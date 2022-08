Oroscopo di oggi 5 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 5 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 5 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: i tuoi sentimenti riguardo al denaro e ai beni si complicano quando la luna nel possessivo Scorpione si oppone al Nodo Nord, al volatile Urano e al focoso Marte. Potresti scoprire che ciò che è loro non è tuo, specialmente quando hai a che fare con un Toro o uno Scorpione.

Amore/amicizia: potrebbe esserci un'atmosfera scomoda tra te e un amico o un interesse amoroso mentre Venere è in contrasto con Saturno inflessibile nel tuo settore sociale. Qualcuno potrebbe essere emotivamente distante o inflessibile, rendendo difficile per te andare d'accordo con lui. Fai un piccolo sforzo per allentare la tensione, ma non sforzarti troppo. Sta a loro incontrarti a metà strada.

Carriera/Finanza: Il primo quarto di luna in Scorpione e la tua casa di risorse condivise suggerisce che potresti aver bisogno di qualcuno che si faccia avanti e faccia la sua parte per coprire le spese relative agli appuntamenti, alle attività ricreative o ai bambini. I tuoi piani potrebbero richiedere più fondi di quelli che puoi o dovresti fornire da solo. È giusto che tutte le parti contribuiscano con la loro giusta quota, e questo include te. Non puoi sempre aspettarti che gli altri prendano il conto.

Crescita personale/Spiritualità: sarai pronto a venire in soccorso di qualcuno mentre il coraggioso Marte si allinea con la devota Giunone. È bello che tu possa fornire supporto a qualcuno a cui tieni, ma potrebbe costarti. Quanto pensi di spendere?

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: andare d'accordo con gli altri può essere difficile poiché la luna nella tua zona di partnership si oppone al Nodo Nord, all'irregolare Urano e all'ostile Marte nel tuo segno. Non si può dire cosa potrebbe fare qualcuno, compreso te. Fai attenzione al volatile Leone, Scorpione o Acquario.

Amore/Amicizia: potresti scoprire che tu e un partner, un coinquilino o un membro della famiglia non siete d'accordo con i vostri piani a causa degli effetti del primo quarto di luna. Seguire ciò che hai messo in moto in precedenza richiederà collaborazione. Prenditi un momento per ascoltarli e affrontare le loro preoccupazioni. Potrebbe non essere possibile ottenere ciò che vuoi, quindi dovrai essere disposto a scendere a compromessi.

Carriera/Finanza: non pagherà avere troppa familiarità con i superiori e le persone importanti mentre l'amichevole Venere nel tuo settore delle comunicazioni si scontra con l'autorevole Saturno nel tuo regno professionale. Quando le tue parole incontreranno un silenzio assordante, saprai di aver detto la cosa sbagliata. Allo stesso tempo, non è intelligente ignorare alcuni individui. Questo può creare confusione, quindi prova a leggere il loro umore prima di rispondere.

Crescita personale/spiritualità: sarai lì per un amico non appena avrà bisogno di te come il veloce Marte nei tuoi contatti di segno devoti a Giunone nel tuo settore sociale. Non esiterai a proteggerli e a difendere i loro interessi se necessario.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti trovarti sopraffatto mentre la Luna Scorpione guidata nella tua zona di produttività si oppone al Nodo Nord, al volatile Urano e all'ardente Marte nel tuo regno nascosto. Potrebbe essere necessario affrontare qualsiasi rabbia o frustrazione che hai represso in passato.

Amore/Amicizia: mentre Venere nella tua casa dei guadagni è in contrasto con il cauto Saturno, probabilmente non sarai sicuro di concederti una pazzia in un'avventura romantica. Vincere e cenare o spendere troppo per vestiti, capelli e trucco per un appuntamento o un evento sociale potrebbero non essere presenti nei tuoi piani. Se le finanze sono un problema, esplora le opzioni convenienti. Se stai semplicemente negando a te stesso il piacere, forse dovresti rilassarti. La vita è troppo breve per lasciarti sfuggire il piacere.

Carriera/Finanza: il primo quarto di luna nello Scorpione animato e la tua casa di lavoro potrebbero mettere un freno a un progetto. Ci sono ancora informazioni da raccogliere e preparativi da fare prima di poter mettere in atto il tuo piano. Fai tutte le ricerche necessarie e contatta le persone che possiedono le informazioni di cui hai bisogno. Le conversazioni forniranno dati utili che possono aiutarti a rimetterti in carreggiata. Dopo aver puntato le i e incrociato le t, sarai pronto per procedere.

Crescita personale/Spiritualità: lavorerai sodo dietro le quinte per cambiare il modo in cui vieni visto mentre Marte contatta Giunone nella tua zona di reputazione. Se sei stato un partner poco brillante, sarai ansioso di trovare il modo di brillare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai dell'umore giusto per divertirti quando la luna entrerà in Scorpione e nella tua giocosa quinta casa. Dato che la luna quadra Cerere, tuttavia, potresti interpretare male i segnali e non capire che i tuoi cari hanno altre priorità. I Leo lavoreranno prima e giocheranno dopo.

Amore/Amicizia: sarai attratto da tipi intelligenti, avventurosi e creativi mentre Venere nel tuo segno si allinea con Giunone dalla mentalità impegnata nella tua casa di esplorazione. Sarà difficile resistere al fascino di una persona che ti mostra una prospettiva diversa sull'amore. Potresti vivere un incontro memorabile di cuori e menti se incontri una persona speciale. Se accoppiato, un appuntamento divertente potrebbe essere soddisfacente.

Carriera/Finanza: sarai acuto come una virata quando Mercurio entrerà nella Vergine e nel regno che governa i pensieri e la comunicazione. Fino al 25 agosto eccellerai in progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento e il parlare in pubblico. Lo scambio di idee e informazioni con gli altri ti ispirerà e ti aiuterà nelle tue attività quotidiane. È probabile che il ritmo aumenti considerevolmente. Avrai una grande quantità di comunicazioni a cui rispondere e il tuo calendario sarà pieno di riunioni e attività impegnative. Organizzarsi ti aiuterà a gestire il flusso.

Crescita personale/Spiritualità: la tua ricerca dell'amore e la tua ricerca per la realizzazione spirituale sono profondamente intrecciate. Avere uno senza l'altro ti lascia insoddisfatto. Fai attenzione alle connessioni che uniscono i due.