Oroscopo di oggi 7 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 7 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 7 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti rovinare una storia d'amore se lasci che la paura del futuro ti distragga da una potente connessione che sta attualmente nascendo. Mentre Venere nella tua casa dell'intimità si scontra con il cauto Saturno, potresti essere tentato di trattenerti finché non avrai rassicurazioni su dove è diretta la tua relazione. Non c'è vergogna nel dover sentirsi al sicuro. Tuttavia, sotto questa influenza, anche la più sincera espressione di devozione potrebbe lasciarti poco convinto. La Luna del Toro si sincronizza con Giunone impegnata nel tuo regno subconscio, invitandoti a dare un'occhiata più da vicino alle tue paure sull'amore.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Qualcuno deve essere l'adulto nella tua relazione e dettare legge. Che tu sia l'esecutore o quello che dovrebbe rispettare le regole, non c'è nessuna carta che esca dalla prigione quando Venere e l'autoritario Saturno si scontrano. Se una linea viene superata, l'autore sarà ritenuto responsabile. Che siano accoppiati o single, potresti trovare le regole della tua relazione troppo restrittive. Forse è il momento di riconsiderare i tuoi rompicapo e fare un cambiamento. Se chiedi a qualcuno di saltare troppi ostacoli per stare con te, potrebbe decidere che non ne vale la pena e passare a qualcuno più accomodante. La vita è già abbastanza difficile così com'è.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti perdere l'entusiasmo per un progetto quando scopri che le linee guida sono in conflitto con il tuo processo e ostacolano il tuo flusso. Poiché l'appassionata Venere nella tua casa di lavoro fa squadra al maestro Saturno, il tuo incarico potrebbe richiedere un timbro ufficiale di approvazione prima che possa ottenere il via libera. Pertanto, dovrai fare le cose secondo il libro. La revisione delle linee guida può aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo. Tuttavia, non hai ancora la certezza di farlo bene. Di solito sei abbastanza scaltro da capire le cose da solo, ma non sai tutto. Potresti chiedere consiglio a un collega anziano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Un'avventura casuale si complica quando l'amore di Venere e Saturno che fa riflettere si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e intimità. Qualcuno potrebbe essere sottoposto a un controllo della realtà quando il suo atteggiamento nei confronti dell'amore e del sesso è troppo giovanile. Una volta che sei intimamente coinvolto, sei in un territorio delicato. I sentimenti possono farsi male. Un incontro sessuale dovrebbe essere trattato con la cura e il rispetto che merita. Se hai giocato veloce e sciolto con il cuore di qualcuno, sii adulto e smetti di giocare. Se il tuo interesse amoroso ignora i tuoi sentimenti, abbi abbastanza amor proprio da difendere te stesso e chiedere che ti trattino con rispetto.