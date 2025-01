Oroscopo della settimana dal 6 gennaio 2025 al 12 gennaio 2025 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 6 gennaio al 12 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo governatore retrogrado Marte transita di nuovo in Cancro lunedì, il che potrebbe riattivare una situazione dell'autunno scorso, che molto probabilmente riguarda la tua vita domestica. Cerca di vedere come gestisci la rabbia e l'autorità quando si tratta della tua famiglia o proprietà. Assicurati solo di controllare i fatti quando Mercurio si scontra con l'ambiguo Nettuno lunedì e martedì. Il giorno dopo, Mercurio che transita in Capricorno (fino al 25 gennaio) ti farà pensare ai tuoi obiettivi di carriera. Questo è un momento eccellente per elaborare una strategia per la tua prossima mossa, ma agire sui tuoi piani potrebbe essere difficile fino a quando Marte non tornerà diretto il 23 febbraio.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Toro : Potresti ritrovarti a ripensare a tutto ciò che è accaduto nella tua vita lo scorso autunno dopo che Marte retrogrado transita di nuovo nel Cancro nel tuo regno mentale lunedì. Ora è il momento di tranquillizzarti esprimendo qualcosa di non detto o completando un compito che avevi precedentemente accantonato. Sforzati di rimanere in carreggiata quando Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno lunedì e martedì. Il giorno dopo, Mercurio che transita nel Capricorno può ispirare idee e conversazioni sulla tua vita spirituale, fino al 25 gennaio. Forse sentirai l'impulso di esplorare una nuova area che ti incuriosisce o di portare la tua istruzione al livello successivo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : Marte retrogrado che transita di nuovo nel Cancro nel tuo regno dei beni lunedì potrebbe riattivare una situazione dell'autunno scorso. Un fattore scatenante emotivo che spinge a fare follie potrebbe essere parte del quadro. In ogni caso, analizzare come gestisci i soldi preparerà il terreno per manifestare prosperità in seguito. Un sensitivo del denaro può offrire intuizioni intuitive. Assicurati solo di prestare attenzione ai dettagli di qualsiasi cosa tu stia facendo quando il tuo governatore Mercurio si scontra con l'ambiguo Nettuno lunedì e martedì. Il giorno dopo, Mercurio che transita nel Capricorno risveglierà i tuoi poteri di percezione, fino al 25 gennaio. Le conversazioni superficiali ti annoieranno mentre cerchi una comprensione più profonda degli argomenti su cui ti stai concentrando. Esperienze psichiche, psicologia o transizioni saranno di particolare interesse.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Marte retrogrado che transita di nuovo nel tuo segno lunedì può riattivare un'emozione dell'autunno scorso, che molto probabilmente riguarda motivazione, rabbia o desiderio. Questo è un momento eccellente per un viaggio interiore per acquisire intuizioni, ma gli sforzi per iniziare qualcosa di nuovo saranno impegnativi fino a quando Marte non tornerà diretto il 23 febbraio. Inoltre questa settimana, sforzati di rimanere mentalmente con i piedi per terra mentre Mercurio si scontra con l'inafferrabile Nettuno lunedì e martedì. Il giorno dopo, Mercurio che transita in Capricorno ti farà pensare alle partnership fino al 25 gennaio. Sarai portato ad avviare conversazioni con il tuo partner o migliore amico, o a collaborare con un collega su un progetto.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Marte retrogrado che transita di nuovo nel Cancro nel tuo regno inconscio lunedì può riattivare un risentimento o un desiderio del passato. Qualunque cosa sia accaduta nella tua vita lo scorso autunno potrebbe contenere la chiave per risolvere il problema una volta per tutte. Assicurati solo di cercare chiarezza quando Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno lunedì e martedì. Il giorno dopo, Mercurio che transita nel Capricorno volgerà la tua attenzione alla tua vita quotidiana. Principalmente, si tratta di organizzarsi e diventare sani. Quali miglioramenti puoi apportare per migliorare il tuo benessere, Leone? Analizzare la tua dieta, il tuo regime di fitness e il tuo programma di lavoro dovrebbe essere parte del processo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : Una situazione che coinvolge un amico o un gruppo dell'autunno scorso potrebbe essere nella tua mente dopo che Marte retrogrado transita di nuovo nel Cancro nel tuo regno sociale lunedì. Se qualcosa è rimasto non detto o incompleto, ora è la tua occasione per sistemarlo. Assicurati solo di controllare i fatti quando il tuo sovrano Mercurio si scontra con l'ambiguo Nettuno lunedì e martedì. Il giorno dopo, Mercurio che transita nel Capricorno volgerà la tua attenzione verso il tuo bambino interiore fino al 25 gennaio. Potresti dover ignorare la chiamata del dovere, a volte, per abbracciare la giocosità, la creatività e persino il romanticismo di questa influenza. Se sei single, potresti incontrare un ammiratore tramite una lezione, un viaggio o un incontro

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Marte retrogrado che transita di nuovo in Cancro lunedì potrebbe riattivare un problema riguardante motivazione, autorità o rabbia, molto probabilmente riguardante la tua carriera. Cosa è successo nella tua vita lo scorso autunno, Bilancia? La risposta potrebbe fornire intuizioni che facilitano il tuo successo. Assicurati solo di prestare attenzione ai fatti quando Mercurio si scontra con l'ambiguo Nettuno lunedì e martedì. Il giorno dopo, Mercurio che transita in Capricorno nel tuo regno pubblico fino al 25 gennaio indurrà una serie di strategie sui tuoi obiettivi. Connettersi con i tuoi contatti può aprire porte, ma agire su quelle opportunità sarà impegnativo fino a quando Marte non tornerà diretto il 23 febbraio.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : Marte retrogrado che transita di nuovo nel Cancro lunedì ti porterà a rivisitare una situazione dell'autunno scorso, che molto probabilmente riguarda la tua vita amorosa, la creatività o i figli, se ne hai. C'è qualcosa che non è stato detto o è rimasto incompleto? Ora è il momento di rimediare. Assicurati solo di cercare chiarezza quando Mercurio si scontrerà con l'ambiguo Nettuno lunedì e martedì. Fortunatamente, il giorno dopo, Mercurio che transita nel Capricorno nel tuo regno mentale migliorerà la tua chiarezza fino al 25 gennaio. Questo è un momento eccellente per imparare, parlare o scrivere. Inoltre, l'irrequietezza mista a curiosità potrebbe spingerti a prendere un amico e intraprendere un viaggio su strada.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Marte retrogrado transita di nuovo nel Cancro lunedì, il che potrebbe spingerti a rivisitare una ferita emotiva che coinvolge rabbia, desiderio o motivazione. Analizzare cosa stava succedendo nella tua vita lo scorso autunno può portare intuizioni. Assicurati solo di essere nella giusta disposizione mentale per affrontare il passato quando Mercurio si scontra con l'etereo Nettuno lunedì e martedì. Il giorno dopo, Mercurio che transita nel Capricorno fino al 25 gennaio ti farà pensare a manifestare denaro. Ora è il momento di preparare il terreno per la prosperità immaginando il tuo successo. Inoltre, il brainstorming di idee per fare soldi con persone esperte potrebbe produrre un'idea con cui puoi correre, dopo che Marte diventa diretto il 23 febbraio.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Rivedere una questione in una relazione intima può essere la sfida (o il dono) del transito retrogrado di Marte nel Cancro di lunedì. Potrebbe essere coinvolto un problema riguardante rabbia, desiderio o motivazione dell'autunno scorso. Principalmente, ora hai la possibilità di sistemare le cose con l'altra persona, o con te stesso. Assicurati solo di vedere la situazione chiaramente quando Mercurio si scontra con l'ambiguo Nettuno lunedì e martedì. Fortunatamente, il giorno dopo, il transito di Mercurio nel tuo segno aumenterà la tua chiarezza fino al 25 gennaio. Sarai ispirato a esprimere le tue idee e ad approfondire argomenti che ti interessano, rendendo questo un momento ideale per insegnare, scrivere o imparare.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : Marte retrogrado che transita di nuovo in Cancro lunedì potrebbe scatenare frustrazione per il tuo lavoro o benessere. Potrebbe trattarsi di una rielaborazione di un problema dell'autunno scorso, che coinvolge rabbia o motivazione. Forse hai bisogno di ridurre lo stress cambiando il tuo programma, ma l'aumento delle attività lo rende impossibile. Analizzare la tua situazione potrebbe portare a una soluzione funzionale. Assicurati solo di cercare chiarezza quando Mercurio si scontra con l'ambiguo Nettuno lunedì e martedì. Il giorno dopo, Mercurio che transita in Capricorno nel tuo regno inconscio volgerà i tuoi pensieri verso l'interno, fino al 25 gennaio. Questo è un momento ideale per ottenere intuizioni attraverso la meditazione, la terapia o l'interpretazione dei sogni.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : Marte retrogrado che transita di nuovo in Cancro lunedì potrebbe risvegliare qualsiasi rabbia tu provi per la tua religione o istruzione. Al contrario, potrebbe riaccendere il tuo desiderio di avvicinarti all'Universo. Qualunque cosa sia accaduta nella tua vita lo scorso autunno può fornire intuizioni. Parla con un sensitivo del percorso di vita per una prospettiva intuitiva. Sii consapevole che Mercurio che si scontra con l'ambiguo Nettuno potrebbe offuscare la tua chiarezza lunedì e martedì. Il giorno dopo, Mercurio che transita in Capricorno ti farà pensare alla tua vita sociale, fino al 25 gennaio. Sarai ispirato a incontrare i tuoi amici e condividere le tue idee sui social media. Esprimerti durante le attività di gruppo porterà elogi per la tua perspicacia. Non tutti saranno d'accordo con te, però, e va bene così.

