Oroscopo della settimana dal 25 novembre 2024 al 1 dicembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 25 novembre al 1 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Tra lunedì e il 14 dicembre, Mercurio retrogrado in Sagittario ti incoraggerà a rivedere le tue convinzioni e i tuoi ideali spirituali. Ciò in cui hai creduto o a cui hai aspirato in passato potrebbe non essere rilevante per il tuo percorso attuale. Sei impegnato in un vecchio sogno che non ti ispira più? O forse il sogno è ancora vivo, ma non credi di poterlo realizzare. Hai semplicemente bisogno di un nuovo metodo per realizzarlo? Casualmente, la Luna Nuova in Sagittario di domenica offrirà una nuova prospettiva sul tuo futuro, insieme alla tua fede. Tutto sommato, questo è un momento eccellente per entrare in contatto con la tua guida superiore per illuminare la strada da percorrere.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e il 14 dicembre, Mercurio retrogrado in Sagittario potrebbe spingerti a immergerti profondamente nella tua psiche per analizzare un'emozione, una convinzione o un comportamento che devi guarire o liberare. La vibrazione penetrante di questa influenza renderà più facile arrivare alla fonte di qualsiasi cosa ti turbi. Anche fare ricerche su un argomento misterioso come l'aldilà o le esperienze paranormali sarebbe gratificante. Cerca solo di non ossessionarti su un'idea in particolare: il lato negativo di questa influenza. Più tardi, la Luna Nuova in Sagittario di domenica può anche risvegliare la necessità di conoscere te stesso a un livello più profondo. Anche la tua intuizione sarà attiva.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2024