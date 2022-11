Oroscopo di oggi 23 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 23 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 23 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Nuova in Sagittario espansivo e la casa che governa l'avventura, la spiritualità, l'istruzione superiore e i viaggi accende il bisogno di esplorare nuovi regni. Un quadrato alla devota Vesta suggerisce che rinuncerai a testare le acque e invece ti tufferai a capofitto nel profondo di una nuova ed eccitante avventura. Questo è un modo per scoprire se qualcosa è giusto per te, ma probabilmente trarrai vantaggio da una ricerca più misurata di un'esperienza che allarga gli orizzonti. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare dove andrai e come crescerai nell'anno a venire, quindi pensaci bene e fai scelte ponderate. Usa sia il cuore che la mente per decidere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Nuova in Sagittario e la tua casa dell'intimità colpiscono il pulsante di ripristino sulle tue connessioni più strette. Tuttavia, prima di poter ricominciare da capo, dovrai pensare a quali persone dare la priorità e quali persone mettere nel dimenticatoio. Un quadrato a Vesta nella tua casa di comunità suggerisce che il tempo che dedichi a un amico o a un gruppo potrebbe distrarti dallo sviluppare una relazione più significativa con qualcuno a cui sei vicino. O li stai dando per scontati, o semplicemente non ti piacciono più. Non è bello lasciare qualcuno all'amo. Se li vuoi nella tua vita, sii attento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Nuova in Sagittario e la tua casa di collaborazione segnano un nuovo inizio per le relazioni. Tuttavia, prima di poter salpare verso il tramonto con la barca dei tuoi sogni, dovrai chiarire le tue priorità. Un quadrato a Vesta nel tuo settore professionale segnala che la tua ossessione per il raggiungimento dei tuoi obiettivi di carriera potrebbe interferire con la tua vita amorosa. Se accoppiato, potresti non riuscire a rendere il tuo partner una priorità. Se single, potresti non avere abbastanza tempo libero per uscire con qualcuno o incontrare qualcuno di nuovo. Dovrai superare questo ostacolo prima di andare avanti. In quanto tale, dovrai decidere cosa è più importante per te adesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Nuova in Sagittario e la tua zona di lavoro segnalano un nuovo inizio nella tua vita lavorativa. Questo è un ottimo giorno per occuparsi di questioni pratiche e determinare dove è possibile sviluppare nuove abilità. Un cenno a Vesta nella tua zona di avventura avverte che potresti essere più concentrato su progetti nuovi ed entusiasmanti rispetto alle attività di routine. Non mettere il carro davanti ai buoi, Cancro. Dovrai risolvere le questioni in sospeso con le tue attività attuali prima di poterti allargare in una nuova direzione o portare un progetto al livello successivo. Il lavoro sporco non è affascinante. Tuttavia, può prepararti per ciò che ti aspetta. Rimboccati le maniche e sporcati le mani.