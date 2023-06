Oroscopo weekend 10 e 11 giugno 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 10 giugno 2023 e 11 giugno 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 10 giugno e domenica 11 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 10 GIUGNO – 11 GIUGNO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Meglio essere aperti riguardo alle tue ansie piuttosto che reprimere i tuoi sentimenti e fingere che vada tutto bene. Condividere i tuoi sentimenti può essere un sollievo poiché il Sole Gemelli nella tua casa di comunicazione si allinea con il guaritore ferito Chirone. Alleggerirti con una persona premurosa di cui ti fidi può rivelare che non sei solo nelle tue esperienze. L'ultimo quarto di luna nei Pesci sensibili e il tuo regno subconscio possono scatenare emozioni che preferiresti non affrontare. Dare voce a ciò che senti può essere scomodo. Allo stesso tempo, anche affrontare la realtà della tua esperienza può essere immensamente liberatorio. Osa essere autentico e dire la tua verità. È ora di lasciare che la guarigione abbia inizio!

TORO OROSCOPO WEEK-END 10 GIUGNO - 11 GIUGNO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Sei pronto a gestire i problemi che conosci. Sono i problemi sconosciuti che sorgono senza preavviso che possono farti perdere il sonno. Niente rende il toro attento alla sicurezza più insicuro delle questioni finanziarie. Ecco perché è intelligente essere preparati. L'allineamento Sole-Chirone del giorno ti invita a costruire il tuo gruzzolo. Il denaro non risolverà tutti i tuoi problemi, ma rende più facile mantenere la tranquillità quando si verifica un disastro. Anche i contributi più piccoli sul tuo conto di risparmio si sommeranno nel tempo. L'ultimo quarto di luna in Pesci rivolge la tua attenzione al futuro. Il modo migliore per assicurarti di avere lo stile di vita che desideri è occuparti del presente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 10 GIUGNO - 11 GIUGNO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Quando si tratta di relazioni di gruppo, le persone spesso si aspettano che tu sia il mediatore che mantiene la calma. Mentre il sole nel tuo segno si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua casa della comunità, ti potrebbe essere chiesto di fare il pacificatore. Puoi individuare un problema e proporre una soluzione senza farti prendere dal dramma. Se c'è del litigio tra te e un amico, parlarne può lenire i sentimenti feriti e rimettere in carreggiata la vostra amicizia. Credi di essere abbastanza sicuro di te da affrontare una situazione imbarazzante. L'ultimo quarto di luna in Pesci segnala che questo potrebbe non essere il momento giusto per rendere pubblica una questione personale. Pazienza, Gemelli.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 10 GIUGNO - 11 GIUGNO 2023