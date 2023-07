Oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 31 luglio al 6 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Le amicizie saranno al centro dell'attenzione per gran parte della settimana mentre la luna piena in Acquario martedì dà energia al tuo regno sociale. Raggiungere i tuoi amici è un dato di fatto, ma potresti anche essere coinvolto in uno sforzo collaborativo che aiuta la tua comunità. Più tardi, la fusione della luna con Nettuno in Pesci venerdì ti metterà in uno stato d'animo sognante. Lasciare correre la tua immaginazione può alimentare un progetto creativo. Questo fine settimana è all'insegna del divertimento mentre la luna nel tuo segno balla con Venere in Leone nel tuo regno romantico. Questa influenza può alzare il fuoco con la tua dolce metà o un nuovo amante.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Il desiderio di avere successo ti farà avanzare mentre la luna piena in Acquario martedì dà energia al tuo regno della carriera per gran parte della settimana. È ora di prendere di mira il tuo obiettivo e provarci! Sii chiaro su dove sei diretto. Venerdì, entrare in contatto con un amico altamente artistico o spirituale ti ispirerà mentre la luna si fonde con Nettuno in Pesci nel tuo regno sociale. Potresti anche partecipare a un gruppo che migliora la tua crescita personale. Questo fine settimana, la luna in Ariete si connette con il tuo sovrano Venere nel tuo regno domestico, rendendolo un momento eccellente per ospitare un raduno delle persone che ami.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023