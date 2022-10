Oroscopo di oggi 3 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 3 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 3 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Recentemente, "revisionare, rivedere e ripetere" è stato lo status quo con il lavoro. Ora che Mercurio ha stazionato direttamente, puoi aspettarti che le attività in stallo inizino ad andare avanti ancora una volta. Potresti non essere al passo per altre due settimane, quindi usa i giorni a venire per recuperare i progetti incompiuti e controllare i compiti di routine dalla tua lista di cose da fare. Sebbene alcune attività siano ancora un po' laboriose, apprezzerai che le cose si stanno finalmente muovendo nella giusta direzione. Anche la tua comunicazione con i colleghi migliorerà. Questa sera, quando la luna nell'autorevole Capricorno si sincronizza con Mercurio, una conversazione può aiutarti a trovare chiarezza e metterti sulla strada giusta quando si tratta di un problema professionale.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Un recente viaggio nella memoria volge al termine ora che Mercurio ha stazionato direttamente. Ciò significa niente più messaggi a sorpresa dai tuoi ex partner e niente più ricordi malinconici di relazioni amorose passate. Puoi continuare ad aggrapparti al passato se vuoi, ma la felicità che cerchi è davanti a te, non dietro. Se di recente ti sei riconnesso con qualcuno del tuo passato, dovrai decidere se merita di avere un ruolo nel tuo futuro. Quando la luna nel pragmatico Capricorno si sincronizza con il comunicatore Mercurio questa sera, una conversazione o uno scambio di messaggi di testo potrebbero fornire informazioni che mettono le cose in prospettiva. Farai la scelta sensata?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Probabilmente hai scoperto alcune informazioni intriganti sulla tua famiglia, educazione e vita familiare quando Mercurio retrogrado ti ha portato più a fondo nella tua storia. Capire da dove vieni ti aiuta a capire perché sei come sei. Ora che Mercurio ha stazionato dirette, le questioni personali in stallo inizieranno di nuovo ad andare avanti. Lascia che l'intuizione che hai acquisito durante questo retrogrado informi le tue scelte future. Imparare dal passato può salvarti dal ripetere gli errori che tu o i tuoi genitori avete fatto una volta. Questo è il momento perfetto per determinare se vuoi fare le cose in modo diverso. Liberati dal passato e crea la casa e la vita familiare che desideri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Farai un sospiro di sollievo ora che il messaggero Mercurio ha stazionato direttamente nel tuo settore delle comunicazioni. Messaggi misti, chiamate perse, posta smarrita e consegne in ritardo diventeranno presto un ricordo del passato. Anche gli incidenti imprevisti che interrompono il tuo flusso di lavoro saranno meno preoccupanti. Potrebbero esserci ancora problemi qua o là nelle prossime due settimane, ma puoi fidarti che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. Con la luna nel pragmatico Capricorno e la tua zona di partnership, potresti dover sistemare qualcosa con un partner o un alleato professionale. La luna si allinea con l'inventivo Urano e i creativi Pesci, rendendo questo un ottimo momento per pensare fuori dagli schemi.