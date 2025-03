Oroscopo della settimana dal 10 marzo 2025 al 16 marzo 2025 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 10 marzo al 16 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Venere retrograda congiunta a Mercurio, entrambi nel tuo segno, accenderà il tuo fascino e la tua arte con le parole all'inizio della settimana. È l'influenza perfetta per inviare messaggi di civetteria o di apprezzamento alle persone a cui tieni. Più avanti, Mercurio che diventa retrogrado sabato (fino al 6 aprile) significa che sia il pianeta dell'intelligenza che il pianeta dell'amore attireranno la tua attenzione verso l'interno. Pertanto, la maggior parte della tua attenzione sarà rivolta al passato quando si tratta di amore, soprattutto se un sentimento in una relazione è rimasto inespresso. Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna piena in Vergine di giovedì incoraggia attività che implicano guarigione o servizio durante le prossime due settimane.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Toro : C'è molta azione dietro le quinte quando si tratta di amore questa settimana. Un messaggio che riguarda una relazione del tuo passato potrebbe arrivare all'inizio della settimana, complimenti di Venere retrograda congiunta a Mercurio in Ariete. Il messaggio potrebbe arrivare intuitivamente o come testo, ma in entrambi i casi, fornirà informazioni su qualcosa che devi sapere sull'amore. Più avanti, aspettati maggiori informazioni sulla tua vita amorosa dopo che Mercurio seguirà il tuo governatore Venere diventando retrogrado sabato per tre settimane. E un'esplosione di illuminazione (e un sacco di divertimento!) sarà il dono dell'eclissi di Luna Piena in Vergine nel tuo regno di romanticismo e creatività giovedì.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : Una combinazione di creatività e intelligenza ti renderà irresistibile all'inizio della settimana, quando Venere retrograda si congiunge al tuo governatore Mercurio in Ariete. Connettersi con un amico o un gruppo stimolerà le tue idee. Più avanti, Mercurio che diventa retrogrado sabato per tre settimane significa che i pianeti dell'intelligenza e dell'amore ti tireranno la mente e il cuore verso l'interno. Queste influenze introspettive possono essere particolarmente illuminanti quando si tratta della tua vita sociale. Inoltre, potresti riconnetterti con un vecchio amico. Parla con un sensitivo dell'amore per ulteriori indicazioni. Inoltre, questa settimana, una combinazione di divertimento e caos alimenterà le attività a casa tua intorno al momento dell'eclissi di Luna Piena in Vergine nel tuo regno domestico giovedì.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Il modo in cui ti esprimi e promuovi le tue capacità avrà un ruolo essenziale nel tuo successo. All'inizio della settimana, Venere retrograda congiunta a Mercurio in Ariete nel tuo regno pubblico suggerisce che la tua intelligenza conquisterà qualcuno in autorità o ispirerà un'idea con cui puoi correre. È interessante notare che Mercurio che diventa retrogrado sabato (fino al 6 aprile) significa che i pianeti dell'intelligenza e dell'amore attireranno i tuoi pensieri e il tuo cuore verso l'interno, un momento eccellente per entrare in contatto con le tue aspirazioni professionali. Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna piena in Vergine di giovedì darà energia alle tue idee e conversazioni durante le prossime due settimane.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Connettersi con una forma superiore di amore può essere il dono di Venere retrograda congiunta a Mercurio in Ariete nel tuo regno spirituale all'inizio della settimana. Ad esempio, potresti essere ispirato a indagare sui legami spirituali che hai con le persone a cui tieni. Più tardi, Mercurio che diventa retrogrado sabato (fino al 6 aprile) significa che i pianeti dell'intelligenza e dell'amore tireranno la tua mente e il tuo cuore verso l'interno, indicando un'immersione ancora più profonda nel modo in cui le tue relazioni giocano un ruolo nel tuo destino. Prestare attenzione ai tuoi presentimenti e sogni offrirà indizi. Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna piena in Vergine di giovedì darà energia al tuo potere di guadagno durante le prossime due settimane.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : L'intuizione sull'amore sarà il dono di Venere retrograda congiunta a Mercurio in Ariete all'inizio della settimana. La congiunzione atterra nel tuo regno di trasformazione, che può innescare un potente cambiamento nel tuo atteggiamento verso la tua vita amorosa o una relazione in particolare. Allo stesso modo, Mercurio che diventa retrogrado sabato (fino al 6 aprile) significa che i pianeti dell'intelligenza e delle relazioni tireranno la tua mente e il tuo cuore verso l'interno, rendendo questo un momento ideale per ottenere una comprensione più profonda dell'amore attraverso la meditazione, la terapia o l'interpretazione dei sogni. Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna piena nel tuo segno di giovedì energizzerà i tuoi sentimenti e le tue aspirazioni durante le prossime due settimane.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Venere retrograda congiunta a Mercurio in Ariete nel tuo regno di coppia all'inizio della settimana ispirerà comunicazioni dal cuore con le persone a te più vicine. Se siete in coppia, usare il tuo modo artistico con le parole ispirerà sicuramente un interludio romantico. Più avanti, Mercurio che diventa retrogrado sabato (fino al 6 aprile) significa che i pianeti dell'intelligenza e dell'amore saranno entrambi retrogradi, tirando la tua mente e il tuo cuore verso l'interno. Come tale, questo è un momento ideale per chiarire l'aria con qualcuno a cui tieni. Anche esprimere il tuo apprezzamento è favorito. Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna Piena in Vergine di giovedì potrebbe illuminare il tuo passato e risvegliare un'emozione nascosta che devi esaminare.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : Venere retrograda congiunta a Mercurio in Ariete ti incoraggia a ricambiare il favore esprimendo il tuo apprezzamento a chi ti circonda. Dalle persone a cui tieni a perfetti sconosciuti, usare le tue parole per sollevare il loro morale ti tornerà indietro come un boomerang come un'infusione di positività. Più avanti, Mercurio che diventa retrogrado sabato (fino al 6 aprile) significa che i pianeti dell'intelligenza e dell'amore ti tireranno la mente e il cuore verso l'interno, spingendoti a esprimere il tuo amore attraverso il servizio agli altri. Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna piena in Vergine di giovedì risveglierà il tuo desiderio di connetterti con i tuoi amici. Partecipare ad attività di gruppo ti darà energia anche durante le prossime due settimane.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Il tuo poeta interiore attirerà sicuramente ammiratori all'inizio della settimana, poiché Venere retrograda si congiunge a Mercurio in Ariete nella tua quinta casa amante del divertimento (civettuola!). Se flirtare non è il tuo stile al momento, esprimere il tuo apprezzamento a un amico o un parente sarebbe altrettanto gratificante. Più tardi, Mercurio seguirà Venere diventando retrogrado sabato per tre settimane. Con i pianeti dell'intelligenza e dell'amore entrambi retrogradi, la tua mente e il tuo cuore saranno tirati verso l'interno, rendendo questo un momento ideale per ripensare, e forse risolvere, una conversazione problematica che hai avuto con qualcuno a cui tieni. Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna Piena in Vergine di giovedì darà energia alle tue aspirazioni professionali durante le prossime due settimane.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Venere retrograda congiunta a Mercurio in Ariete nel tuo regno domestico può ispirare conversazioni sincere, in particolare con la tua famiglia, all'inizio della settimana. Tali discorsi ti faranno pensare al passato dopo che Mercurio seguirà Venere diventando retrogrado sabato per tre settimane. Con i pianeti dell'intelligenza e dell'amore entrambi retrogradi, la tua attenzione si volgerà verso l'interno quando si tratta delle tue relazioni, rendendo questo un momento ideale per rivedere la tua scelta di parole con le persone a te più vicine.Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna piena in Vergine di giovedì può aprire una porta alla tua guida interiore durante le prossime due settimane, se presti attenzione ai tuoi sentimenti.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : La passione alimenterà le tue parole all'inizio della settimana, quando Venere retrograda si congiunge a Mercurio in Ariete nel tuo regno mentale. Questo è il momento ideale per esprimere il tuo amore, la tua lussuria o almeno il tuo apprezzamento a qualcuno che ami. Più avanti, Mercurio che segue Venere diventando retrogrado sabato per tre settimane ti spingerà a riflettere sui tuoi sentimenti e atteggiamenti riguardo alle tue relazioni. Il modo in cui comunichi con le persone a te più vicine sarà particolarmente oggetto di revisione. Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna piena in Vergine di giovedì potrebbe suscitare un'emozione che devi esaminare e rilasciare.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 MARZO AL 16 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : Una combinazione di fascino e genuinità farà sbocciare l'amore all'inizio della settimana, quando Venere retrograda si congiunge a Mercurio in Ariete. Più tardi, Mercurio che diventa retrogrado sabato (fino al 6 aprile) significa che i pianeti dell'intelligenza e dell'amore saranno entrambi retrogradi, tirando la tua mente e il tuo cuore verso l'interno. Prenderti del tempo per l'introspezione sul tuo uso delle parole ti porterà intuizioni sulle tue relazioni. Parla con un sensitivo dell'amore per una prospettiva intuitiva. Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna piena in Vergine nel tuo regno di coppia di giovedì intensificherà la passione o la suscettibilità in una relazione intima durante le prossime due settimane. Può anche suscitare i tuoi sentimenti su matrimonio, impegno o uguaglianza.

