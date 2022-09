Oroscopo di oggi 9 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 9 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 9 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le emozioni aumentano quando la Luna Pesci si oppone a Venere autoindulgente e piazza il tuo sovrano, Marte, nel tuo regno mentale. Quando ti senti fortemente per qualcosa, dovrai esprimerti. Tuttavia, non lasciare che le tue parole ti mettano nei guai.

Amore/Amicizia: potresti chiederti se hai già sentito tutto prima. Le conversazioni verranno rivisitate con Mercurio retrogrado in Bilancia e nella tua zona di collaborazione. Fino al 2 ottobre, una relazione potrebbe sembrare regredita. Cogli l'opportunità di tornare sui tuoi passi e dare uno sguardo più approfondito alla tua connessione. Potresti diventare consapevole di qualcosa che in precedenza è sfuggito alla tua attenzione. Se single, potresti sentire da un ex coniuge o ex partner. È bello visitare il viale dei ricordi, ma c'è un motivo per cui hai lasciato il quartiere.

Carriera/Finanza: trova un rifugio tranquillo in cui lavorare. Farai del tuo meglio per complottare e pianificare a porte chiuse mentre la Luna dei Pesci nel tuo regno dietro le quinte si sincronizza con la strategica Pallade. Lavorare in silenzio da soli può essere soddisfacente.

Crescita personale/spiritualità: poiché Venere nella tua zona di produttività contatta il benevolo Giove nel tuo segno, l'affetto ti ispirerà a fare di tutto per aiutare qualcuno a cui tieni. Potresti cucinare un pasto o aiutare con le faccende domestiche. In alcuni casi, tuttavia, la tua assistenza non richiesta potrebbe sembrare un'ingerenza. Allo stesso tempo, non è bello sedersi quando sai che qualcuno potrebbe usare una mano. Prova a chiedere loro di cosa hanno bisogno.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ognuno ha le proprie idee su cosa fare e dove andare poiché la Luna dei Pesci si oppone al tuo sovrano, Venere, sul tuo asse dell'amicizia e del romanticismo. La volubilità potrebbe costarti mentre la luna fa quadrare Marte impulsivo nel tuo settore monetario. Pianifica di conseguenza.

Amore/Amicizia: o sei incredibilmente ottimista o dubiti che le cose possano andare per il verso giusto. La tua fede cresce e diminuisce mentre Venere nella tua zona di vita amorosa si allinea con Giove speranzoso nel tuo regno dietro le quinte. Una cosa è certa: se vuoi che qualcosa accada, devi uscire dai margini e metterti in gioco. Non aver paura di esprimere il tuo affetto. Non sempre paga per giocare bene. Fai qualcosa per mostrare il tuo interesse.

Carriera/Finanza: con Mercurio retrogrado in Bilancia e il tuo settore lavorativo, ciò che può andare storto andrà storto. Fino al 2 ottobre, dovrai rivedere e rivedere attentamente le tue attività quotidiane. Ora è il momento perfetto per far rivivere un progetto abbandonato. I retrogradi favoriscono una ripetizione. Tuttavia, non è un buon momento per lanciare nuovi importanti piani. Errori e ritardi potrebbero ostacolare i tuoi progressi. Se non riesci a premere Pausa nel mezzo di un progetto, cerca di essere molto attento.

Crescita personale/spiritualità: anche il mercurio retrogrado avrà un impatto sul benessere. La buona notizia è che ora è un ottimo momento per rilanciare un piano di fitness che è caduto nel dimenticatoio. Modifica il tuo regime in modo che sia più facile attenersi al piano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non puoi essere tutto per tutte le persone, ma questo non ti impedirà di provare poiché la Luna dei Pesci si oppone a Venere e quadra Marte nel tuo segno. Il tuo tentativo di chiedere alle persone per favore potrebbe ritorcersi contro e farti sentire infastidito. Lascia che gli altri si prendano cura di se stessi.

Amore/Amicizia: Mentre Mercurio è retrogrado in Bilancia e nella tua zona degli appuntamenti, la tua vita amorosa potrebbe sembrare una porta girevole che continua a far entrare gli stessi personaggi. Gli ex tendono a riapparire durante questa fase di distorsione temporale, spingendoti a riesaminare i vecchi sentimenti. Qualcuno del tuo passato è destinato a svolgere un ruolo nel tuo futuro? O si tratta più di chiudere e andare avanti? Avrai tempo fino al 2 ottobre per prendere una decisione.

Carriera/Finanza: è probabile che la tua visione di una questione finanziaria sia azzeccata. Lo studio di modelli e tendenze può essere informativo poiché l'intuitiva Luna Pesci presenta Pallade strategica nella tua casa dei guadagni.

Crescita personale/spiritualità: con Venere nel tuo regno domestico, vuoi che la tua vita familiare sia super dolce. Un cenno all'espansivo Giove nella tua casa dei piani futuri suggerisce che sei pronto per andare in grande. Ciò potrebbe comportare un importante rifacimento della casa o un trasloco. Invece di puntare a un obiettivo impossibile, punta su qualcosa di fattibile. Allo stesso tempo, non accontentarti di meno di quanto desideri o puoi permetterti. Ti meriti il ​​meglio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: poiché la scivolosa Luna dei Pesci si oppone a Venere sul tuo asse di comunicazione, potresti essere tentato di dire a qualcuno ciò che vuole sentire. Tuttavia, potresti pentirti di questo quando la luna fa quadrato su Marte infuocato e devi fare i conti con i tuoi veri sentimenti.

Amore/Amicizia: potresti non essere sicuro di dover rivelare i tuoi sentimenti poiché l'affettuosa Venere nella tua zona di comunicazione si sincronizza con l'entusiasta Giove. Se dici troppo e troppo presto, potresti mettere te e il tuo ascoltatore in una posizione imbarazzante. D'altra parte, dire troppo poco lascia l'altra persona all'oscuro dei tuoi sentimenti. Prendi la temperatura della situazione e sii reattivo all'atmosfera, al luogo e al tempo. In altre parole, non forzarlo. Seguire la corrente.

Carriera/Finanza: poiché un allineamento luna-Pallade dà il tono alla giornata, il tuo intuito sarà perfetto. Fidati delle strategie che escogiti e sii fiducioso mentre le metti in gioco.

Crescita personale/spiritualità: Mercurio retrogrado in Bilancia e nel tuo regno domestico segnala una fase di revisione e ripristino sul fronte interno. Fino al 2 ottobre, la cattiva comunicazione con i propri cari o i ritardi con le faccende domestiche potrebbero essere fonte di stress. In una nota più ottimista, il tuo desiderio di esplorare la tua storia potrebbe ispirarti a riconnetterti con un membro della famiglia perduto da tempo, esplorare la tua genealogia o fare un test del DNA per determinare le tue origini ancestrali.