Oroscopo della settimana dal 1 agosto 2022 al 7 agosto 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 1 agosto al 7 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 AGOSTO AL 7 AGOSTO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Preparati per un'esplosione di audacia all'inizio della settimana quando il tuo sovrano su Marte si fonde con il radicale Urano. Sia che tu stia cercando un intermezzo sexy con la tua dolce metà o perseguendo un'opportunità finanziaria, probabilmente ti avvicinerai al risultato desiderato. Assicurati solo di essere sulla stessa pagina delle altre parti coinvolte. La tua pazienza potrebbe anche essere messa alla prova questo fine settimana quando Marte si scontra con Saturno limitante, che può rallentarti o far deragliare la tua fiducia. Anche questa settimana, Mercurio transita in Vergine giovedì (fino al 24 agosto), il che ti fa pensare al tuo benessere e suscita interesse per le attività legate al servizio.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 AGOSTO AL 7 AGOSTO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Una potente congiunzione Marte-Urano nel tuo segno all'inizio della settimana stimolerà la tua determinazione a ottenere ciò che desideri. Questo atteggiamento ti aiuterà ad avere successo, ma può anche diminuire la tua sensibilità ai sentimenti degli altri. Tuttavia, la tua maggiore sicurezza può renderti inarrestabile. Al contrario, la collisione di Marte con Saturno limitante questo fine settimana metterà alla prova la tua determinazione e potrebbe aggiungere un ostacolo alla tua vita romantica. Al rialzo, il transito di Mercurio nella Vergine giovedì (fino al 24 agosto) migliorerà la tua autoespressione e ispirerà pensieri e conversazioni sull'amore, l'arte o i bambini. Un'introduzione può portare un ammiratore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 AGOSTO AL 7 AGOSTO 2022