegnato a trovare modi per migliorare la tua vita privata ripulendo il disordine, ridecorando e organizzando riunioni. Potresti lavorare da casa o intrattenere gli ospiti, rendendo il tuo posto un centro di attività. Anche se questo non sarà riposante, sarà vivace e divertente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sperimenterai intensi picchi emotivi mentre la luna nel tuo segno si scontra con l'ampio Giove. È molto lontano quando sei ciecamente ottimista e intrattieni aspettative gonfiate. È intelligente impedire a te stesso di diventare troppo alto o troppo basso.

Amore/Amicizia: una discussione approfondita può aiutarti a capire cosa sta succedendo alla tua vita amorosa. Avrai voglia di andare a fondo delle cose mentre il curioso Mercurio si sincronizza con il sondare Plutone nella tua zona di partnership. Se una relazione ha bisogno di una revisione, prova ad affrontare problemi difficili e a porre domande che di solito eviti. In alcuni casi, potresti aver bisogno dell'assistenza di un terapeuta o di un mediatore per affrontare le parti più impegnative del processo. Potrebbero essere utili anche le informazioni di un sensitivo fidato.

Carriera/Finanza: oggi, il sole entra nella Vergine efficiente e nel tuo regno mentale. Fino al 22 settembre porterai una pianificazione metodica e una comunicazione coerente in tutti i tuoi affari. Avrai un sacco di pensieri e idee interessanti, quindi vorrai entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo che possono fornire feedback approfonditi. Questo è un momento eccellente per scrivere, parlare in pubblico, istruzione e networking. Cerca modi per connetterti e scambiare idee e informazioni.

Crescita personale/Spiritualità: quando Venere incontra Cerere che si prende cura, metterai i tuoi soldi dove si trova il tuo cuore. Nessun prezzo è troppo alto quando si provvede a qualcuno a cui tieni. La tua generosità sarà il tuo modo di mostrare amore.