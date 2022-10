Oroscopo di oggi 7 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 7 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Fai attenzione a ciò che desideri, soprattutto se desideri una relazione impegnata. Mentre il sole in segno di collaborazione Bilancia si oppone a Chirone ferito nel tuo segno, avvicinarsi a qualcuno richiederà che tu stia bene esponendo le tue più profonde vulnerabilità. Tutti hanno dei difetti, quindi non fingere di essere perfetto. Non dovresti temere di essere rifiutato quando qualcuno conosce il vero te. Sei adorabile così come sei. Già accoppiato? Oggi potrebbe essere una giornata rocciosa. In collaborazione, devi essere pronto ad affrontare la durezza con la pazienza. Sii sensibile ai bisogni e ai sentimenti del tuo partner. Cerca di evitare comportamenti che scatenino le loro insicurezze.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai diligente nella tua ricerca di informazioni mentre il curioso Mercurio e il sondatore Plutone si allineano. Questo è un momento eccellente per scrivere, ricercare e indagare. Se sei coinvolto nell'istruzione, sarai uno studente o un insegnante dedicato. La tua sete di conoscenza ti manterrà concentrato sulle tue attività finché non otterrai il risultato desiderato. Con Mercurio che influenza la tua vita amorosa, probabilmente avrai domande su un partner o una persona di interesse. Un piccolo mistero può essere seducente. Tuttavia, se qualcuno si spinge troppo oltre, potresti chiederti se ha qualcosa da nascondere. Un tuffo profondo nei loro profili sui social media può essere rivelatore. Un sensitivo dell'amore può rispondere a qualsiasi domanda tu abbia su ciò che scopri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre il tuo sovrano, il curioso Mercurio, si allinea con il sondatore Plutone, sarai determinato ad andare a fondo di una questione che coinvolge denaro, beni o risorse. Potrebbe essere correlato alla tua casa, famiglia o risorse condivise. C'è molto di più in corso di quanto sembri. Scavare in profondità nella questione può rivelare le risposte che cerchi. È il giorno perfetto per ottenere preventivi su un progetto di riparazione o ristrutturazione di una casa. Anche la ricerca di un mutuo o di altri finanziamenti potrebbe essere inclusa nei tuoi piani. Quando hai a che fare con i soldi, è fondamentale coprire tutte le tue basi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :



Ti senti sicuro quando hai l'amore e la protezione della tua cerchia ristretta. Quando sei là fuori nel mondo del cane mangia cane, tuttavia, ti senti come se fossi alla mercé di squali spietati e lupi affamati. Poiché il sole nella delicata Bilancia si oppone a Chirone ferito nel tuo settore professionale, potresti temere che le tue vulnerabilità ti rendano un bersaglio in un ambiente che celebra la durezza. La verità è che il tuo lato tenero ti rende più riconoscibile e più accessibile. Ci vuole forza per guidare con gentilezza e amore. Lascia che la tua atmosfera dia il tono. Non lasciare che il mondo imponga chi sei.