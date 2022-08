Oroscopo della settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022 - AffaritalianI.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 29 agosto al 4 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Aspettati che il flusso dei sentimenti acceleri con il tuo coniuge o un caro amico all'inizio della settimana. Tutto sommato, questo è un momento eccellente per condividere attività con qualcuno che ami. Sarai più dell'umore giusto per un'avventura questo fine settimana, quindi esplora una nuova attività o luogo. Questo può ravvivare la tua relazione attuale o portarti un nuovo ammiratore. Tuttavia, l'evento principale per le relazioni questa settimana è l'ingresso di Venere in Vergine domenica (fino al 28 settembre). Il pianeta dell'amore viaggerà attraverso il tuo regno della vita quotidiana, quindi potresti individuare qualcuno di speciale durante le tue attività quotidiane. Anche la guarigione può avere un ruolo nel romanticismo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo fascino o il tuo stile potrebbero attirare un ammiratore all'inizio della settimana, mentre la passione sarà sicuramente sfrigolante venerdì o sabato. Tuttavia, l'evento principale per le relazioni di questa settimana è l'ingresso del tuo sovrano di Venere in Vergine domenica (fino al 28 settembre). Il pianeta dell'amore attraverserà la tua quinta casa amante del divertimento, rendendo questo il momento ideale per accendere l'amore con la tua dolce metà. Se sei da solo, un approccio giocoso e un cuore aperto possono attirare un ammiratore durante un'attività sociale o un evento di intrattenimento. Se ti stai prendendo una pausa dal romanticismo, concentrarti sulla tua creatività può portare la tua arte a un livello superiore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2022