Oroscopo della settimana dal 21 novembre al 27 novembre 2022 - Affaritalini.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 21 novembre al 27 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo regno di esplorazione e spiritualità prenderà il comando questa settimana. Innanzitutto, lunedì Mercurio si unisce a Venere nel Sagittario a ruota libera, il che può ispirare idee e discussioni entusiaste su cultura, spiritualità o viaggi. Se sei da solo, il romanticismo può venire da lontano o in un ambiente scolastico. Inoltre, l'ingresso del sole nel Sagittario martedì combinato con la Luna Nuova del Sagittario mercoledì potrebbe riempirti di voglia di abbandonare i tuoi compiti banali e controllare una nuova posizione o provare una nuova attività. Con Giove benefico sulla scena, seguire la tua guida interiore può aiutarti a raggiungere il risultato desiderato in qualunque cosa ti concentri.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Mercurio balla con il tuo sovrano Venere in Sagittario all'inizio della settimana, ispirando potenzialmente un vivace gioco tra le lenzuola. Tuttavia, quello che inizia come un incontro divertente potrebbe sorprenderti per la profondità di pensiero e di emozione che evoca. Potresti avere una conversazione perspicace sull'intimità, la guarigione, la morte o le esperienze psichiche. Successivamente, il sole entra in Sagittario martedì e Giove balla con la Luna Nuova in Sagittario mercoledì, intensificando i tuoi sentimenti più profondi e incoraggiandoti all'introspezione. Questo ti aiuterà a scoprire eventuali problemi che devi esaminare e rilasciare.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE 2022