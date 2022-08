Oroscopo di oggi 9 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 9 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 9 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti fare una mossa finanziaria ingegnosa mentre la luna nel Capricorno esperto di affari si allinea con l'innovativo Urano e il Nodo Nord. Tuttavia, non dovresti sopravvalutare ciò che sei in grado di ottenere in questo momento. L'autoillusione potrebbe essere costosa.

Amore/Amicizia: una lotta per il potere potrebbe colpire vicino a casa poiché Venere si oppone al prepotente Plutone sulla tua casa e sull'asse della tua carriera. Sotto questa atmosfera spigolosa, le ambizioni professionali di qualcuno potrebbero minacciare la stabilità della tua casa e della tua famiglia. Potresti essere in conflitto sulle tue priorità. In alternativa, le aspirazioni di un partner o di un familiare potrebbero creare un turbamento. Quando i bisogni personali non vengono affrontati, possono sorgere gelosia, risentimento e vibrazioni di controllo. Tutti vogliono sicurezza e stabilità, ma la cercano in modo diverso. Fai del tuo meglio per essere comprensivo.

Carriera/Finanza: vorrai portare a termine la tua agenda mentre il frettoloso Marte si scontra con l'espansivo Giove nel tuo segno. Tuttavia, con il volubile Mercurio che complica le cose nella tua zona di lavoro, potresti non essere sicuro di come procedere. Non pagherà essere impulsivi e fare una mossa rischiosa. Metti i freni mentre parli con le parti coinvolte e ottieni le informazioni di cui hai bisogno. In caso contrario, potrebbe essere necessario interrompere e correggere la rotta a metà.

Crescita personale/spiritualità: passerai dal pensare troppo a te stesso al pensare troppo poco mentre la luna si scontra con Giove speranzoso e Chirone insicuro nel tuo segno. Cerca di mantenere il tuo ego di dimensioni regolari, né troppo grande né troppo piccolo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: inizierai a vederti in modi nuovi ed eccitanti mentre la Luna Capricorno si allinea con il Nodo Nord e l'innovativo Urano nel tuo segno. Fai piccoli passi avanti mentre ti espandi. Sfortunatamente, potresti entrare sopra la tua testa se fai un salto da gigante.

Amore/Amicizia: una discussione con il tuo partner può essere venata di gelosia, possessività e ossessione poiché Venere si oppone a Plutone sul tuo asse di comunicazione. Se sei acceso, astieniti dall'inviare un messaggio acceso. Non c'è modo di riprendere le tue parole una volta che sono là fuori, quindi assicurati di essere pronto a mantenere quello che dici. Non manipolare gli altri e non lasciarti manipolare neanche da te. Sapere quando interrompere la conversazione e andarsene.

Carriera/Finanza: potresti essere tentato di fare un passo audace e lanciare uno schema ambizioso. Ti sentirai stupidamente incoraggiato mentre Marte intraprendente nel tuo segno si scontra con l'ottimista Giove. Tutti i segnali indicano che sei annoiato, impaziente e desideroso di far sembrare che stai facendo qualcosa. Non lasciare che l'irrequietezza ti spinga ad agire prematuramente. Se lo fai, potresti rovinare i progressi che hai fatto finora. Metti i freni, toro.

Crescita personale/spiritualità: con così tante cose interessanti e divertenti da fare, decidere su cosa concentrarsi può essere difficile poiché il volubile Mercurio e Giove si scontrano. Fai la tua scelta e falla finita. È diverso da te essere sdolcinato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sogni, intuizioni e sincronicità potrebbero indicare possibilità eccitanti poiché la Luna Capricorno si sincronizza con Urano lungimirante e il Nodo Nord nel regno dell'inconscio. Presta attenzione ai segnali e guarda cosa succede. Un cambiamento sta arrivando.

Amore/Amicizia: può essere pericoloso mescolare amore e denaro poiché l'indulgente Venere si oppone al controllo di Plutone sul tuo asse finanziario. Una relazione può diventare disordinata quando qualcuno cerca di usare i soldi per comprare affetto o avere il sopravvento. La gelosia per le finanze o i beni di qualcuno può creare problemi tra te e un interesse amoroso o un amico. È una situazione perdente quando denaro, oggetti e privilegi vengono utilizzati in modo improprio in una relazione. Non manipolare o essere manipolato. Sii rispettoso di ciò che è tuo e di ciò che è loro.

Carriera/Finanza: la pazienza non sarà il tuo forte mentre l'impulsivo Marte è in contrasto con l'entusiasmo di Giove. Avrai voglia di correre avanti con un progetto nonostante la necessità di pazienza e moderazione. Se le circostanze ti impediscono di andare avanti, può essere allettante convincere qualcuno ad agire per tuo conto. Un segnale di stop segnala che c'è un potenziale pericolo davanti a sé. Metti i freni e aspetta che il momento sia giusto.

Crescita personale/spiritualità: potresti vacillare su una questione domestica e familiare poiché il mutevole Mercurio nel tuo regno domestico si scontra con Giove. Con così tante opzioni da esplorare, può essere impossibile impegnarsi. Prenditi il ​​tuo tempo per raccogliere informazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: vorrai uscire e incontrare nuove persone mentre la Luna Capricorno si allinea con il Nodo Nord e l'eccentrico Urano nel tuo settore sociale. Non sai mai quali persone fantastiche e bizzarre potresti incontrare in questo momento, quindi esci. Potrebbe essere una serata emozionante!

Amore/Amicizia: non importa quanto tu sia dolce e amorevole, non sarà sufficiente per calmare un partner geloso o controllante. Con Venere nel tuo segno che si oppone al prepotente Plutone nella tua zona di partnership, il piacere delle persone invita solo a ulteriori manipolazioni. Non importa quale sia il problema, ci vogliono due per il tango. Non puoi controllare ciò che fanno gli altri, ma puoi scegliere di non impegnarti in comportamenti che depotenziano te o loro. Se questo è un problema in corso, è tempo di ripensare a quella relazione.

Carriera/Finanza: sarai ansioso di fare un grande salto mentre Marte si scontra con l'entusiasta Giove nel tuo settore professionale. Con il volubile Mercurio a bordo, potresti non essere sicuro di come fare la giusta impressione. Sarà questa cosa, quella cosa o l'altra cosa che ti farà guadagnare il riconoscimento che cerchi? Faresti meglio a fare un passo indietro mentre esplori le tue opzioni. Dovrai essere certo prima di fare qualcosa di grande.

Crescita personale/Spiritualità: potresti fare progressi con un piano segreto poiché il Sole Leone si sincronizza con la metodica Pallade nel tuo regno dietro le quinte. Mantieni la riservatezza fino al momento giusto per una grande rivelazione.