Oroscopo di oggi 25 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 25 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: porterai energia ed entusiasmo alle tue interazioni mentre la luna entra nel gregario Leone e si allinea con il tuo sovrano, il potente Marte. Conversazioni vivaci ti ispireranno e ti spingeranno all'azione. Combattere mentalmente con un Gemelli intelligente può essere soddisfacente.

Amore/Amicizia: il perdono è la chiave della felicità poiché Venere si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Non puoi continuare a incolpare gli altri (come un partner passato o attuale) per i loro errori. Né puoi continuare a punirti per le trasgressioni passate. Questo non significa che perdoni il cattivo comportamento o pensi che sia giusto che qualcuno devasti la tua vita. Piuttosto, stai scegliendo di lasciar andare il dolore in modo da poter fare spazio all'amore.

Carriera/Finanza: Oggi, l'anticonformista Urano diventa retrogrado in Toro e nella tua casa dei beni. Fino alla fine di gennaio, puoi acquisire una comprensione più profonda del tuo rapporto con il denaro e diventare più abile a cavalcare il flusso e il flusso delle finanze. Prenditi del tempo per esplorare ciò che ha valore per te, ciò a cui dovresti aggrapparti e ciò a cui dovresti arrenderti. In alcuni scenari, puoi rivendicare la tua indipendenza quando ti disconnetti da una situazione in cui ti senti controllato dal denaro e dai beni materiali.

Crescita personale/spiritualità: ogni giorno, le circostanze ti sfidano a scoprire quanto puoi crescere. Non lasciare che il disagio di scartare vecchie idee su te stesso impedisca la tua evoluzione. Cogli l'opportunità di espanderti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti accontenterai di nidificare e riposare, occupandoti di progetti domestici mentre la luna entra nell'energico Leone e nel tuo regno domestico. Poiché la luna contatta Marte, portare a termine le cose potrebbe richiedere un investimento finanziario, ma non ti dispiacerà se si prenderà cura degli affari.

Amore/Amicizia: perdonali, toro, perché non sanno quello che fanno. Questo è il messaggio consegnato quando Venere nel tuo regno domestico si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Un parente o un caro amico potrebbe aver bisogno di perdono. Puoi scegliere di lasciar andare un reclamo senza ricevere scuse o spiegazioni per quello che è successo. Questo non significa che stai condonando un comportamento offensivo. Significa che sei pronto a rivendicare la chiusura lasciando andare il passato e andando avanti.

Carriera/Finanza: il tuo spirito creativo si sta scaldando con il sole nella tua casa di espressione personale. Cerca dei modi per sfruttare al meglio i tuoi regali unici.

Crescita personale/Spiritualità: con Urano anticonformista retrogrado nel tuo segno fino alla fine di gennaio, sei incoraggiato a integrare il tuo stato di ribelle acquisito di recente. Negli ultimi anni, hai scosso le cose ovunque tu vada. Forse stai liberando le catene che ti legano a un ruolo che non vuoi più interpretare. La tua ricerca di liberazione continuerà per un po' di tempo, quindi è intelligente determinare da cosa vuoi staccarti e perché.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei tutta dolcezza e luce mentre il Sole Leone contatta Venere, Chirone e Cerere. Quando l'atmosfera è così adorabile, potresti non voler dire nulla che interrompa il flusso. Attento, Gemelli. Toro e Scorpione sentono l'odore dell'insicurezza a un miglio di distanza.

Amore/Amicizia: Mercurio entra in un'armoniosa Bilancia, accendendo il pensiero creativo e ispirandoti a perseguire persone e attività che stimolano la tua mente. Nelle prossime settimane, la compatibilità intellettuale con un partner romantico sarà importante quanto l'attrazione fisica. Stai alla ricerca di qualcuno con cui puoi passare ore a parlare senza perdere interesse. Anche la comunicazione con i bambini beneficerà di questa energia perspicace. Invece della solita breve visita di Mercurio, girerà dentro e fuori dalla Bilancia fino al 29 ottobre.

Carriera/Finanza: la pigrizia o la riluttanza a scuotere la barca potrebbero lasciarti senza informazioni vitali. Poiché un allineamento dei nodi di Venere influisce sulla comunicazione e sulla tua vita lavorativa, prenderai il percorso di minor resistenza. Sfortunatamente, questo non ti porterà dove vuoi andare. Non puoi sempre giocare bene. Essere rispettati ti farà guadagnare più chilometri che essere apprezzato. È intelligente presentare un comportamento professionale.

Crescita personale/spiritualità: potresti evitare una conversazione imbarazzante con un membro della famiglia poiché Mercurio espressivo e Cerere nutriente si scontrano. Per evitare il disagio, potresti dire a qualcuno ciò che vuole sentire piuttosto che ciò che potrebbe essere effettivamente vero. Le mezze verità e l'elusione possono avere ripercussioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: vivere la vita mondana può essere presente nei tuoi piani poiché la luna nello appariscente Leone e la tua casa di denaro e beni si allinea con Venere e Cerere. Una persona amata fortunata probabilmente trarrà beneficio dalla tua gentilezza e generosità. La condivisione è la cura.

Amore/Amicizia: quando Mercurio entra in Bilancia, puoi aspettarti una maggiore attività a casa. Potresti lavorare da casa o il tuo spazio vitale potrebbe essere il luogo in cui amici e persone care si riuniscono per aggiornarsi sulle ultime notizie. Questo è un buon momento per negoziare questioni relative a un contratto di locazione o all'acquisto e alla vendita di proprietà perché puoi comunicare in modo efficace le tue esigenze. Tuttavia, dovresti evitare i negoziati durante l'imminente retrogrado. Mercurio girerà dentro e fuori dalla Bilancia fino al 29 ottobre.

Carriera/Finanza: vuoi (e credi di meritare) il meglio di tutto mentre Venere attraversa la tua casa dei beni. Tuttavia, poiché Venere si scontra con i nodi della luna, sembra che nulla possa graffiare il tuo prurito. Nella tua ricerca di soddisfazione, potresti spendere soldi per cose frivole. Potrebbe essere difficile resistere a cene costose, eventi di grandi dimensioni e ninnoli costosi. Non dormire sul piacere delle gioie semplici. I brividi economici possono essere sorprendentemente eccitanti.

Crescita personale/spiritualità: chiedere ciò di cui hai bisogno può essere difficile poiché il comunicatore Mercurio e Cerere si scontrano. Non c'è vergogna nel bisogno di supporto. Dopotutto, sei solo umano.