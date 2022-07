Oroscopo di oggi 25 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 25 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 25 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la settimana inizia in modo vivace con la Luna Gemelli che illumina il cielo e la tua terza casa di comunicazione. Si scontra con il tuo pianeta dominante, Marte, quindi se ti senti un po' ansioso e teso, questo è probabilmente il colpevole. Puoi diffondere questa energia attraverso l'attività fisica, quindi potresti iniziare la giornata con una visita in palestra o una corsa. Chiedi a un Gemelli di unirsi a te e il tempo volerà.

Amore/Amicizia: la luna si muove nel nutrire il Cancro questo pomeriggio, mettendo in evidenza la casa e la famiglia nel tuo tema natale. Trina Vesta in Pesci, invocando un profondo desiderio di amare e prendersi cura degli altri, in particolare della persona amata. Questa è un'influenza estremamente fertile, quindi tienilo presente se decidi di salire sul treno dell'amore stasera.

Carriera/Finanza: Plutone attiva la tua decima casa della carriera, scontrandosi con la luna e rendendoti più energico e determinato del normale. Mentre questo ti aiuta a fare le cose e salire la scala del successo, può anche renderti inconsapevole degli altri. Fai attenzione a te stesso, ma non dimenticare i tuoi colleghi e clienti.

Crescita personale/Spiritualità: una volta presa una decisione, è tutto a posto. Assicurati solo di essere sulla strada giusta.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la settimana inizia in modo sbarazzino con la luna in Gemelli che genera idee, intuizioni e possibilità mentre illumina i valori fondamentali nel tuo tema natale. Prendendoti del tempo per rivedere chi, dove e cosa conta per te, puoi allineare il tuo pensiero e le tue azioni con le tue motivazioni interiori, rendendo molto più facile raggiungere i tuoi obiettivi. La luna si muove oggi verso l'ora di pranzo per nutrire il Cancro, attivando la tua terza casa di comunicazione e connessione. Se devi richiamare uno Scorpione, questo pomeriggio è il momento ideale per farlo.

Amore/Amicizia: la Luna Cancro trina Vesta in Pesci nella tua undicesima casa di amicizia questa sera. Le migliori relazioni sono costruite su amicizie che si sono sviluppate nel tempo. Questa è un'influenza molto fertile, energeticamente e biologicamente, quindi tienilo a mente se il romanticismo accende una candela questa sera.

Carriera/Finanza: La Luna Gemelli attiva il tuo settore monetario, piazzando Nettuno in Pesci questa mattina presto. Può essere difficile vedere chiaramente e l'inganno può facilmente verificarsi con questo transito in gioco. Pertanto, controlla, controlla e ricontrolla prima di impegnare te stesso o i tuoi fondi in qualcosa o chiunque oggi.

Crescita personale/spiritualità: non c'è niente come il comfort e la connessione che esiste tra amici di lunga data. La famiglia trovata è importante quanto quella biologica.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: oggi sei come il pifferaio magico, che fischietta una melodia e incanta la folla mentre la luna dei Gemelli illumina la tua prima casa di te stesso. La luna si scontra con Marte questa mattina presto, quindi potresti essere meno tollerante e accettante del normale. Dovrai anche evitare la tentazione di spettegolare. Potrebbe sembrare divertente in questo momento, ma dopo ti sentirai male. L'attesa a breve termine non vale la pena. Dedica invece un po' di tempo alle tue pratiche spirituali. Ti solleveranno e ti faranno sentire in pace piuttosto che infastidito. Anche uno Scorpione non sarà in grado di entrare sotto la tua pelle.

Amore/Amicizia: Plutone mette in evidenza il tuo settore di intimità, scontrandosi con la luna e aumentando la sensibilità. In quanto tale, potresti essere più lunatico del solito. Sii più paziente e comprensivo con la persona amata e, si spera, ricambia il favore. A volte hai solo bisogno di decomprimere e trascorrere del tempo da solo. Questo transito lo favorisce.

Carriera/Finanza: Vesta in Pesci attiva la tua decima casa di carriera e successo, insrendosi con la luna una volta che si sposta in Cancro questo pomeriggio. Questa è un'influenza molto fertile, quindi puoi aspettarti che si rifletta in qualche modo nella tua vita professionale odierna. Forse un progetto che stavi aspettando riceverà i finanziamenti di cui ha bisogno, o una nuova idea redditizia ti arriverà in grembo. Indipendentemente da ciò, prendi l'anello di ottone e cogli l'occasione che arriva.

Crescita personale/Spiritualità: se non riesci a deciderti, dagli un po' di tempo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: un quadrato tra l'irrequieta Luna Gemelli nella tua dodicesima casa dei sogni e Nettuno in Pesci nella tua nona casa durante le prime ore del mattino può comportare un riposo notturno scadente. Se ti alzi presto, avrai più spazio per goderti la Luna Cancro, che arriva verso pranzo, giusto in tempo per goderti un pasto con un Toro. Se puoi, pranza all'aperto. Fai una passeggiata nel parco o anche una passeggiata intorno all'isolato. Trascorrere del tempo nella natura è sempre edificante.

Amore/Amicizia: Plutone mette in evidenza la tua settima casa di partnership. Si scontra con la luna, genera malumore, aumenta la sensibilità e rende le cose un po' tese tra te e la tua amata. Sii gentile e comprensivo, e questa strana energia passerà senza alcun danno duraturo.

Carriera/Finanza: questo è uno di quei giorni in cui dovrai raccogliere tutta la pazienza che puoi raccogliere solo per superare la giornata lavorativa. Fortunatamente, puoi farlo. Arriverai dall'altra parte senza incidenti. Meno persone devi avere a che fare, però, più facile sarà la tua giornata.

Crescita personale/spiritualità: potresti sentirti come se stessi viaggiando alla cieca in questi giorni, ma se rallenti e usi la tua visione psichica, puoi facilmente vedere il percorso davanti a te. Credi in te stesso. Stai facendo progressi.