Oroscopo della settimana dal 24 luglio al 30 luglio 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 24 luglio al 30 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 LUGLIO AL 30 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Il primo quarto di luna in Bilancia nella tua zona di coppia martedì potrebbe innescare una certa tensione nella tua casa o in una relazione stretta. Potrebbe essere necessario fare una scelta su un impegno. Successivamente, tra venerdì e il 3 ottobre, il transito di Mercurio attraverso la Vergine ti spingerà ad agire insieme quando si tratta del tuo lavoro o del tuo benessere. Forse è il momento di organizzare il tuo spazio di lavoro o rivedere la tua dieta e il regime di esercizio. Questa mentalità pratica continuerà nel fine settimana mentre i segni di terra e acqua prendono l'iniziativa. Ma non deve essere tutto lavoro e niente gioco: anche la tua sensualità sarà risvegliata!

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 LUGLIO AL 30 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Il multitasking potrebbe disperdere la tua energia durante il primo quarto di luna in Bilancia martedì. Presta molta attenzione ai tuoi livelli di energia e fai delle pause quando necessario. Un massaggio di un'ora o una passeggiata nella natura ti aiuterebbe a ricaricarti. Dopodiché, sarai pronto per giocare - e giusto in tempo perché Mercurio transiti in Vergine nella tua quinta casa amante del divertimento venerdì (fino al 3 ottobre). Sarai dell'umore giusto per alleggerirti mentre la tua vita amorosa o le tue attività creative attirano la tua attenzione. Se sei da solo, il romanticismo potrebbe arrivare attraverso un'introduzione o un sito online. Inoltre, la passione sfrigolerà questo fine settimana mentre più segni di terra accendono il tuo fascino. Anche una gita con gli amici sarebbe un'ottima opzione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 LUGLIO AL 30 LUGLIO 2023